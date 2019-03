Engelsk fotbolls fem mest spännande lower league-lag för framtiden

Vad menar jag med mest spännande? Jo, då menar jag de klubbar vi helt enkelt med rätt god sannolikhet kommer behöva hålla ögonen på med störst potential att stiga uppåt i det engelska seriesystemet. Vad menar jag med lower league-lag? Jo, då menar jag mer eller mindre från och med League One och nedåt. Vad menar jag med framtiden? Jo, då pratar jag om låt oss säga den närmaste tre-femårsperioden.

Möjligen försöker jag undvika att vara alldeles för uppenbar. Det räcker så klart med att titta på League One-tabellen, upptäcka Sunderland på tredje plats några poäng från automatisk uppflyttning och nämna dem. Men vad säger man egentligen för intressant med den saken?! Alla förstår naturligtvis att Sunderland är en klubb vars storlek, historia och tradition likaväl skulle kunna placera dem i Premier League.

Liknande resonemang skulle kunna göras om Portsmouth, AFC Wimbledon och möjligen Charlton. Klubbar vars namn vi är väldigt väl bekanta med och möjligen ser dem som spännande just därför. Igenkänningsfaktorn är naturligtvis hög, en fast punkt i tillvaron att orientera oss efter i de lägre serierna. Men även om i synnerhet Portsmouth visar stor potential så letar vi kanske efter spännande klubbar i objektiv hellre än subjektiv mening.

På tal om subjektiv mening hade kanske Oldham kunnat vara en klubb jag hade varit lite sugen att placera på en sådan här lista, sedan Paul Scholes tagit över som manager. Men det höll väl ganska exakt en månad innan Scholes valde att lämna Oldham, enligt uppgift eftersom ägaren lade fingrarna i blöt alldeles för mycket, lade sig i värvningar, taktik och laguttagningar. Scholes does not suffer fools lightly.

Grimsby Town har jag ett lite speciellt förhållande till eftersom jag råkar vara bekant med några galningar som tydligen följer dem slaviskt, av skäl som endast de själva skulle kunna redogöra för med någon som helst klarhet. Burton Albion verkar ha ett härligt gäng med svenska supportrar. Blackpool vore frestande att ta med här givet det positiva som hänt dem sedan Oystons tvingats ut ur klubben, och supporterbojkotten hävts.

Men dessa fem lower league-klubbar är till sist de jag anser som mest spännande för framtiden i engelsk fotboll:

(5) Salford City

Här kanske jag får skäll för att vara förutsägbar. Men det finns något spännande med klubben som rest som en raket genom seriesystemet sedan klubben tagits över av Peter Lim och Class of 92. En klubb som uttalat siktar mot åtminstone EFL Championship under den kommande tioårsperioden och definitivt har resurserna och förutsättningarna att lyckas med saken. Klubben är mer än enbart glättig kändisfaktor, och även om de inte riktigt verkar hålla för serieseger i National League, och automatisk uppflyttning, så kommer de definitivt vara med i playoff under maj och kan alltså spela i Football League redan nästa säsong. En ruskigt stark spelartrupp för den här nivån.

(4) MK Dons

Här får jag kanske skäll av helt andra skäl. Det har, kanske av förståeliga skäl, gått lite sport i att hata på MK Dons. Det är naturligtvis en kontroversiell klubb och skadeglädjen var inte precis lite när de förra säsongen åkte ur League One, och fyra säsonger sedan de spelade i EFL Championship spelar de nu i League Two. Men anställningen av Paul Tisdale under sommaren har stabiliserat klubben och placerat laget på en uppåtgående kurva igen, och ligger för närvarande på uppflyttningsplats i League Two. Målet är att ta sig tillbaka till EFL Championship, och även om MK Dons alltid kommer få skäll för att ha sabbat för ett samhälle ska man heller inte blunda för det värde klubben tillför till deras nya samhälle i Milton Keynes.

(3) Lincoln City

Danny och Nicky Cowley blev kända figurer för några år sedan när de med sitt Lincoln City tog sig långt i FA-cupen och till slut mötte Arsenal på Emirates. De har visat sig vara allt annat än en dagslända. Samma säsong tog de Lincoln City upp i Football League och den här säsongen, deras andra säsong i League Two, leder de serien klart och om inte himlen ramlar ned ovanför deras huvuden kommer Lincoln City nästa säsong spela i League One. Laget har präglats av stabilitet under dessa år, vilket utgör grunden för deras utveckling, och det mesta talar för att Lincoln City kommer kunna arbeta vidare utifrån samma principer och med samma managementteam. Det finns ingen anledning att tro att Lincoln Citys resa måste sluta i League One.

(2) Leyton Orient

För fem år sedan var Leyton Orient en straffläggning ifrån EFL Championship. Därefter tog sig allt en sväng mot det katastrofala. Klubben köptes av Francesco Becchetti och Leyton Orient drabbades av två nedflyttningar på tre år, åkte ur Football League för första gången i sin historia, hamnade på djupt finansiellt obestånd och stirrade raka vägen ned i sin egen avgrund. Men degraderingen från Football League hade det positiva med sig att Becchetti lämnade klubben och med Justin Edinburgh som ny manager har Leyton Orient fått luft under vingarna igen, och skapat ett lag byggt på flera unga talanger som leder National League och framstår som favoriter att vinna serien och ta sig tillbaka till Football League. Om de lyckas med den saken har de en stark grund att stå på i League Two.

(1) Luton Town

Avslutningsvis får jag kanske skäll igen för att vara förutsägbar. Luton Town leder League One, så att utse dem som det mest spännande laget i lower leagues känns kanske med viss rätt som lite ”well, duh!” Men Luton Town är fascinerande. För fem år sedan spelade klubben i National League. Men Luton Town tog sig upp i Football League och har flera år krigat i toppen av tabellen. Förra säsongen blev det till sist uppflyttning, och redan som nykomlingar i League One har de visat en hög kvalitet, en rasande formkurva och byggt upp en serieledning som tillsammans gör det extremt märkligt om de inte skulle spela i EFL Championship nästa säsong. Detta trots att de halvvägs in på säsongen tappade sin manager Nathan Jones till Stoke. Men inte bara laget är starkt, klubben som helhet gör väsen av sig, ägarna är till sist på väg att få en ny arena till stånd, och det finns faktiskt ingen anledning att bli förvånade om Luton Town spelar i Premier League inom fem år eller så.