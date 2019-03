Luton Town har framgångar både på och utanför fotbollsplanen

Vi hittar få städer i England där fotbollen och samhället är så tätt sammanvävda i sin utveckling som Luton, en medelstor stad strax norr om London. En stad likaväl som en fotbollsklubb som såg sina bästa dagar försvinna i backspegeln redan i början av 1990-talet och som under långa stunder sedan dess har stagnerat under årtionden av förfall, utflyttning, brist på investering, nedläggningar, besparingsprogram och lågkonjunktur.

Normalt sett brukar en klubbs framgångar eller förfall förklaras med utvecklingen i den stad eller det område i vilken klubben hör hemma. Att klubbar i norra England har haft svårt de senaste tio åren förklaras med att dessa områden har varit särskilt hårt drabbade industriellt och ekonomiskt. Men för Luton ser vi det omvända, hur fotbollsklubben Luton Town är på väg att lyfta hela Luton som stad och samhälle.

Om inte himlen ramlar ned ovanför Luton Towns huvuden så spelar de nästa säsong i EFL Championship. De leder League One fyra-fem poäng före klubbarna strax under dem i tabellen med åtta omgångar kvar att spela, deras form är strålande och visar inga tecken på att vara någon som helst tillfällighet. Det är en remarkabel utveckling för en klubb som förra säsongen spelade i League Two, och för fem år sedan i National League.

Alltså är det inte så konstigt att mycket av optimismen och framtidsandan i Luton kretsar just kring Luton Town och fotbollen. Det är en stad och en klubb som har befunnit sig i den högsta divisionen av engelsk fotboll tidigare, framför allt under 1960-talet och 1980-talet, men som åkte ur just när Premier League lanserades. Luton Town befann sig i EFL Championship för tolv år sedan, sedan rasade världsekonomin och Luton med den.

Vi har sett andra städer och klubbar ta sig upp genom det engelska seriesystemet hela vägen till Premier League. Och det har alltid varit en synpunkt i Luton att om klubbar som Burnley, Bournemouth, Swansea, Huddersfield, Reading och Leicester kan ta sig upp i Premier League, i ett fall till och med vinna Premier League, varför skulle i så fall inte Luton Town kunna göra samma sak? En inte helt omotiverad frågeställning.

Ett självklart svar har alltid varit Kenilworth Road, Luton Towns hemmaarena. Det är inte Football Leagues minsta arena, även om det är bra nära, men det kan mycket väl vara den sämsta. Luton Town är ingen liten klubb med en liten supporterbas, över 40,000 kom till Wembley när Luton Town spelade final Football League Trophy för tio år sedan, men på grund av Kenilworth Road kan de inte bygga vidare på denna supporterbas.

Luton Town har försökt lämna Kenilworth Road i närmare 70 år, utan att pusselbitarna någon gång har fallit på plats. Men detta är nu på väg att ändras. Klubben har fått planer godkända att bygga en ny arena på området Power Courts, ett nedlagt fabriksområde i centrala Luton. Kruxet har varit finansieringen, tänkt att ordnas genom att bygga ett större köpcentrum utanför Luton, planer som däremot har blockerats.

Skälet var inte särskilt komplicerat. Att bygga ett köpcentrum utanför Luton skulle kunna inverka negativt på livet och affärsverksamheten i stadskärnan, menade framför allt ägaren till The Mall, en rätt nedgången galleria inne i Luton. De kan naturligtvis anses tala i eget intresse, och Luton Town har även påpekat hur en arena i centrala Luton, med uteliv, caféer och restauranger som följer med den, i själva verket livar upp stadskärnan.

Lägg därtill investeringarna i ett köpcentrum med hotellkomplex strax utanför Luton, och det handlar alltså om investeringar och arbetstillfällen i Luton som fyller en väldigt viktig funktion för Luton. Bakom projektet ligger 2020 Developments, ett utvecklingsbolag som ägs och drivs av Luton Town. Det är inga outsiders, det är tvärtom folk från Luton som med Luton Town som lokomotiv försöker blåsa liv i Luton som stad.

Hur som helst har bråket om det där köpcentrumet utanför Luton Town hängt som en blöt filt över hela situationen. För Luton Town har situationen varit besvärlig men ändå relativt okomplicerad: Om inte planerna på ett köpcentrum utanför Luton godkänns så kan inte en ny, dubbelt så stor arena på Power Courts finansieras, och utan en ny arena finns få chanser för Luton Town att utvecklas som fotbollsklubb.

Alltså var det av lätt insedda skäl en stor seger för Luton Town för en dryg vecka sedan fick beskedet att motsvarigheten till kommunfullmäktige godkände planerna på ett köpcentrum i Newlands Park utanför Luton. Det var knappast ett politiskt kontroversiellt beslut, en överväldigande majoritet av Lutons befolkning var uttalat för projektet. Varför inte, stadskärnan vibrerade knappast som det var, och Luton Town är viktigt för alla?!

Med andra ord är det inte bara på fotbollsplanen som Luton Town har en väldigt bra säsong för närvarande. Deras prestationer på fotbollsplanen gör att vi med allra största sannolikhet kommer få se Luton Town i EFL Championship redan nästa säsong. Deras prestationer utanför fotbollsplanen gör att vi inte bara kan fortsätta få se dem där, utan att vi inte behöver bli förvånade om vi inom cirka fem år ser dem i Premier League.

För trots allt, en fråga som med den nya arenan inte längre har sitt självklara svar, om nu Burnley, Bournemouth, Swansea, Huddersfield, Reading och Leicester kan ta sig upp till och etablera sig i Premier League, varför skulle då inte Luton Town kunna göra detsamma?

Mycket lite talar för att Luton Town kommer snubbla under säsongens sista matcher. Att de inte snubblade ens när Nathan Jones lämnade klubben mitt under säsongen för Stoke, utan istället bara fortsatte tuffa på, säger det mesta om den saken. En förändring som naturligtvis underlättades enormt av att klubblegenden Mick Harford, som spelade i Luton Town senast de befann sig i högsta serien, gick in och tog över som manager.

Dagens match mot Doncaster hemma på Kenilworth Road förväntas bli ännu en seger som för Luton Town tre poäng och ytterligare en vecka närmare EFL Championship.