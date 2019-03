West Brom balanserar på fin linje mellan mod och dumhet

Hur matt man än blir på Man Utds återkommande brist på en tydlig plan så kan man ändå alltid trösta sig med att det alltid finns klubbar som är ännu värre. Det är nu några veckor sedan som West Brom sparkade Darren Moore, med laget fortfarande på fjärde plats i tabellen, för att de inte trodde att han skulle kunna ta dem till Premier League, och fortfarande har de inte lyckats hitta den de tror skulle kunna göra det istället.

Där kom de väntade rapporterna om Slavisa Jokanovic, naturligtvis. Men dessa blev aldrig mer än löst prat, svårt att säga om det fanns någon substans bakom rapporterna eller mest var ett sådant här namn som alltid kommer nämnas så fort det blir ett jobb ledigt i engelsk fotboll. I själva verket har det varit märkligt tyst runt West Brom, och det är svårt att säga vad som egentligen händer.

Vad som definitivt händer är att West Brom sedan beslutet att sparka Darren Moore har vunnit sina två fotbollsmatcher. Först 3-0 hemma mot Swansea och därefter 1-0 borta mot Brentford. James Shan, tidigare ungdomstränare i klubben som blev upplyft till Moores tränarstab i slutet av förra säsongen, tog över som ställföreträdare när Moore fick sparken, och det verkar till synes ha fått i alla fall någon effekt.

Nu är det minst sagt svårt att säga om West Broms effekt har varit en fråga om relativt sett bekvämt motstånd, om en helt normal effekt som uppstår bara för att Moore eller egentligen vilken som helst manager får sparken, eller om en specifik effekt som har med James Shan att göra. Kort sagt, det är svårt att säga om det är situationen eller personen som har resulterat i ett uppsving, tillfälligt eller ej, i resultaten.

Resultaten verkar samtidigt ha gjort West Brom desto mer förvirrade över vad det egentligen är de vill göra. Dels kan det så klart bero på att de börjar få svårt att hitta tillgängliga och trovärdiga alternativ att faktiskt anställa. Dels kan det även bero på att James Shans positiva resultat gör dem ovilliga att fibbla med något som till synes ändå fungerar, att hellre sitta stilla i båten än gunga den och riskera sjunka.

James Shan själv säger att han gärna fortsätter som West Broms manager säsongen ut, under förutsättning att det är vad klubben vill. Vilket betyder att åtminstone han själv måste ha någon slags uppfattning om att han kan ta laget upp till Premier League, om så via playoff eller ej. Vad man kan säga om beslutet att sparka Moore är att oavsett vad man än anser om det så befann sig laget på en nedåtgående kurva.

Möjligen kan man, om det är svårt att hitta något egentligt argument för James Shan, säga att han bidrar med någon slags institutionell stabilitet som West Brom har saknat, efter att ha bytt managers tretton gånger de senaste tio åren. Shan anställdes redan för tretton år sedan som ungdomstränare, och har därefter steg för steg arbetat sig uppåt i klubbens tränarstab och hierarki. Kanske är det vad West Brom nu behöver.

Å andra sidan var väl just detta också ett av de säljande argumenten för Darren Moore, att han så att säga var one of their own. Det är alldeles för tidigt att säga om Shan kan få en effekt som Moore misslyckades med att bibehålla. Men situationen som West Brom till synes nu verkar ha satt sig i är att kvällens derby mot Birmingham på The Hawthorns inte bara gäller tre poäng, utan även James Shan som manager eller ej.

Vilket naturligtvis är en absurd situation för West Brom att befinna sig i. Att en enskild match ska kunna avgöra ett så pass stort och avgörande beslut som vem som ska vara eller inte vara deras manager för resten av säsongen. Men det är där vi verkar befinna oss märkligt. En övertygande seger för West Brom mot Birmingham övertygar förmodligen West Brom om att jobba vidare med Shan resten av säsongen.

En förlust mot Birmingham för West Brom, och då är det å andra sidan svårt att se att West Brom skulle känna det förtroende som krävs för att James Shan ska kunna vända lagets trend och ta dem till Premier League, det förtroende de uttalat saknade för Darren Moore. Då är det tillbaka till ritbordet för West Brom som i så fall har ödslat tre veckor av säsongen och ett landslagsuppehåll utan att komma närmare att hitta en ersättare.

Det var ett modigt beslut av West Brom att sparka Darren Moore, menar John Wile som liksom av en händelse även sitter i West Broms styrelse. Oklart exakt hur inblandad han själv faktiskt har varit i beslutet, även om det ger ett intryck av någon som därmed väljer att klia sig själv på ryggen. Man erinrar sig däremot även det kända uttrycket att det är en väldigt fin linje mellan mod och dumhet, oftast är det utfallet som avgör skillnaden.

Om West Brom lyckas ta sig till Premier League kommer beslutet att sparka Darren Moore beskrivas som modigt, klarsynt och visionärt. Om West Brom ändå misslyckas med att ta sig till Premier League kan det förmodligen bara beskrivas som mycket dumt att besluta sig för att sparka Darren Moore utan någon som helst tydlig plan för vem som faktiskt ska ta över laget istället.

Förmodligen var det rätt dumt oavsett utfall. Men historien skrivs av vinnarna, och om West Brom vinner mot Birmingham på The Hawthorns ikväll så är det förmodligen klart att det blir James Shan som håller i pennan under resten av säsongen.