Hörnan (#31): Bra lag har tur, Liverpool måste vara väldigt bra!

OMGÅNGENS UPS

Southampton. Sydkustderby liksom något av en sexpoängsmatch i nedflyttningsmatch mellan Brighton och Southampton. Således en otroligt viktig match att vinna, och för Southampton som dessutom spelade på bortaplan är det en vinst som tog dem en bra bit mot nytt kontrakt i Premier League, redan innan Cardiff förlorade söndagens match mot Chelsea. Huruvida det hjälpte Southampton att Ralph Hasenhüttl tydligen har tagit ifrån spelarna wifi-access på spelarhotellet, på grund av vad han anser är överdrivet och beroendeframkallande spelande, förtäljer inte historien.

Burnley. Repris på Football League Trophy-finalen från 1988, bara för att göra någon referens till dagens cupfinal som Portsmouth efter stor dramatik vann på straffar mot Sunderland. Wolves har imponerat den här säsongen men såg tamare ut än på länge borta mot Burnley som däremot tog tre för dem väldigt viktiga poäng i bottenstriden, tre poäng som ökar deras chanser att hålla sig kvar i Premier League. Därmed har Wolves förlorat fler matcher mot botten sex-lagen i ligan än vad de har gjort mot topp sex-lagen.

Liverpool. Det brukar sägas att bra lag har tur, vilket måste betyda att Liverpool är ett jävligt bra lag. Det sena vinstmålet mot Tottenham kom efter en halvlek där Tottenham varit det klart bättre laget, efter en tre-fyra brända jättelägen för Tottenham, och när det väl kom var det genom ett minst sagt dråpligt självmål. Och det är liksom inte första gången den här säsongen gudarna verkar vilja le mot Liverpool. Nu ska inte detta ses som någon kritik mot Liverpool för all del. Positivt, utöver de massiva tre poängen, är kanske att Mohamed Salah fick ”göra” målet i slutänden, och möjligen kan det bidra till att spelet lossnar för honom.

OMGÅNGENS DOWNS

Huddersfield. Det har väl varit klart en längre tid i praktiken, men med förlusten mot Crystal Palace blir Huddersfield blott den andra klubben i Premier League som blir nedflyttade även matematiskt redan i mars. Huddersfield gör därmed den sämsta säsongen i Premier League sedan Derby County för elva år sedan. Möjligen en typ av säsong som hade varit mer förståelig förra säsongen, men att det skulle ske den här säsongen känns onödigt och gör att David Wagners insats känns mer tveksam.

Chelsea. Nu vände och vann Chelsea matchen mot Cardiff, så det kan ju tyckas hårt att sätta dem på den negativa listan den här gången. Men det var inte en vändning som var spelmässigt motiverad, den som vill vara elak skulle säga att det inte ens var en vändning av egna händer. Laguttagningen väckte undran och kritik bara den, och Maurizio Sarris kommentarer inför matchen om spelare som var ”mentalt sårbara” kändes märkliga och onödiga utav Mourinhoianska proportioner. Chelsea är ett lag med stora problem, det drabbade dem till sist inte mot Cardiff, men det kommer drabba dem framgent.

Brighton. Surt för Brighton som förlorar hemmamatchen mot Southampton, en match de rimligtvis borde ha kunnat hoppats på att vinna. Tungt för Brighton som med två raka segrar, mot Huddersfield och Crystal Palace, förmodligen hade hoppats kunna göra sig fria från nedflyttningsstriden med en tredje seger. Nu innebär förvisso Cardiffs förlust att Brighton behåller avståndet i poäng ned till strecket, men övriga konkurrenter i den där nedflyttningsstrecket har nu ätit upp det försprång Brighton alltså hade. Härifrån handlar det alltså om att hålla Cardiff bakom sig för Brighton, alternativet börjar bli färre och färre för Chris Hughtons manskap.

OMGÅNGENS CLIFF BARNES

Fulham. Det blev klart den här omgången att Huddersfield åkte ur Premier League, men det står också klart att Fulham har gett upp sedan länge. I själva verket är det kanske så att Fulham får vara lite småglada att de har Huddersfield som råkar vara ännu sämre än dem, för annars hade betydligt mycket mer uppmärksamhet lagts på deras odugligt genomförda säsong i Premier League. Nu får de en free ride. Inte för att det egentligen spelar någon roll, de spelar i Football League nästa säsong ändå.

OMGÅNGENS J.R.

Brendan Rodgers. Utöver den snöpliga förlusten mot Watford i debutmatchen har nu Leicester vunnit tre raka matcher med Brendan Rodgers som ny manager. Matchen mot Bournemouth hade kunnat vara en lurig historia, en typ av match som Leicester alldeles för sällan vann under Claude Puel, och det får väl sägas vara ett tecken på det nya positiva Leicester under Rodgers, som i och med denna segerrad nu har vittring på den där europeiska cupplatsen.

OMGÅNGENS SPELARE

Bernardo Silva, Man City. Har gjort en strålande säsong och borde kanske få mer uppmärksamhet än vad han faktiskt får. Det vore fel att säga att Man City var särskilt bra mot Fulham, vilket förmodligen var för att de heller inte behövde vara särskilt bra, en anledning till det är att Bernardo Silva gav dem en mycket tidig ledning som det aldrig kändes aktuellt att Fulham skulle kunna göra något åt. En spelare som bidrar med både kontroll och energi på planen.

OMGÅNGENS MÅL

Roberto Firmino, 1-0 Liverpool. Vissa sätt att göra mål på är väldigt värdefulla. Det finns något samtidigt så simpelt som så snyggt i Liverpools ledningsmål mot Tottenham, där Andy Robertson skickar iväg ett inlägg i djupled från långt ned i banan, som Roberto Firmino kan styra in med sitt huvud. Det kräver god teknik och spelförståelse, men det är den här typen av mål som gör att laget inte nödvändigtvis måste spela fantastisk fotboll för att göra mål, det är mål som kan komma ur ingenting, och det kan vara mer värdefullt än man ofta tror.

BTW…

Från twitter: ”Ron Atkinson on MUTV, discussing United’s form: “It’s the K word, isn’t it – confidence.”

Om någon känner sig kränkt för att de har lyckats läsa några svordomar på läpparna när de tittar på en fotbollsmatch så skulle jag föreslå att de slutar titta på fotbollsmatcher.

Många vinnare på domarinsatsen i Chelseas match mot Cardiff. Chelsea så klart. Men även Brighton, Southampton och Burnley blev nog rätt nöjda.

Hur många av Luka Milivojevics mål har gjorts på straff?

Må vara hur orättfärdigt mot Cardiff som helst naturligtvis, ändå svårt att känna någon större sympati för dem, de bidrar inte med mycket.

SVENSKKOLLEN

Victor Nilsson Lindelöf, Man Utd (-). Utanför laget, ej på bänken.

Ken Sema, Watford (-). Utanför laget, ej på bänken.

Viktor Gyökeres, Brighton (-). Utanför laget, ej på bänken.