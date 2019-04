Man City har 8,75% chans att vinna sin quadruple!

En titel är redan på banken, tre titlar återstår. Man Citys fantastiska fotbollssaga fortsätter där förra säsongens rekordsäsong i ligan är närmare än nästan någon gång tidigare att följas upp av en säsong där Man City faktiskt vinner the quadruple, det vill säga samtliga de fyra stora titlarna under en och samma säsong. Vilket naturligtvis vore en enastående prestation, en prestation ingen annan engelsk klubb någonsin har lyckats med.

Så nära har nu Man City kommit denna quadruple att det bland många har börjat beskrivas till och med som sannolikt. Delvis går det att förstå. Man City har redan vunnit Ligacupen. I FA-cupen återstår endast Brighton samt vinnaren mellan Watford och Wolves, Man City måste alltså räknas som ganska klara favoriter. Man City leder även ligan, om än inte med mycket så leder de den ändå.

Samtidigt är det förmodligen rätt magstarkt att beskriva det som sannolikt just i detta läge. Det räcker med ett enda snedsteg, exempelvis idag mot Brighton, för att chansen ska vara borta. Samtidigt märker vi att Pep Guardiola tämligen uppenbart drillar sina spelare mentalt att hantera detta. Dessutom, om vi har påpekat att Liverpool har medvind så har Man City minst sagt haft detsamma, inte minst senast mot Swansea.

För att inte tala om Man Citys lottning under säsongen, som onekligen har sett till att göra det nästan så lätt för dem som bara möjligt. Men det är svårt att klandra Man City för den saken, de kan bara besegra de motståndare som faktiskt ställs framför dem.

Sanningen är att Man City förmodligen måste vinna varenda match under resten av säsongen, åtminstone om vi räknar Champions Leagues kvartsfinaler och semifinaler som en enda match, för att lyckas. Vi vet naturligtvis att det är något Man City mycket väl kan lyckas med, att de är bra nog för att lyckas med det, helt enkelt eftersom vi har sett dem dra iväg på sådana segersviter förut. Vi har däremot också sett dem snubbla.

Om Man City lyckas skriver de in sig i fotbollshistorien, och kommer dessutom ha skapat ett väldigt starkt case för att räknas som Englands bästa lag någonsin. Och inte blir det mindre passande av att det i så fall sker när 20 år firas, och NBC-dokumentärer planeras, av vad hittills är den främsta enskilda insatsen någonsin av ett engelskt klubblag, Man Utds Treble från 1998-99. Lämplig ljusblå hämnd kanske för vad som skedde 1967-68.

Där finns uppenbara likheter mellan säsongerna. Den där känslan under våren att varenda match var do or die. Tvekampen i ligan mellan två fantastiskt bra lag, båda lagen inom en enda poäng från varandra mest hela vägen. Det momentum och den medvind som hela tiden fanns i Man Utds segel hela den säsongen, resultaten som gick med, men även de väldigt små marginalerna, och hur ett annat resultat kunnat bryta hela känslan.

Men hur sannolikt är det egentligen? Det är något som egentligen bara kan angripas genom att bedöma varje återstående titelchans separat. Vilket känns rätt naturligt att göra eftersom var och en innehåller helt olika utmaningar och kommer ställa helt olika krav på Man City. Ändå är det en fråga som de flesta tenderar att bemöta i övergripande drag, vilket av lätt insedda skäl tenderar göra svaren luddiga och svävande.

Ligacupen – 100%

Kanske inte helt meningsfullt att ta med den här, givet att den redan är säkrad, men vi tar med den ändå av rent symmetriska skäl. Man City vet alltså redan att de har vunnit Ligacupen, vilket de gjorde bland annat efter att ha besegrat Chelsea i finalen, efter straffar, och efter att Chelsea varit det bättre laget i finalen. Apropå det där med att Man City har en ovanlig medgång den här säsongen.

FA-cupen – 70%

Svårt att sätta några jättetydliga siffror på chanserna i FA-cupen. Det kommer självfallet alltid finnas de som vill sätta siffrorna betydligt närmare 100%, men det handlar nog mest om det vanliga storklubbsperspektivet, och underskattar både marginalerna och inte minst kvaliteten på motståndet, inte minst i en eventuell final. Sant är att Man City nog måste betraktas som väldiga favoriter under dagen mot Brighton, även om de inte heller är ofarliga, men mot Watford och framför allt Wolves i en eventuell final, lever de desto farligare. 70% visar ändå på att de är mycket klara favoriter.

Premier League – 50%

Även här kommer många vilja sätta siffrorna högre, men det är helt enkelt något jag inte riktigt håller med om. Liverpool är definitivt skickliga nog att vinna varenda match som återstår i ligan den här säsongen, och om det händer så måste Man City helt enkelt vinna varenda match även de. Vilket inte är någon helt lätt uppgift, särskilt inte som Man City härifrån har kvar det tuffare spelschemat, bland annat innehållandes en hemmamatch med Tottenham samt en bortamatch mot Man Utd. Man kan hävda att Man City möjligen känns som ett stabilare och tryggare lag för närvarande, men det har vi känt förut under säsongen precis innan oväntade poängtapp har kommit. Ligan känns onekligen helt och hållet fifty-fifty.

Champions League – 25%

Här har vi den riktigt osäkra faktorn för Man City, det som naturligtvis alltid kommer vara den svåraste punkten för alla engelska klubbar med dessa ambitioner. Man kan säga att Man City även här haft lottningen något på sin sida, i meningen att de slipper Liverpool, Barcelona och Man Utd innan en eventuell final, men å andra sidan måste de för att ta sig till en final passera både Tottenham och förmodligen Juventus, och även om de skulle lyckas med det så väntar med största sannolikhet Liverpool eller Barcelona i finalen. Alla är matcher Man City självfallet kan vinna, men alla är även matcher Man City mycket väl kan förlora. Jag tror Tottenham kan göra livet mycket besvärligt för dem. Jag tror att en semifinal mot Juventus skulle passa Man City taktiskt mycket illa. Jag tror att en final mot Liverpool skulle locka fram många hjärnspöken och en final mot Barcelona ställa dem mot Leo Messi och en i sammanhanget mer erfaren motståndare. Detta sagt, 25% chans att vinna Champions League från kvartsfinalerna är inga dåliga odds. Inget annat lag är mer sannolikt att vinna Champions League än Man City den här säsongen.

Hur sannolikt är det med andra ord att Man City vinner the quadruple den här säsongen? Det rent matematiska svaret är: 8,75%! Vilket kanske låter lågt men förmodligen är att betrakta som väldigt högt vid den här tidpunkten på säsongen, men däremot är det så klart raka motsatsen till de som beskriver det som “sannolikt”. Och eftersom det sägs med en siffra så måste det så klart också vara sant.