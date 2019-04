Hörnan (#34): Liverpool och Man City sluggar vidare i spelet om tronen

OMGÅNGENS UPS

Southampton. Väldigt viktig vinst för Southampton hemma mot Wolves som tillsammans med andra resultat med stor sannolikhet kommer räcka för att hålla dem kvar i Premier League. En lättnad naturligtvis för Southampton som ett antal säsonger i rad nu har flirtat farligt nära med det där nedflyttningsstrecket. De får akta sig för att inte göra en vana av det på samma sätt som exempelvis Aston Villa och Sunderland före dem. Förhoppningen måste vara att Ralph Hasenhüttl lyckas ännu bättre med detta Southampton när han även får tid och en försäsong på sig.

Newcastle. Lite vanskligt att prata om Newcastle nu för tiden. När man tror att de ska vinna så passar de på att förlora, och just när man tror att de kommer få det riktigt svårt så drar de en överraskande (?) vinst ur rockärmen. Att vinna borta mot Leicester är inte någon helt enkel sak att göra, men desto bättre och desto viktigare för Newcastle att lyckas, särskilt som det gav dem ett tiopoängsförsprång på Cardiff under strecket, vilket med fyra matcher kvar borde vara mer än nog att hålla dem kvar i Premier League.

Liverpool. Alla var lite oroliga på förhand inför kvällens match. Naturligtvis eftersom Chelsea är en på pappret tuff motståndare, men inte minst kanske eftersom alla kom ihåg vad som så att säga hände ”förra gången”. Men inga slip-ups den här gången, och även om det stod 0-0 i halvtid så kombinerade firma Jordan Henderson-Mohamed Salah att tidigt i första halvlek ge Liverpool en 2-0-ledning. En stabil seger för Liverpool som när de väl tog ledningen aldrig kändes riktigt hotad. Vi vet inte om det blir någon ligatitel för Liverpool, men de kommer allra minst pressa Man City in i kaklet.

OMGÅNGENS DOWNS

Wolves. Wolves får nog passa sig så att inte säsongen försvinner under deras fötter. De hade rätt bra hugg både på en FA-cuptitel, allra minst en FA-cupfinal, och på att bli bäst av resten, alltså sjundeplatsen i ligan. Men FA-cupfinalen gick om intet sedan Wolves tappat 2-0 mot Watford på det tyngsta av sätt, och nog fanns det förvarningar om att det skulle bli tufft att studsa tillbaka, inte minst borta mot Southampton. Mycket riktigt, Wolves togs på sängen på ett sätt som inte har varit helt vanligt den här säsongen.

Man Utd. Är det möjligt att vinna och ändå hamna på den här listan? Ja, tydligen. United förtjänade förvisso att vinna matchen på Old Trafford, men West Ham snarare än Manchester. Spelet såg allt annat än imponerande ut och fortsätter det se ut på det viset blir det garanterat inget Champions League nästa säsong för Man Utd. Två straffar, och en mängd annan tur och små marginaler, gjorde att Man Utd ändå lyckades vinna med 2-1. Ole-Gunnar Solskjaer har nu på kort tid gått från att hyllas som en magisk golden boy till att få beröm för att våga tala klarspråk om lagets svaga insatser på presskonferensen, att vara en ”straight shooter”. Det brukar sällan båda gott.

Everton. Everton hade vunnit tre raka ligamatcher och hade möjligheten att för första gången den här säsongen vinna fyra matcher i rad. Då passar naturligtvis Everton på att förlora mot ett redan nedflyttat Fulham av alla lag, något jag faktiskt flaggade för redan innan matchen. Lite typiskt Everton för närvarande på sätt och vis. Nu har de börjat vinna mot topplagen efter att inte ha lyckats med det på länge, då börjar de istället förlora mot jumbolagen.

OMGÅNGENS CLIFF BARNES

Brighton. Inför omgången skrev jag något om att Brighton via hemmamatcher mot Bournemouth och Cardiff hade möjligheten att i praktiken säkra nytt kontrakt i Premier League, och att en vinst mot Bournemouth skulle sätta dem i en riktigt bra position inför tisdagens match mot Cardiff. Med det var det naturligtvis inte tänkt att Brighton skulle förlora, än mindre att de skulle ta en jättetorsk med 0-5. Hade det varit tidigare under säsongen är det ett resultat som mycket väl hade kunnat leda till sparken av Chris Hughton. Nu blir tisdagens match en skräckis.

OMGÅNGENS J.R.

Sean Dyche. Burnley är kända som ett framför allt defensivt orienterat fotbollslag och det är så som Sean Dyche har ställt upp dem. De skapar kanske inte jättemånga chanser men inte heller släpper de till särskilt många chanser. Så har åtminstone bilden varit fram till dess att Burnley med allt större panik började finna sig i nedflyttningsstriden. Plötsligt skapar Burnley en massa målchanser, och det hade inte varit fel att säga att Burnley rent taktiskt körde över Cardiff på Turf Moor. Något oväntat, men kanske även därför desto mer effektivt.

OMGÅNGENS SPELARE

Raheem Sterling, Man City. Fruktansvärt nyttig spelare för Man City den här säsongen och två mål för Sterling gav Man City en väldigt värdefull ledning som till sist resulterade i en extremt viktig vinst. Det finns några spelare när säsongen är slut om vilka man kan säga att utan dem så hade Man City aldrig kunnat vinna ligatiteln, det vet vi så klart inte om de gör ändå, och Sterling är en av dessa spelare.

OMGÅNGENS MÅL

Mohamed Salah, 2-0 Liverpool. Kanonsnyggt kanonmål av Mohamed Salah av en variant som vi kanske såg oftare förra säsongen. Men sakta men säkert börjar Salah återfinna sin mojo. På något sätt var det kanske passande också att just Salah fick stänga matchen mot Chelsea efter veckans kontrovers där några av Chelseas supportrar tyckte det var en bra idé att sjunga rasistiska ramsor om honom.

BTW…

Neil Warnock – it never rains but it pours!

Phil Jones, såg rätt otäckt ut.

Perfekt start på sin nya arena för Tottenham med tre raka vinster. Något för dem att bygga vidare på under resten av säsongen.

Pontus Jansson pussar Ezgjan Alioski på egen risk tydligen.

Inte många kan väl ha njutit på Old Traffords läktare den här helgen. Men någon eller några verkar i alla fall ha haft det väldigt trevligt…

Game of Thrones inatt!

SVENSKKOLLEN

Victor Nilsson Lindelöf, Man Utd (-). På bänken, ej inbytt.

Viktor Gyökeres, Brighton (-). Utanför laget, ej på bänken.