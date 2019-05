En helg då mycket kan avgöras i toppen, i botten och i mitten

Att kalla Tottenham för spursiga har blivit rätt tröttsamt med åren, inte minst då under senare år, i synnerhet när det dras fram så fort det ens finns minsta lilla möjlighet till det utan att bry sig det minsta om helheten. Det något ironiska med Tottenham är att de faktiskt har varit rätt ”spursiga” under säsongens slutspurt. Men å andra sidan har alla andra lag inte varit mindre klantiga de.

Tottenham förlorade alltså hemma mot West Ham förra omgången, en förlust som rent teoretiskt hade kunnat visa sig rätt kostsam för dem. Men då fick å andra sidan samtliga konkurrenter för sig att inte heller vinna sina matcher. Arsenal tog dyngstryk borta mot Leicester samtidigt som Man Utd och Chelsea gjorde sitt bästa för att minimera skadan för Tottenham genom att spela 1-1.

Om Tottenham har varit spursiga, så har de tre övriga klubbarna i Champions League-striden varit ännu mer spursiga.

Tottenham kan sägas ha och ha haft tre matchbollar i den Champions League-striden att slå in under de tre sista omgångarna. Matcher de helt enkelt bör kunna vinna. Den första matchbollen sumpades förra helgen mot West Ham. Idag har de sin andra matchboll, borta mot Bournemouth. Helt fel vore det kanske inte för Tottenham att slå in den matchbollen, för att därefter kunna fokusera hundra procent på returen mot Ajax.

En annan match av potentiellt väldigt stor betydelse under lördagen är Cardiffs match hemma mot Crystal Palace. En match som Cardiff helt enkelt måste vinna om de ska ha någon som helst förhoppning om att kunna hålla sig kvar i Premier League, genom att i så fall sätta press på Brighton. Allt annat än en vinst idag för Cardiff och de är antingen teoretiskt eller åtminstone i praktiken nedflyttade från Premier League.

Tveksamt om Neil Warnocks gamla klubb Crystal Palace är särskilt sugna på att göra honom några väntjänster.

Fulham verkar ha hittat någon slags dunderhonung alldeles för sent på säsongen. Tre raka vinster har de nu under bältet och det ska väl bli rätt intressant att se hur de kan följa upp det borta mot Wolves, en av klubbarna som förra säsongen följde med dem upp i Premier League. Wolves spelar så klart för att säkra den där sjundeplatsen, möter Liverpool på Anfield i sista omgången, och behöver nog mot Fulham.

Möjligen sparar vi det mest intressanta till sist på kvällen. Liverpool beger sig till St James Park för match mot Newcastle. De måste självfallet vinna för att behålla trycket på Man City, men det är en tuff match på pappret, och i skallen lär de helt säkert ha veckans tunga förlust mot Barcelona. Klarar de av att ladda om batterierna till den här matchen, eller kommer Man City få matchboll och smashläge inför måndagskvällen?

Mindre tveksamt kanske om Liverpools gamle manager Rafa Benitez är sugen på att göra Liverpool en och annan väntjänst. Newcastle är trots allt klara för Premier League nästa säsong redan.

Gissningsvis kan man tänka sig att Liverpool, åtminstone deras supportrar, håller ett rätt så vaksamt öga på Cardiffs match precis innan deras egen. Även Liverpool borde nämligen hålla tummarna rätt hårt för en Cardiffvinst i kvällens match, så att Brighton, om de inte småskräller mot Arsenal imorgon, verkligen är piskade att försöka vinna mot Man City i sista omgången.

Synnerligen tveksamt förvisso om Neil Warnock är sugen på att göra Liverpool några som helst tjänster, på grund av gammalt groll. Men den här gången råkar ju Warnocks och Liverpools intressen sammanfalla.

:::

Avslutning i League Two under eftermiddagen, där Lincoln City och Bury redan är klara för uppflyttning.

Endast målskillnad skiljer Mansfield (+29) och MK Dons (+21) i tabellen, och placerar dem på varsin sida uppflyttningsstrecket. Idag möts de i en direkt avgörande match om vilka som når uppflyttning. MK Dons har hemmaplan.

Notts County måste vinna borta mot Swindon Town, och hoppas att Macclesfield inte klarar oavgjort hemma mot redan klara Cambridge, annars åker Notts County för första gången ur Football League.

:::

Avslutning i League One under kvällen, där Luton Town och Barnsley redan är klara för uppflyttning, och slåss om seriesegern på exakt samma poäng.

Luton Town meddelade i veckan att de anställer Graeme Jones som sin näste manager omedelbart efter säsongen. En spännande anställning. Jones med assistentmeriter från Swansea, Wigan, Everton, Belgien och West Brom. Hämtad ur samma nätverk och från samma form som Graham Potter.

:::

Första semifinalen i National Leagues playoff under tidig eftermiddag, Solihull Moors vs AFC Fylde.

I den andra semifinalen (imorgon) möts Salford City och Eastleigh. Vilket betyder att vi oavsett vilken klubb som vinner playoff kommer få upp en klubb i Football League som aldrig förut spelat i Football League.