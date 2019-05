Vilka går till playoff i Football League? - och vilka går till Champions League?

Det finns mycket man kan välja att skriva om den här dagen. Jag skulle till exempel kunna skriva något om Man Utds och Ole-Gunnar Solskjaers våndor och vedermödor borta mot Huddersfield. Jag skulle också kunna skriva om Chelseas snavande och snubblande över sig själva på väg mot Europa League-final och Champions League mot Watford, eller om Arsenal möjliga plågor mot Brighton.

Men hur sugen är man egentligen på att skriva om de clownerier som de fyra klubbar som under ett tag har varit och fortfarande är inblandade i Champions League-striden ägnar sig åt? Så sent som igår fick Tottenham för sig att få två spelare utvisade innan de släppte in matchens enda mål på tilläggstid. Vilket kanske vore lustigt nog om inte alla fyra klubbar ägnat sig åt liknande saker de senaste veckorna.

Tottenham har trots sina besvär fortfarande en matchboll kvar hemma mot Everton i sista omgången. Man Utd borde vinna borta mot ett nedflyttat Huddersfield, och kanske till och med gör det. Chelsea borde vinna hemma mot Watford som förmodligen inte når den där sjunde platsen ändå. Arsenal borde definitivt vinna hemma mot Brighton som från och med igår inte längre har något de måste spela för.

Det enda man kan konstatera om de där sakerna är helt enkelt att det går som det går, och att det inte längre vore särskilt klokt att underskatta Tottenhams, Man Utds, Chelseas och Arsenals förmågor att krångla till det för sig själva.

Vad vi istället kan prata om är Football League och EFL Championship som spelar sin allra sista omgång under tidig eftermiddag. Det är slutet på en makalöst jämn och spännande säsong i EFL Championship, som ända in i dess slutomgångar har varit mer eller mindre omöjlig att förutsäga. Ändå sitter vi alltså här inför slutomgången med det mesta mer eller mindre redan avgjort.

Vi vet exempelvis redan att Norwich och Sheffield United blir automatiskt uppflyttade och alltså spelar i Premier League nästa säsong. Två riktigt intressanta nykomlingar som utan tvekan kommer ge Premier League mer färg än vad Huddersfield och Cardiff egentligen lyckades med, två klubbar som nu åker ur Premier League. Vad vi inte riktigt, bara nästan, vet är om Norwich eller Sheffield United vinner Football League.

Nedflyttade vet vi redan att Rotherham, Bolton Wanderers och Ipswich Town blir. Av dem är det nog bara Rotherham det är möjligt att känna någon sympati för. Bolton har strulat mest hela säsongen och den senaste tiden har det blivit farsartat. Den förre ägaren skötte inte klubben administrativt, den ”nye” ägaren hade inga pengar, och Bolton lyckades inte slutföra sitt spelschema senast, och väntar såväl förvaltning som tungt poängavdrag.

Ipswich Town har onekligen haft en riktig skitsäsong. Supportrarna mer eller mindre tvingade ut Mick McCarthy ur klubben eftersom de tyckte att hans fotboll var tråkig och trist. De fick som de ville inför den här säsongen, men Ipswichs säsong visar tydligt på att vara försiktig med vad man önskar sig, eftersom man kan få som man vill. Ipswich åker ner i League One för första gången sedan 1950-talet.

Nu är självfallet inte Football League slut bara därför, där återstår ju som bekant playoff fortfarande, och just runt playoff råder fortfarande ovisshet. Förvisso inte så mycket. Vi vet exempelvis att Leeds, West Brom och Aston Villa kommer spela playoff, vi vet bara inte riktigt i vilken ordning. Om West Brom vinner samtidigt som Leeds förlorar så går West Brom i själva verket upp på tredje plats före Leeds.

Dramatiken idag gäller emellertid den sjätte och sista playoff-platsen. Om den krigar tre lag under den sista omgången; Derby County, Middlesbrough och Bristol City. Där får Middlesbrough (och Bristol City) tacka Swansea att de spelade oavgjort mot Derby County i veckan och gav dem chansen. Derby County måste vinna hemma mot West Brom, om Middlesbrough samtidigt vinner mot nedflyttade Rotherham borta.

Bristol Citys enda chans till playoff är att de vinner borta mot Hull City, samtidigt som Derby County förlorar mot West Brom och Middlesbrough inte vinner mot Rotherham. En inte särskilt stor chans med andra ord, men ändock en chans. Ändå en stark bedrift av Bristol City och av Lee Johnson att fortfarande ha chansen på playoff med endast en omgång kvar av säsongen.

Den som däremot räknar på sannolikheterna märker emellertid att vi kan komma att ha några riktigt spännande semifinaler framför oss i playoff. Leeds mot Derby County till exempel vore en semifinal mellan två klassiska klubbar och rivaler, både historiskt och den här säsongen, det var ju mellan dessa båda klubbar som det blev sådan uppståndelse kring spygate i vintras. Det vore något att bita i.

Men den andra semifinalen vore i så fall kanske ännu saftigare. West Brom mot Aston Villa är naturligtvis ett möte mellan två tunga rivaler, ett regionalt derby. Ett riktigt, rejält prestigemöte. Aston Villa går in i playoff i en ruskig form, med tio vunna matcher i rad innan Leeds satte stopp för vinstsviten förra omgången, obesegrade i ligaspelet i själva verket sedan mitten av februari, då West Brom av alla vann mot dem.

Leeds är ett kapitel för sig naturligtvis. Lite typiskt för dem så tvingas de nu alltså till playoff, sedan det var de som vek ned sig under slutomgångarna. Inte mycket att säga om den saken nu, bara att ta nya tag för Leeds och Marcelo Bielsa. Och vem vet, kanske visar sig uppståndelsen under matchen mot Aston Villa ändå vara till deras fördel, något som rycker dem upp ur deras lilla dvala.

Frågan är om Middlesbrough ändå kan krascha det tänkta partyt. Det vore på något sätt ändå lite typiskt dem. De vore onekligen något av den udda fågeln i sammanhanget, den fula ankungen i ett playoff av svanar. Frågan är om ens de egna supportrarna skulle känna någon större glädje i nuläget över en oväntad playoff-plats, om den innebär ännu en säsong med Tony Pulis som manager.

:::

FOOTBALL LEAGUES PLAYOFF

League Two

9 & 12 maj – Newport County vs Mansfield Town

10 & 13 maj – Tranmere Rovers vs Forest Green Rovers

League One

11 & 16 maj – Doncaster vs Charlton

12 & 17 maj – Sunderland vs Portsmouth

EFL Championship (?)

11 & 14 maj – Aston Villa vs West Brom

11 & 15 maj – Derby County/Middlesbrough vs Leeds