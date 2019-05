Tranmere Rovers är från Mars, Forest Green Rovers är från Venus

Micky Mellon är manager för Tranmere i League Two. Det är kanske tur det givet att han om han hade befunnit sig högre upp i den engelska fotbollspyramiden, närmare media och strålkastarljuset, förmodligen hade riskerat befinna sig i något av en politisk skitstorm efter att ha beskrivit Forest Green Rovers, deras motståndare i playoff-semifinalen, som ett ”feminint” fotbollslag. Å andra sidan finns det kanske en anledning att Micky Mellon är manager i League Two.

Nu kan det så klart diskuteras vad Micky Mellon egentligen menar med att Forest Green Rovers är ett feminint fotbollslag. Ville han vara riktigt nedsättande på det temat så finns andra betydligt vanligare och tydligare uttryck för det, men å andra sidan är kanske hans politiska känselspröt i alla fall så välutvecklade att han förstår att undvika dem. En möjlighet är att han använder sig av Geert Hofstedes klassiska uppdelning av kultur längs bland andra dimensionen femininitet och maskulinitet, men det känns osannolikt.

Omedvetet kan det emellertid ändå ha utgått från den tankefiguren. Hofstedes syn på så kallade feminina kulturer är sådana som är mer relationsorienterade än målorienterade, mer intresserad av processen än av utfallet som sådant, fokuserade mer på miljö än på mer materiella aspekter. Och visst kan väl det appliceras på Forest Green Rovers med deras med League Two-mått mätt utvecklade possession-fotboll på planen, liksom deras gröna profil och miljöarbete utanför planen.

Micky Mellon kan med andra ord ha fokuserat på Forest Green Rovers spelidé och alltså uttryckt sig akademiskt eller anemiskt om den. Och visst, ett fokus på att spela fotboll på ett specifikt sätt kan så klart beskrivas i termer som att fokusera på processen framför utfallet, även om processen naturligtvis är avsedd att leda till bättre resultat på längre sikt. Forest Green Rovers har väl i så fall det utifrån sitt lilla hörn av världen gemensamt med betydligt större klubbar än dem själva, och deras managers.

Micky Mellon kan också ha utgått från Forest Green Rovers mycket tydliga och explicita gröna profil. Deras omfattande miljöarbete genomsyrandes hela klubben och deras nya arena, ett arbete för vilket de är nominerade för FN:s miljöpris, bland annat för att visa hur fotboll och miljöarbete kan samverka. En aspekt i detta arbete är att all servering på The New Lawn är vegansk, något som naturligtvis väckt löje hos motståndarklubbar och deras supportrar, som vill ha riktiga burgare gubevars!

Farhågan är självfallet att Micky Mellon har försökt spela på detta, och göra sig lite lustig på Forest Green Rovers bekostnad. Sammanhanget talar även lite för det då Tranmere Rovers och Forest Green Rovers inte varit de allra bästa vännerna de senaste åren, efter flera rätt hetsiga möten. Nu har kanske inte Micky Mellon därför begått något brott mot mänskligheten, men olämpligt kan man likafullt anse det vara. Bakom uttrycket ligger inte precis världens fräschaste kvinnosyn, eller manssyn (!), eller tolerans i allmänhet.

Som alltid handlar kanske detta minst lika mycket om Tranmere Rovers och Micky Mellons bild av sig själva. Genom att påpeka hur ”feminina” Forest Green Rovers är slår de sig nästan bokstavligt själva på bröstet om hur maskulina de minsann själva är, hur de spelar en väldigt manlig fotboll och så vidare. Inga veganburgare, kelppajer eller aiolidip på Prenton Park tamigfasen! Vill man vara sådan går det även att se som ett inlägg i den ständigt närvarande diskussionen om brittisk vs ”icke-brittisk” fotboll.

Och möjligen är det så att den brittiska fotbollen har utvecklats mot att bli mer feminin, i ordets mer akademiska betydelse, mycket tack vare utländska influenser. Alternativt behöver innehållet i begreppet ”brittisk” utvecklas och uppdateras med sin tid. Men sådant stöter så klart alltid på motstånd, och det verkar onekligen som om Micky Mellon hör till dessa motståndare. Samtidigt är det positivt att det i klubbar såsom Forest Green Rovers även har sina förkämpar också på League Two-nivå.

Annars tyder Tranmere Rovers och Micky Mellons approach till den första matchen på att de ser Forest Green Rovers som ett feminint fotbollslag i mer fysisk bemärkelse. De gick rätt hårt åt Forest Green Rovers, det var hårt, fult och ruffigt, och helt klart ägnat att få Forest Green Rovers spelare ur balans. Och det lyckades kanske till och med över förväntan. Det tog bara en knapp kvart för Gavin Gunning att tappa humöret, sparka efter en Tranmere-spelare och bli utvisad.

Inte särskilt långt därefter gjorde Tranmere också 1-0 genom Ollie Banks på ett skott som förmodligen hade gjort Vincent Kompany avundsjuk. Härifrån kunde befaras att Tranmere skulle avgöra semifinalen, men Forest Green Rovers höll matchbilden stången. Den första matchen på Prenton Park slutade 1-0 till Tranmere Rovers, och när semifinalen nu ikväll ska avgöras på The New Lawn har Forest Green Rovers därför fortfarande goda möjligheter att vinna den.

På Wembley väntar Newport County, som vann sin otroligt spännande, dramatiska och välspelade semifinal mot Mansfield Town på straffar i söndags kväll. Ikväll avgörs det om de möter Forest Green Rovers eller Tranmere Rovers. Eller, som Micky Mellon möjligen hade sagt, om de får kvinnligt eller manligt sällskap.

:::

Huruvida Brighton ser sig själva som manliga eller kvinnliga, eller om de över huvud taget har tänkt i de banorna, är kanske lite svårt att säga. Men deras beslut under dagen att sparka Chris Hughton verkar åtminstone bygga på någon form av vilja att komma mer till tals med sin kvinnliga sida.

Utgångspunkten är relativt okomplicerad. Brightons resultat och prestationer har sjunkit skarpt under Chris Hughton, som anses spela en alltför konservativ och restriktiv fotboll, samtidigt som Brighton vill spela en mer expansiv fotboll, och även har värvat spelare för att göra just detta.

Å ena sidan har Chris Hughton gjort ett jättejobb som har tagit Brighton till Premier League och även i någon mening etablerat dem där. Å andra sidan har det under den här säsongen blivit alltmer uppenbart att ska Brighton utvecklas vidare så är förmodligen inte Hughton rätt manager för det jobbet.

Som väntat har nu detta delat upp debatten i två läger. De som hånar Brighton, tycker att det är elakt mot Chris Hughton, samt verkar ha inställningen att Brighton borde bliva vid sin läst, och vara nöjda bara med att hålla sig kvar i Premier League. Och de som å sin sida uttrycker förståelse för Brightons beslut att vilja gå framåt.

Det första lägret befolkas framför allt av de mer generella åsiktsmaskinerna samt de journalister som inte specifikt följer Brighton. Visst, det finns ammunition med vilka man kan häckla sådana här ambitioner. Det är bara att se hur det gick för Crystal Palace med deras Ajaxmodell förra säsongen. Eller Ipswich den här säsongen.

Men där finns även positiva exempel, och åsiktsmaskinen har haft fel förut. Möjligen hoppas Brighton göra samma steg som Southampton gjorde när de sparkade Nigel Adkins och anställde Mauricio Pochettino. Eller Wolves som gick från Kenny Jackett till Nuno Espirito Santo. Everton från Sam Allardyce till Marco Silva.

Vad som känns givet är att Brighton kreativt och offensivt faktiskt har en av Premier Leagues mest underskattade spelartrupper. Det har värvats spännande av Brighton de senaste åren. Men dessa spelare har spelat en marginell roll under Chris Hughton. En klubb och en manager som inte längre är riktigt rätt fit.

Brighton har kunnat anklagas för att vara alldeles för beroende av Glenn Murray offensivt, en skicklig men åldrande och rätt begränsad anfallare. Samtidigt har klubben spenderat £16m på José Izquierdo, som fått begränsat med speltid och gjort noll mål, samt £17m på Alireza Jahanbakhsh, ringa speltid och noll mål.

Är Graham Potter rätt fit för Brighton? Han framstår för närvarande som Brightons huvudkandidat till jobbet. Han står som vi vet för en offensiv och expansiv fotboll och skulle på så sätt passa väldigt väl in med Brightons ambitioner, utan att samtidigt kännas som en klubb som blivit för stor för sina stövlar.

Hans jobb med fotbollen, och med spelarna som människor, med olika balett- och kulturprojekt, som vi känner så väl till från Östersunds FK, skulle dessutom helt säkert få igång Micky Mellon att börja prata om feminin fotboll.