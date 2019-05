Kan Jack Grealish leda Aston Villa tillbaka till Premier League?

Jack Grealish kommer spela i Premier League. Det är inte en fråga om han kommer göra det, utan enbart när. Möjligen, och kanske mer betydelsefullt, är det även en fråga om han kommer spela i Premier League i någon annan klubb än Aston Villa, eller om han kommer göra det med Aston Villa. Men sådan talang besitter han, och så mycket har han utvecklats, att han kommer vara hett villebråd i sommar om Aston Villa förlorar playoff.

Samtidigt kan Jack Grealish sannerligen inte beskyllas för att inte göra allting för att dra, slita och släpa Aston Villa till playoff. Det är hans moderklubb och det är uppenbart att han faktiskt bryr sig. Aston Villa såg ut att vara ett rätt menlöst mittenlag fram till cirka mitten av maj då Grealish kom tillbaka från långvarig skada. Därifrån påbörjades Aston Villas svit om tio raka vinster som bar dem hela vägen till detta playoff.

Många gånger brukar sådana där saker mer vara en fråga om korrelation snarare än kausalitet, men inte i det här fallet. Jack Grealish har varit magisk för Aston Villa under våren, kapten trots sina relativt ringa 23 år, mer mogen som person, en spelare som klarar av provokationer både från motståndare och deras supportrar, och som har gett Dean Smiths Aston Villa en helt annan spets i sin offensiva fotboll.

När Jack Grealish kom tillbaka från sin tre månader långa skada i mitten av mars låg Aston Villa på fjortonde plats i tabellen. De hade misslyckats med att vinna ett antal matcher som hade kunnat ta dem in i playoff-diskussionen och säsongen började se förlorad ut. Grealishs influens visade sig omedelbar, Aston Villa vann med 4-0 mot Derby County och därifrån har de aldrig tittat bakåt.

Möjligen ser vi ett fall av en spelare som mått bra av sin skadefrånvaro. Tre månaders relativ vila gör att Jack Grealish nu är en pigg spelare där de flesta av hans motståndare börjar bli utmattade i slutet av en väldigt lång säsong. Och det är klart att det hjälper, på de tretton match som Grealish nu har spelat har han gjort två matchvinnande mål, och varit med om att avgöra ytterligare två matcher sent med avgörande passningar.

Få spelare i Football League skapar lika många chanser och levererar så många viktiga passningar som Jack Grealish. Ingen spelare i Football League är riktigt lika påpassad som Jack Grealish av motståndarna, som helt tydligt har definierat honom som spelaren som måste stoppas om de ska komma till tals med Aston Villa. Förut har Jack Grealish inte reagerat så bra på det. Hittills den här säsongen har Grealish hanterat det väldigt väl.

Med Jack Grealish så dominant, med Aston Villas säsong så fullständigt pendlandes från ena hållet till det andra före och efter Grealishs återkomst från skada, finns så klart rätt goda skäl att oroa sig över vad som händer med Aston Villa om de inte lyckas vinna detta playoff, om West Brom ikväll, eller Derby County eller Leeds i finalen, visar sig för svåra, och Grealish lämnar Aston Villa under sommaren.

Aston Villas supportrar kommer säkert hoppas att Jack Grealish stannar kvar i Aston Villa ändå, men det är helt enkelt inte realistiskt att tänka sig, inte heller vore det rättvist mot Jack Grealish, som sannerligen har dragit sitt strå till Aston Villas stack betydligt längre än vad många andra spelare har gjort. Vi vet att Grealish var väldigt nära att gå till Tottenham redan förra sommaren.

Samtidigt befinner sig Aston Villa i en bättre och starkare position nu än vad de gjorde för exakt ett år sedan, när de också var i playoff men till sist förlorade playoff-finalen mot Fulham. För det första var det ett betydligt mycket mer sårbart lag, ett lag som spelade tämligen reaktivt och mest förlitade sig på några individuella spelare i laget. Dagens Aston Villa, Dean Smiths Aston Villa, känns betydligt mycket mer sammansatt.

För det andra har Aston Villa en helt annan styrka som klubb nu än då. Då fanns genuina skäl att oroa sig för att om Aston Villa skulle förlora playoff skulle klubben under Tony Xias som det visade sig kataklysmiska ägarskap riskera finansiellt och administrativt fritt fall. Aston Villa har sedan dess fått nya ägare i Nassef Sawiri och Wes Edens. Med dem har Aston Villa börjat jobba långsiktigt igen, i kontrast till Tony Xias riskfyllda bombasm.

För ett år sedan fanns det skäl att tänka att uppflyttning till Premier League om än en kortsiktig seger hade varit en långsiktig tragedi för Aston Villa. Att det hade lett till att Tony Xia var kvar som ägare, Steve Bruce kvar som manager, klubben i fortsatt limbo och att en sannolik nedflyttning nästa säsong hade varit början på slutet. Sådan är inte längre känslan kring Aston Villa den här säsongen. Härifrån finns något att bygga på.

Alltså vore det kanske inte samma katastrof för Aston Villa att bli av med Jack Grealish den här sommaren som det hade varit förra sommaren. Att bli av med sin bästa och viktigaste spelare kommer självfallet aldrig vara något positivt, men Aston Villa har nu plattformen, planen och kompetensen att kompensera för hans frånfälle. Aston Villa kommer vara en av nästa säsongs förhandsfavoriter till uppflyttning.

Det vill säga, om inte Aston Villa går upp i Premier League redan i år. De fick som vi vet en bra start i semifinalen mot West Brom, där de vann första matchen på Villa Park med 2-1, efter att ha vänt ett underläge i andra halvlek. Ikväll spelas returen på The Hawthorns, Aston Villa tar sig till final om de lyckas undvika förlust, West Brom saknar dessutom både Dwight Gayle och Hal Robson-Kanu på grund av avstängning.

Dean Smiths taktiska uppställning kommer vara en diskussionspunkt. I hemmamatchen mot West Brom ställde han upp med Glenn Whelan som defensivt skydd på mittfältet, och hade Conor Hourihane på bänken. Logiken är lätt att se, men laget blev för defensivt balanserat och matchen vände när Hourihane byttes in i andra halvlek. Hur tänker Dean Smith inför kvällen, en match på bortaplan, med en ledning att försvara?

Problemet är kanske att Aston Villa, och det gäller för all del också West Brom, är offensivt väldigt skickliga och produktiva, men de är inte alls särskilt bra på att försvara sig eller stänga en match som det brukar heta. Aston Villas bästa försvar är kanske därför inte nödvändigtvis att försöka försvara sig genom kvällens match. Det är heller inte riktigt Aston Villas etos eller personlighet under Dean Smith. De är ett offensivt lag.

”Dance with the one who brung ya!” är ett relativt välkänt uttryck inom politik och ekonomi, och är giltigt även inom fotbollen. Aston Villa tog sig till playoff genom att våga släppa loss offensiven. Viktigt därför att våga fortsätta göra detsamma i playoff. Vågar Aston Villa göra det finns alla chanser att Aston Villa faktiskt vinner detta playoff, och går upp i Premier League.

Och då kommer Jack Grealish definitivt spela i Premier League. Detta redan nästa säsong, med Aston Villa.