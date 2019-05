Säsongens fem bästa mål i Premier League 2018-19

Mål är viktiga i fotboll. För att de vinner matcher och ger poäng naturligtvis. Men även för att de oftast utgör utgångspunkten för de allra mest fundamentala ögonblick utifrån vilka vi kommer ihåg en säsong, de ikoniska ögonblick som gör att just den säsongen, just den matchen lever vidare i våra minnen genom historien. Rulla tillbaka bandet och vi kommer ihåg Sergio Agueros mål mot QPR, Federico Machedas mot Aston Villa, Sylvain Wiltords mot Man Utd, med flera.

Målens betydelse demonstreras så klart också av den ceremoniella tyngd som vigs åt den så kallade skytteligavinnaren. Ofta något förment prestigefullt. Själv är det alltid något jag har haft svårt att engagera mig för, möjligen för att det är ännu ett exempel på viljan att betona individen över laget. Det faktum att tre spelare för mig kan vinna priset samtidigt demonstrerar närmast postmodernt perfekt hur meningslös frågan om skytteligavinnaren egentligen är.

Kvantitet av mål är så klart en sak, målens kvalitet är en annan. Varje månad utses det snyggaste målet i Premier League bland ett relativt stort antal kandidater. Då har jag för mig att det är supportrarna som ringer, textar och på andra sätt röstar på målen, vilket lätt får sina mycket lätt förutsägbara effekter på vilka mål som vinner. Därefter brukar även säsongens mål utses. Det tänkte jag nu också göra, dock är jag mer diktatorisk än att låta er rösta, utan detta är de fem snyggaste målen enligt mig.

Därefter kan de självfallet kommenteras, avfärdas och kompletteras i kommentarsfältet om man så vill.

(5) Lagmålet – Aaron Ramsey, vs Fulham

Ett svepande fotbollsmål som går över hela planen, från Arsenals högerbacksposition till deras vänsterforward, på kort tid innan det avslutas med teknisk finess. Vad som talar mot målet jämfört med dess alternativ är att det flera gånger längs vägen känns ganska stökigt och turligt, men för målet talar antalet inblandade spelare, avståndet över vilket målet tar form, samt Ramseys delikata avslutning. Bubblare: Abdoulaye Doucouré, vs Man Utd; Gonzalo Higuain, vs Burnley

(4) Frisparken – James Maddison, vs Burnley

(VIDEO)

Många frisparkar har varit riktigt snygga den här säsongen. Inte minst James Maddison själv har svarat för några riktiga pärlor. Jag fastnar däremot mest för denna frispark, då den inte är som alla andra. Från ett kortare avstånd och en betydligt snävare vinkel än normalt vilket gör det tekniska numret bakom frisparken desto svårare. Maddisons beslut att placera bollen i det närmaste krysset ökar definitivt målets betyg. Bubblare: James Ward-Prowse, vs Man Utd; Granit Xhaka, vs Crystal Palace

(3) Solomålet – Eden Hazard, vs West Ham

Hur högt placerar sig detta solomål på den så kallade Maradonaskalan? Det är naturligtvis det enda rimliga kriterium att använda för att bedöma solomål. Det som för mig kommer högst den här säsongen är Eden Hazards soloräd mot West Ham, ett mål där han kombinerar både fart och genuina avdribblingar innan han iskallt placerar in bollen i målet. Övriga mål kanske inte innehåller lika mycket dribbling eller är mer renodlat baserade på fart. Bubblare: Roberto Pereyra, vs Huddersfield; Heung-Min Son, vs Chelsea

(2) Volleyn – Andros Townsend, vs Man City

Rackarrökaren som fick den förväntade titelstriden att sätta julmaten i vrångstrupen. Ett volleymål skiljer sig från ett vanligt kanonskott på så vis att det oftast kräver en helt annan teknik bakom det hela. I övrigt kan målen så klart se rätt lika ut. Townsends mål mot Man City går knappast att prata bort, det är mer eller mindre det perfekta volleymålet, från en spelare som svarade för en hel del rätt snygga mål den här säsongen. Bubblare: Christian Eriksen, vs Everton; Lucas Digne, vs Man Utd

(1) Kanonskottet – Vincent Kompany, vs Leicester

Rätt överlägset den största kategorin denna säsong, vi har fått se många väldigt snygga kanonskott från distans den här säsongen. Men tusan vet om inte det bästa ändå sparades till sist. Man kan inte blunda för situationens betydelse här naturligtvis, det är i praktiken målet som vinner ligan åt Man City, lika lite som man kan bortse från personens betydelse, att det är just Vincent Kompany. Det närmast perfekta skottet, från distans, och så perfekt i krysset ett skott egentligen kan vara med målvakten helt utan chans. Bubblare: Jean Michael Seri, vs Burnley; Anthony Knockaert, vs Crystal Palace