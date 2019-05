Säsongens fem bästa rookies i Premier League 2018-19

Fotbollens individuella utmärkelser och priser är i deras grundläggande form rätt och slätt dumma. Men dummast av dem alla är helt säkert Premier Leagues pris till säsongens unga spelare. Ett pris som det alltså går alldeles utmärkt att vara 24 år gammal och ändå vinna och rent tekniskt ha fem-sex säsonger av regelbundet Premier League-spel under bältet. Det är alltså fullt möjligt att vara en etablerad Premier League-stjärna och vinna säsongens unga spelare. Vilket skulle bevisas, om och om igen.

Man kan komma åt det där på lite olika sätt. Det självklara för mig hade ju varit att sänka åldersgränsen till låt oss säga 21 år. Man skulle även kunna lägga till ett kriterium som säger att man får max ha gjort en eller möjligen två säsonger med ett visst högsta antal matcher i ligan för att anses behörig till priset. Lättast vore kanske att egentligen inte rent direkt koppla priset till åldern i sig, utan kanske ha som man har i andra sporter, det vill säga årets rookie.

Distinktion utan differens skulle kanske vissa säga, men jag håller nog bara delvis med om den saken. Naturligtvis kommer åldern vara en stor komponent även för ett sådant pris, men där läggs även in hur mycket man faktiskt förut har spelat i den liga det alltså handlar om. Hur som helst tänkte jag ägna onsdagsbloggen åt just detta begrepp, att utse de fem spelare jag ser som Premier Leagues fem främsta rookies under den gångna säsongen.

Vad är en rookie? En rookie är en spelare som gör sin första riktiga säsong i Premier League. Detta syftar då teoretiskt på två saker. För det första åldern, det vill säga han är så ung att han gör sin första säsong därför. För det andra historik, det vill säga att det kan även vara så att spelaren har tillbringat sin tidigare fotbollstid i andra ligor. Här kommer jag göra så att en spelare som spelat regelbunden fotboll i någon annan av Europas eller världens etablerade ligor (t ex James Maddison) kommer ej räknas som rookie.

Jag avslutar med bisatsen att snabbt nämna några spelare jag tror ligger närmast till hands att bli nästa säsongs främsta rookies i Premier League, eller som i alla fall borde bli det om deras klubbar agerar klokt.

(5) Sean Longstaff, Newcastle

Att debutera borta mot Liverpool, och sedan följa upp det med nästa match borta mot Chelsea, är väl knappast det lättaste sättet att introduceras till Premier League. Men Rafa Benitez slängde ut Longstaff på djupt vatten och Longstaff lärde sig väldigt kvickt att simma. När Newcastle besegrade Man City hemma på St James Park var Longstaff förmodligen bäst på plan och därefter har etablerade spelare som Mohamed Diame, Jonjo Shelvey och Ki Sung-Yueng haft svårt att ta sig tillbaka in i startelvan. Supportrar som inte har mycket att vara glada för kan vara glada för Sean Longstaff.

(4) Dwight McNeil, Burnley

När man tänker Burnley och Sean Dyche är det väldigt lätt att tänka gamla ärrade veteraner från den engelska fotbollens tortyrkammare. Därför är det kanske desto mer av en aha-upplevelse när det just där plötsligt dyker upp en helt ny ung talang, därtill samtidigt som Burnley faktiskt låg lite surt till i nedflyttningsstriden. Fick göra sin debut på annandagen mot Everton och har exploderat sedan dess med tre mål och fem assists på nitton startade matcher på sin vänsterytterposition. Under samma period ryckte Burnley upp sig väsentligt i ligaspelet, vilket inte är någon tillfällighet.

(3) Aaron Wan-Bissaka, Crystal Palace

Nu var det många som gjorde i brallorna av att jag hade Wan-Bissaka med i säsongens lag som högerback före Trent Alexander-Arnold. Nu får det vara hur det vill med den saken, Wan-Bissaka har hur som helst gjort en fullständigt strålande säsong för Crystal Palace. Ett bevis för vad som kan ske om man faktiskt vågar ge sina unga spelare en chans. Enligt mitt sätt att se på saken lär ytterback vara den kanske svåraste positionen att slå igenom på, men Wan-Bissaka lyckas trots ung ålder kombinera både en mycket stabil defensiv med ett mycket konstruktivt bidrag till anfallsspelet.

(2) Declan Rice, West Ham

Här befinner vi oss kanske i gränslandet för vem som är en rookie, givet att Rice faktiskt började göra sig ett namn i Premier League redan förra säsongen. Men det är den här säsongen han verkligen har tagit en plats i Premier League. Med 33 matcher i ligan har Rice snabbt blivit en av West Hams viktigaste spelare, har visat prov på stort spel på West Hams defensiva mittfält, och det är absolut ingen tillfällighet att han pratas om både som en framtida West Ham-lagkapten (möjligen naivt om man vill vara cynisk) och spelare för England. Bli inte förvånade om Rice dyker upp i Englands trupp till Nations League.

(1) David Brooks, Bournemouth

Är faktiskt redan 21 år gammal fastän han ser yngre ut. Värvades för £10m från Sheffield United i somras av Bournemouth, varav många höjde på ögonbrynen en del. Det har visat sig vara väldigt väl spenderade pengar. Brooks har redan under sin debutsäsong i Premier League blivit en viktig kreativ spelare för Bournemouth, gett deras anfallsspel en helt ny kick, och bidrar till att skapa chanser i samma utsträckning som betydligt större spelare som Sadio Mané, Paul Pogba och Pedro, för Bournemouth. Det har redan börjat pratas om större klubbar som tittar på Brooks inför sommaren.

Bubblare:

Matteo Guendouzi, Arsenal; Callum Hudson-Odoi, Chelsea; Harvey Barnes, Leicester,

PREMIER LEAGUES FEM FRÄMSTA ROOKIES 2019-20?

Reece James, Chelsea

Har varit fullständigt strålande som framför allt högerback för Wigan i Football League den här säsongen, där han fick en stående ovation under sin sista match. Blir inte han helt ordinarie på en av Chelseas problempositioner nästa säsong äter jag min hatt.

Harry Wilson, Liverpool

Det gnölas, gnälls och gnatas om bredden i Liverpools spelartrupp, i synnerhet kanske offensivt. Nästa säsong har de inte riktigt några ursäkter i det avseendet, Harry Wilson har visat med Derby County att han gott och väl hållet måttet för Liverpool.

Phil Foden, Man City

Har självfallet gjort sina pliktskyldiga matchminuter den här säsongen, men nästa säsong måste han göra sitt riktiga genombrott om det ska vara någon som helst mening för honom att vara kvar i Man City. Ett sätt för Pep Guardiola att fräscha upp spelartruppen.

Ruben Vinagre, Wolves

Mycket prat om häftiga spelare som Neves, Moutinho, Jota, Jimenez och så vidare med Wolves, men frågan är om inte den häftigaste talangen av dem alla ändå är Ruben Vinagre. Håll ögonen på honom, särskilt om Wolves går till Europa League.

Axel Tuanzebe, Man Utd

Har varit strålande för Aston Villa den här säsongen. Hade varit ett betydligt bättre mittbackspar tillsammans med Victor Nilsson Lindelöf redan den här säsongen än något annat mittbackspar Man Utd underhållit oss med under säsongen om han hade fått chansen till det.