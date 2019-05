Football League hann till sist ifatt Marcelo Bielsa

Marcelo Bielsa står för en mycket tydlig fotbollsfilosofi, en extremt noggrant utformad, väldigt tydligt definierad spelidé som övas in i minsta lilla detalj från säsongens första sekund till dess allra sista. Det var med detta renommé han kom till engelsk fotboll för första gången inför den här säsongen, till Leeds och till Football League. Och under långa stunder av säsongen kändes det som att han hade full kontroll på Football League.

Det såg onekligen också ut som om Marcelo Bielsa och Leeds hade full kontroll på playoff-semifinalen mot Derby County. De hade vunnit med 1-0 på bortaplan, utan att Derby County hade tillåtits ett enda skott på Leeds mål, och aldrig någonsin har det förut hänt att ett lag som förlorat den första matchen på hemmaplan därefter har vänt och gått vidare till playoff-final.

Men i matchen på Elland Road igår kväll hann till sist Football League ifatt Marcelo Bielsa och Leeds. Från första minuten till sista minuten var det aldrig någon organiserad och strukturerad fotbollsmatch utifrån Bielsas myriad av olika modeller. Det var rätt och slätt kaos, det var odisciplinerat, ostrukturerat och osammanhängande mönster över hela planen. Mot engelsk playoff-fotboll bet inte längre Bielsas alla mönster och modeller.

Det lättaste sättet att försöka förklara det hela är naturligtvis med psykologi, att spelarna helt enkelt är människor. Och det var uppenbart att framför allt Leeds spelare hade väldigt svårt att hantera situationen, pressen på dem själva, trycket från ett helt samhälle att gå upp i Premier League igen, efter att antydningsvis ha ”slängt bort det” under säsongen, bokstavligt talat precis allt att förlora.

Marcelo Bielsa lyckades förbereda sitt lag tekniskt, taktiskt, men helt uppenbart inte mentalt. Det kan låta som en tung kritik, men behöver inte nödvändigtvis vara det, det är svårt att veta på förhand hur spelare kommer hantera en viss situation, och vi har sett andra lag med betydligt mer erfarna spelare krackelera på liknande sätt. Kom bara ihåg Barcelona för någon dryg vecka sedan.

Kiko Casilla, kanske Leeds mest erfarna spelare, med flera säsonger av målvaktsspel bakom sig i La Liga, var dramats kanske största bov på så vis. Hans ofattbara dribbel när Derby County tillåts kvittera precis innan halvtid, och svänger hela matchpsykologin över till deras fördel, blev inte mindre ofattbart av att det var inte första gången i matchen han hamnade i liknande besvär.

Något som i sin tur skapade väldig osäkerhet och besvär i Leeds backlinje. Liam Cooper hamnade snett i situation efter situation som ledde till Derby Countys mål, och Gaetano Berardi gav till slut fysiskt utlopp för sin förvirring och drog på sig ett rött kort med cirka en kvart kvar av matchen. Vilket visade sig helt och hållet avgörande, den utvisningen skulle leda till Derby Countys avgörande och vinnande 4-2-mål.

Utifrån ett kanske något präktigt svenskt perspektiv går det att fråga sig varför Pontus Jansson satt på bänken i den här matchen. Det var kanske den punkt som förvånade de allra flesta inför matchen. Vi vet så klart inte hur Marcelo Bielsa tänkte, och vad han hade för anledning till detta, bara att Gaetano Berardis och Liam Coopers bekymmer till ytan kan användas som ett sätt att kritisera detta beslut.

Ingen av oss vet så klart hur matchen hade sett ut om Pontus Jansson startat den här matchen. Att påstå att Leeds skulle ha agerat lugnare, på ett annat sätt, och inte varit lika stirriga och tenderande till felbeslut på planen som de nu var, känns som att man drar väldigt dryga slutsatser och tillskriver Pontus Jansson en betydelse som förmodligen knappast någon spelare i världen har.

Men man kan ifrågasätta Marcelo Bielsas agerande under matchen, eller snarare brist på agerande. Framför allt att Bielsa väljer att göra sitt allra första byte först i den 87:e minuten, det vill säga omedelbart efter att Derby County gjort 4-2, och Leeds situation är fullständigt utsatt. Då byter han in Jack Clarke istället för Mateusz Klich. Man ska inte göra byten bara för att göra byten, men hanterade Bielsa verkligen den här matchen rätt?

Framför allt måste man fundera över beslutet att inte göra något byte, i synnerhet att inte byta in exempelvis Pontus Jansson, när Gaetano Berardi faktiskt blev utvisad. Ett redan stirrigt Leedsförsvar blev desto mer kaotiskt och vidöppet. Att spela med tio man är alltid svårt, men Derby County tillåts tre vidöppna frilägen mot Kiko Casilla, Harry Wilson träffar bland annat stolproten, innan Jack Marriott till slut gör mål på det tredje.

Man kan så klart titta på den här matchen och välja att se det som en förklaring till varför Leeds återigen misslyckas med att gå upp i Premier League, varför deras säsong inte höll hela vägen in i mål, varför en till synes given uppflyttning blev till en playoff-plats, blev till ett nesligt uttåg i semifinalen. Men det fanns ingenting i hur Leeds genomförde den här matchen mot Derby County som är talande för hur de spelade under säsongen.

Leeds har varit ett dygdemönster av struktur, system och idé under säsongen. I vissa fall kanske de, om man vill dra saken till sin spets, faktiskt var lite för strukturerade några gånger, på bekostnad av kreativitet och flexibilitet. Men det var inte alls vad vi såg mot Derby County. Då såg vi strukturen upplöstes framför våra egna ögon, och hur all tänkt kontroll övergick i ett suddigt kaos ute på planen.

Vi såg Football League komma ifatt Marcelo Bielsa. Frågan är vad som händer med Leeds härifrån, och om Marcelo Bielsa anser sig ha sett nog av Football League. Det häftigaste vore så klart om han stannade. Det bästa för Leeds vore om han blev kvar.