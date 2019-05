Åh Micky, hej Micky, du är helt okej Micky!

Mycket kan hända på två år. För två år sedan var Newport County på vippen att åka ur League Two och ramla ut ur Football League innan de svarade för en great escape som nog hör till de mest uppseendeväckande inom engelsk fotboll de senaste tio-tjugo åren. För två år sedan var Tranmere Rovers tröstlösa sedan de trots att de var klara favoriter ändå förlorat playoff-finalen i National League mot Forest Green Rovers.

Men idag, två år senare, möts de båda ändå på Wembley. Det är playoff-final i League Two mellan Newport County och Tranmere Rovers, och i potten ligger alltså den fjärde och sista platsen i League One nästa säsong. Oavsett vem som än vinner är det alltså en strålande resa som det laget har gjort. Newport County har aldrig befunnit sig så högt upp i seriesystemet. Tranmere Rovers är desto mer rutinerade.

Det finns goda skäl att betrakta Tranmere Rovers som Merseysides ”tredje klubb”. Vilket kan låta rätt stort. Men det är klart, när de första två klubbarna är Liverpool och Everton så förstår man också att efter dem så kommer först ingenting, sedan ingenting, och därefter, kanske, möjligen, kommer Tranmere Rovers. Det är inte precis fråga om någon glidande skala.

Men Tranmere Rovers är heller inga dunungar på den engelska scenen. De har en lång och rätt stolt tradition av att kunna ställa till rejäla besvär även för Premier League-klubbar i de båda cuperna, och för inte väldigt länge sedan låg de i EFL Championship och såg ett tag ut att vara nära att gå upp i Premier League. Därifrån har förvisso Tranmere fallit, som många andra en klubb drabbad av ekonomiska problem.

Tranmere Rovers har tagit för vana att avsluta sin säsong med Wembley och en playoff-final. För två år sedan blev det alltså förlust mot Forest Green Rovers. Ett år senare var de däremot tillbaka på Wembley och en playoff-final mot Boreham Wood. Tranmere Rovers såg ut att ha satt sig själva i klistret igen sedan de dragit på sig ett rött kort efter bara några minuter av matchen, men de lyckades till sist ändå vinna matchen.

Det var uppenbart att Tranmere Rovers hade lärt sig något av sitt första besök på Wembley, att de inte var lika stressade över storleken på matchen och allting runt omkring som de var första gången. Något som naturligtvis kan vara en väldigt värdefull tillgång för dem även idag. Tranmere Rovers är rätt vana vid att spela på Wembley, Newport County är det inte alls.

Tranmere Rovers uppgång är ett klassiskt case av att ha rätt personer på rätt plats. En ny klubbledning har tagit över efter de problem som har varit och har styrt klubben med trygg hand. Men framför allt har Tranmere Rovers hittat rätt i sin manager. Micky Mellon har varit med hela den tre år långa resan med Tranmere Rovers, och kan alltså idag kröna dessa tre år med att ta Tranmere Rovers tillbaka till League One.

Två uppflyttningar på tre säsonger, samt en förlorad playoff-final under sin första säsong, måste naturligtvis räknas som ett bra facit för vilken som helst manager. Givet att om Tranmere Rovers flyttas upp i League One så har de även rätt goda chanser att hävda sig där så är det inte helt fel att säga att en 47-årig Micky Mellon kommer vara ett av engelsk fotbolls hetare tränarnamn i Football League.

Men det är klart, om å andra sidan Michael Flynn skulle lyckas ta upp Newport County i League One så vore förmodligen det en både större och mer oväntad bedrift. Flynn, som fick hoppa in som ställföreträdarer under våren 2017 när Newport County mer eller mindre i desperation för att undvika nedflyttning ville ha en manager som kunde få laget och spelarna att samlas och enas.

Flynn lyckades över all förväntan med det, och därifrån har resan mer eller mindre bara fortsatt för Newport County. Förra säsongen, Flynns första fulla säsong, flirtade Newport County med playoff-platserna, och den här säsongen tog de sig alltså dit. Längs med vägen har Newport County också imponerat stort i FA-cupen; den här säsongen slog de ut både Leicester och Middlesbrough innan Man City blev för svåra i femte omgången.

Förra säsongen slog Newport County ut Leeds ur FA-cupen innan de tog Tottenham till omspel i den fjärde omgången. Vad som framträder med Newport County är ett lag som är riktigt starkt i cupspel och när det verkligen brinner till i vinna eller försvinna-matcher, det vill säga exakt som playoff-matcher. Något Newport County även visade i semifinalen då de slog ut ett trots allt favorittippat Mansfield Town, om än på straffar.

Tranmere Rovers har så klart visat sig starka i playoff även de. Som sagt, förra säsongen vann de National Leagues playoff. Den här säsongen fick de i semifinalen revansch på Forest Green Rovers, som ju besegrade dem på Wembley för två år sedan. Och även om Forest Green Rovers möjligen var sina egna fiender genom att få en spelare utvisad i båda matcherna, så var det starkt genomförda matcher av Tranmere.

Vad vi har framför oss är alltså en ojämn och oviss playoff-final i League Two. Tranmere Rovers kan nog sägas ha historien, kompetensen och erfarenheten på sin sida. Newport County har däremot tuffheten och jävlaranammat på sin sida. Båda lagen kommer gå in till dagens match i den fulla vetskapen att de absolut kan vinna matchen, och med den klara ambitionen att också göra det.

Det enda vi kanske vet på förhand är att en manager som kallas för Micky kommer jubla när allting är klart. Vi vet däremot inte vem.

Jonas Lössl, Huddersfield till Everton. Fri transfer till Everton. En smula lustig värvning kan jag tycka då Everton redan har Jordan Pickford. Å andra sidan verkar han ha det rätt tufft för närvarande, och möjligen känner Everton att de inte bör lägga alla sina ägg i den korgen, alternativt tänker de att Pickford höjer sig med konkurrensen. Lössl har visat sig kompetent under svåra förutsättningar i Huddersfield. Väl godkänd – (+++)