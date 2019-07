Tottenham värvar sin första superstar i Tanguy Ndombele

Det var en värvning som på en och samma gång till synes löste lagets kanske största problem eller brist, besvarade motiverade frågor om klubbens finansiella styrka, höjde lagets nivå och kvalitet på planen samt bevisade klubbens förhöjda status även utanför planen. På så sätt är det en värvning som har beskrivits som och mycket väl också kan beskrivas som en av de viktigaste värvningarna i Premier League på många år.

Tottenhams £55m-värvning av Tanguy Ndombele tickade med andra ord för i princip varenda box som brukar placeras framför en påstått utmärkt värvning. Det finns många värvningar som tickar för några av dessa boxar, men till sist rätt få värvningar som lyckas ticka för alla. Det är utan någon som helst tvekan Premier Leagues största och bästa värvning hittills den här sommaren, och det är Tottenham som gjort den.

Tottenham var naturligtvis tvingade att värva och för all del också värva stort. Deras lag har börjat se oroväckande tunt ut framför allt det senaste året med spelare som blivit äldre, spelare som tappat stinget och spelare som lämnat klubben. Mauricio Pochettino var tydlig med att Tottenham behövde vara ”modiga” den här sommaren, och det är inte svårt att tänka sig att även Tottenhams bästa och viktigaste spelare tänkte detsamma.

Samtidigt var det många som med all rätt ifrågasatte Tottenhams vilja eller möjligen även förmåga att vara ”modiga”. Dels på grund av flera års erfarenhet av Daniel Levys mycket försiktiga och stundtals dumsnåla attityd vad gäller spelarinvesteringar. Dels på grund av Tottenhams nya arena byggd till ett värde över £1,000m och som belastat Tottenham med en skuldbörda om nästan £600m.

Många såg Arsenal som ett varnande exempel på vad ett arenabygge kan betyda för en klubbs ambition och förmåga på transfermarknaden. Men Arsenals situation berodde så klart på många faktorer av vilka arenabygget bara var en enda. Arsenal hade kunnat välja en annan approach efter sitt arenabygge än den de ändå valde, och inget sade i själva verket att Tottenham var piskade att arbeta och agera precis som dem.

Nu ska inte köpet av Tanguy Ndombele nödvändigtvis förstås som början på något utav en köpfest för Tottenham. Även om Tottenham för övrigt även värvat Jack Clarke från Leeds, och lånat tillbaka honom för säsongen. Fler spelare är helt säkert också på väg in till Tottenham. Men Tottenham kommer också hämta hem en hel del av pengarna för dessa köp från försäljning av andra spelare, som Christian Eriksen, Kieran Trippier m fl.

Vilket förvisso inte ska förstås som att dessa spelare nödvändigtvis säljs för att finansiera köpet av t ex Tanguy Ndombele. Christian Eriksen, Kieran Trippier, Toby Alderweireld är spelare som av olika skäl med största sannolikhet hade sålts ändå, som ett led i vad som måste beskrivas som en helt naturlig omsättning av spelare för vilken som helst klubb. Post hoc ergo propter hoc, att b händer efter a betyder inte att b måste bero på a.

Christian Eriksen började själv prata om en ny utmaning redan efter Champions League-finalen och detta är alltså ingenting som har med Tanguy Ndombele att göra. Nu börjar det även se ut som om ingen försäljning faktiskt blir av. Toby Alderweireld har haft ena benet på väg ut från Tottenham i minst ett år redan. Kieran Trippier har en väldigt svår säsong bakom sig och har väl ärligt talat börjat tappa Pochettinos förtroende.

Värvningen av Tanguy Ndombele kan bara bedömas för vad den är. Det är en värvning som borde övertyga Mauricio Pochettino om att Tottenham faktiskt delar hans eget mod och ambition. Det är en värvning som borde övertyga viktiga spelare som Harry Kane, Dele Alli, Jan Vertonghen med flera att Tottenham satsar. Det är en värvning som nog kan få Christian Eriksen att fortsätta se Tottenham som en spännande utmaning de med.

Framför allt är så klart Tanguy Ndombele en väldigt bra värvning. Vilket ska förstås i första hand som en bra spelare naturligtvis, men en bra värvning eftersom det samtidigt är precis den typ av spelare som Tottenham faktiskt också behöver. Jag var övertygad att detta var en spelare som om han kom till England skulle nypas av Man City eller möjligen Liverpool. Det är definitivt en spelare Man Utd borde ha försökt nypa.

Tanguy Ndombeles insatser i Champions League för Lyon förra säsongen, inte minst mot Man City för övrigt, visar att det är en spelare av världskaliber, och en spelare som inte på något sätt räds att möta bästa möjliga engelska motstånd. Det är arguably första gången i Tottenhams moderna historia de värvar en världsspelare av det slaget, en spelare som alla övriga engelska superklubbar samtidigt också håller ögonen på.

Tottenham har sällan haft styrkan, stålarna eller statusen att faktiskt kunna göra den typen av värvningar. Det kan så klart delvis bero på att övriga klubbar helt enkelt vilade på hanen en aning för länge eller prioriterade andra positioner eller spelare, i vilket fall som helst har nu Tottenham under flera år byggt upp styrkan, med TV-avtal och tack vare sin nya arena har de stålarna, och genom Champions League-finalen fick de statusen.

Det gäller att smida medans järnet är varmt som uttrycket går, och med Tanguy Ndombele har Tottenham onekligen gjort just det. Om Tottenham ska kunna fortsätta utmana i den absoluta toppen av engelsk och europeisk fotboll, som de nu har gjort flera år i rad, så kräver det att de gör det mesta av de förutsättningar och möjligheter som står dem till buds. Vilket ser ut t ex just så här, att värva Tanguy Ndombele.

Ndombele framstår i allt väsentligt som den komplette allround-mittfältaren, fastän han som 22-åring ändå måste ha mycket utveckling kvar i sig. Han är defensivt positionssäker med en fin förmåga att läsa spelet och bryta motståndarnas anfall, samtidigt som han är anmärkningsvärt skicklig på att föra spelet framåt, både med ett konstruktivt och varierat passningsspel och genom egna löpningar framåt i planen.

Mike Goodman på StatsBomb ger oss en utförlig och ärligt talat rätt glödande statistisk breakdown av Tanguy Ndombeles färdigheter i både absoluta och relativa termer, vilket tveklöst bekräftar bilden man fått av att se honom spela.

Slutsatsen känns tämligen given, precis så som Goodman också inledningsvis beskriver det, nämligen att Tottenham har värvat sin allra första superstar i Tanguy Ndombele. Vad man möjligen frågar sig just nu är om de även därmed har värvat sin sista.

