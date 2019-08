EFL-hörnan (#1): Managerlöst Sheffield Wednesday toppar tabellen!

Luton Town 3-3 Middlesbrough; Barnsley 1-0 Fulham; Blackburn Rovers 1-2 Charlton; Brentford 0-1 Birmingham; Millwall 1-0 Preston North End; Reading 1-3 Sheffield Wednesday; Stoke 1-2 QPR; Swansea 2-1 Hull City; Wigan 3-2 Cardiff; Nottingham Forest 1-2 West Brom; samt (på söndag) Bristol City vs Leeds; och (på måndag) Huddersfield vs Derby County.

KANON

Sheffield Wednesday. Blott andra gången under 2000-talet som Sheffield Wednesday vinner en ligapremiär på bortaplan. Viktigt för Sheffield Wednesday att vinna också givet allt strul och allt kaos under försäsongen. På pappret en riktigt tuff bortamatch mot Reading, men Sheffield Wednesday reagerade väldigt bra när Reading lyckades kvittera en bit in i andra halvlek. Starkt av Sheffield Wednesday att hålla sin 2-1-ledning och även lyckas stänga matchen sedan målvakten Kieran Westwood blivit utvisad i den 80:e minuten.

KALKON

Stoke City. Där finns en del förhoppningar om att Stoke faktiskt ska kunna slåss i toppen av tabellen den här säsongen. Men om de ska lyckas med det kan de naturligtvis inte hålla på att ta onödiga förluster på hemmaplan mot lag som QPR. Det där var en svaghet som plågade Stoke förra säsongen som att döma av dagens match de fortfarande brottas med. Ingen bra början för Stoke, och absolut inte någon förtroendeingivande start för Nathan Jones i dennes första fulla säsong som manager.

OMGÅNGENS MATCH:

Luton Town 3-3 Middlesbrough. Omgångens finaste match var även omgångens första match. Vi som satte oss ner på fredagskvällen för att se säsongens första ligamatch i engelsk fotboll blev knappast besvikna på underhållningen. Sex mål, en bommad straff och ett bortdömt mål, dessutom med en tidig kandidat till årets mål av Sonny Bradley i Luton Town fram till 1-1 i första halvlek. Hög fotbollskonst blandades hyfsat friskt med rätt låga misstag i den här matchen.

OMGÅNGENS ELVA:

BTW

Milosevic. Alexander Milosevic vare sig i startelvan eller på bänken när Nottingham Forest matchade mot West Brom. Skadad eller petad?

Nykomlingarna. Luton spelade oavgjort mot Middlesbrough, Barnsley vann mot Fulham och Charlton vann mot Blackburn Rovers. Bra start för nykomlingarna.

Muric. Nottingham Forests målvakt Arijanet Muric, på lån från Man City, hade en riktigt jobbig debut, och verkar ha lärt sig mer av Claudio Bravo än av Ederson.

SVENSKKOLLEN:

Pontus Jansson, Brentford (++). Spelade hela matchen i Brentfords trebackslinje, utan att vare sig utmärka sig eller göra bort sig.

Fredrik Hammar, Brentford (-). På bänken, ej inbytt.

Kristoffer Nordfeldt, Swansea (-). På bänken, ej inbytt.

Kristoffer Petersson, Swansea (++). Startade på bänken, inbytt i den 69:e minuten sedan Swansea vänt 0-1 till 2-1. Gjorde sitt jobb.

Kerim Mrabti, Birmingham (-). På bänken, inbytt i 88:e minuten. Alldeles för kort tid att betygsättas.