En natt i Istanbul

Community Shield, UEFA Super Cup, FIFA Club World Cup, Ligacupen, Premier League, FA-cupen och Champions League. Det var inte få titlar som Liverpool bespetsade sig på att vinna inför säsongen, eller som åtminstone supportrarna bespetsade sig på att kunna vinna. Sju stycken närmare bestämt, vilket markerades i olika former av grafik på internet och i mer fysisk form.

Det är kanske en av de mer trevliga konsekvenserna av att vinna Champions League, till viss del även Europa League, att det ger klubben möjligheten att även spela i UEFA Super Cup och kanske framför allt FIFA Club World Cup. Turneringar man liksom per definition aldrig får möjligheten att spela, eller för den delen vinna, om man inte först har vunnit Champions League. Inga stora titlar, men stora ögonblick.

Nu har en av dessa sju titlar så klart redan försvunnit för Liverpool, sedan de förlorade Community Shield på straffar mot Man City. Sex titlar återstår således för Liverpool, men där Liverpools styrelse har gjort det klart och tydligt än en gång att det enda Liverpool och Jürgen Klopp faktiskt behöver prioritera är Premier League och Champions League, och att de liksom inte bryr sig så mycket om allt annat.

Det är på något sätt alltid fascinerande hur vissa klubbar, inte minst de klubbar som ändå relativt sällan faktiskt vinner titlar, så ofta pratar om att prioritera bort möjligheten att vinna vissa titlar. Någonstans börjar man ana att det ena faktiskt hänger samman med det andra. Och supportrarna följer med som lydiga lemlar. UEFA Super Cup är så klart inte en stor titel, eller en titel som riktigt räknas, men lik förbannat finns den där att vinnas.

Tack och lov verkar det ändå som om Jürgen Klopp ser den större betydelsen av kvällens match för Liverpool. Mer specifikt hur viktigt det är att Liverpool fortsätter vara hungriga som lag och inte tappa vinnarviljan som lag, och hur att vinna UEFA Super Cup absolut är en del i detta. Man kan så klart hävda att detta blev desto viktigare sedan Liverpool inte vann Community Shield.

På något sätt känns detta rätt självklart. Vissa saker kommer alltid vara mer eller mindre prioriterade än andra, men gå genom de största och bästa lagen genom åren och alla kännetecknas av viljan och drivkraften att vinna alla matcher de spelar, och alla cuper och turneringar de deltar i. Man kan med fog hävda att saknas den viljan, kompromissas med den drivkraften, så blir man inte ett av de största och bästa lagen.

Vill man så är det bara att titta på de senaste cirka tio åren av engelsk och europeisk fotboll för detta. Vi ser nu ett tydligt exempel i Man City som vägrar att prioritera bort en enda turnering de spelar i. Barcelona och Real Madrid, som tillsammans har haft ett fantastiskt 2010-tal, vinner i princip alltid dessa småtitlar. Jag gillar inte det töntiga i att prata om sexlingar etc, men jag beundrar förmågan att alltid vinna dessa matcher.

Mindre betydelsefull känns inte matchen i sig för Chelsea. Åtminstone inte efter den minst sagt tuffa smällen i ligapremiären mot Man Utd, Frank Lampards första match som Chelseas manager som slutade med 0-4. En vinst i kvällens match, och få lyfta silver, skulle reparera mycket av den skadan. Ännu en tung förlust skulle däremot kunna göra skadan betydligt värre för Chelsea och för Lampard.

Risken för en sådan förlust går heller inte att bortse från. Chelsea fick betala dyrt för sin oförmåga att stoppa Man Utds kontringar i helgen. Ikväll möter de ett för närvarande bättre fotbollslag än Man Utd, vars hela spelidé till stor del går ut just på att kontra kollektivt, även om det inte är vad Liverpools supportrar gillar att höra. Dessutom har Liverpool fördelen av att ha spelat på fredagskvällen, Chelsea på söndagskvällen.

Annars är kvällens match (final?) i UEFA Super Cup unik på två sätt. För det första eftersom för första gången någonsin spelas den mellan två engelska klubbar. Vilket jag väljer att se som anmärkningsvärt att det inte har skett någon gång förut, snarare än att det är så fantastiskt att det faktiskt sker nu. För det andra att en europeisk cupfinal på herrsidan ska dömas av en kvinna, Stéphanie Frappart.

Frapperande!

https://www.theguardian.com/football/2019/aug/13/referee-stephanie-frappart-assistants-breaking-new-ground

Alltid lyckas säkert några bli provocerade över den saken. Och vi kan väl vara ganska säkra på att om Stéphanie Frappart skulle göra något misstag i matchen ikväll så kommer detta naturligtvis just bero på att hon är kvinna och ses som ett argument varför kvinnor inte ska döma herrmatcher. Precis som när manliga domare gör misstag så förklarar vi alltid det med att de är män. Eller hur?!

:::

Ligacupens andra omgång:

Plymouth vs Reading; Crawley Town vs Norwich; Newport County vs West Ham; Oxford United vs Millwall; Watford vs Coventry; Swansea vs Cambridge; Cardiff vs Luton Town; Bristol Rovers vs Brighton; Crystal Palace vs Colchester; Fulham vs Southampton; Bournemouth vs Forest Green Rovers; Southend vs MK Dons; QPR vs Portsmouth; Crewe Alexandra vs Aston Villa; Lincoln City vs Everton; Leeds vs Stoke; Sheffield United vs Blackburn Rovers; Rotherham vs Sheffield Wednesday/Bury; Newcastle vs Leicester; Burton Albion vs Morecambe; Burnley vs Sunderland; Nottingham Forest vs Derby County; Grimsby Town vs Macclesfield; Preston North End vs Hull City; Rochdale vs Carlisle