Klockorna klämtar för Bury

Game Of Thrones har skakat världen under 2010-talet. För cirka fyra månader sedan och någon månad eller två därefter kom så den avslutning som varit precis lika framåtsedd på förhand som baktalad i efterhand. Raseriet har liksom inte vetat några gränser gällande serieskaparnas många konstiga beslut, och älskade karaktärer som inte alls blev som så många hade tänkt och hoppats under så många år.

Oavsett vad man nu än anser om det goda och det dåliga med avslutningen som sådan så var ändå en rationalisering som slängdes fram för Daenerys Targaryens eldfängda massmord att Cersei Lannister inte gav henne något val, att hon använde alla oskyldiga människor som en sköld och ett vapen mot henne, spelandes på hennes medkänsla, men att den större medkänslan istället var med alla framtida generationer.

Vad har nu detta att göra med engelsk fotboll? Jo, jag kommer att tänka på just den där saken eftersom vid midnatt ikväll så går EFL:s deadline ut för Bury och deras ägare Steve Dale att presentera acceptabla bevis för att där finns tillräcklig med finansiering för Bury att dels betala sina skulder, dels kunna täcka sina löpande kostnader för säsongen, och om inte så kommer Bury efter 125 år att slängas ut från Football League.

Med andra ord, EFL är på god väg att med Bury göra mer eller mindre motsvarigheten till att eldbomba hela Kings Landing. Regelverket är minst sagt tydligt, både i termer av vad Bury måste kunna visa upp och vad som händer ifall de inte gör det. Liksom regelverket finns där för engelsk fotbolls bästa, för att undvika klubbar på obestånd. Visst kan det ses som att sakna medkänsla för Bury, men kanske måste medkänslan gälla engelsk fotboll.

Dilemmat är naturligtvis att beslutet alls inte bara drabbar Steve Dale, eller bara drabbar klubben som sådan, den juridiska personen i registret. Beslutet drabbar ett helt samhälle, det drabbar varenda supporter som självfallet är helt oskyldiga till det inträffade. För att komma åt Dale så måste EFL alltså först bränna ned en hel klubb med alla dess supportrar och anhöriga i grunden.

Men det säger sig självt att det där så klart inte är populärt. För Burys alla supportrar är det riktigt trist, och det är självfallet väldigt lätt för EFL att framstå som känslokalla och brutala, något de nog helst undviker. Mycket riktigt har nu Burys MP, motsvarigheten till riksdagsledamot, James Frith bett EFL om att förlänga Burys deadline ytterligare, och även fått Storbritanniens idrottsminister Nigel Adams att be EFL om detsamma.

Frith och Adams är politiker, de utgår från politiska motiv, som att vara med om att fatta populära beslut till exempel, samt föra deras talan som kan tänkas rösta på dem och hålla dem kvar på sina uppdrag. EFL är så klart byråkrater och utgår från sina egna regler och en uppfattning om vad som ligger i den egna organisationens intressen, som åtminstone delvis kan antas sammanfalla med den engelska fotbollens bredare intresse.

Nu kan det diskuteras i vilken utsträckning som Steve Dale agerar riktigt lika medvetet som Cersei Lannister i att använda folket som en slags mänsklig sköld mot EFL:s attack, i någon mening sker det av sig självt. Han har samtidigt så klart inte varit det minsta blyg med att försöka påverka opinionen och framställa sig själv och i förlängningen klubben som orättvist behandlade av EFL.

Frågan som EFL brottas med är således om de ska låta sig påverkas av den politiska opinionen, eller om de ska hålla fast vid sitt regelverk. James Frith och Nigel Adams står där och bönar och ber att när klockorna börjar ringa så ska EFL visa medkänsla, visa nåd och inte bränna ned hela klubben. EFL är självfallet en byråkratisk organisation men inte på något sätt immuna mot politiska påtryckningar och en negativ opinion.

Vad ger då regelverket EFL och Bury för alternativ? Jo, EFL kan förlänga Burys deadline, men bara några få dagar, och i så fall måste det finnas påtagliga och konkreta bevis för att klubben är på väg att säljas till en ny ägare. Men om vi ska tro Steve Dale så blir några sådana bevis svåra att presentera då ingen av de tänkta köparna av klubben har tagit sig särskilt långt i förhandlingarna med honom. Men det kan så klart gå snabbt.

Byråkrater och beslutsfattare är oftast rätt fega. De kommer alltid försöka undvika att fatta ett beslut som riskerar ge dem kritik eller framställa dem själva i dålig dager, och istället försöka hitta det bekvämaste alternativet? Vad har EFL egentligen att förlora på att ge Bury de där extra få dagarna av förlängd deadline som kan vara aktuella? Tvärtom kan det få dem att framstå som måttfulla och hänsynstagande.

Möjligen skjuter det bara exakt samma beslut några dagar framåt. Men just att skillnaden är så liten gör att jag inte tror att Bury kommer bli utslängda från Football League idag, eller rättare sagt under lördagen. Att EFL samtidigt kan kritiseras för att slappheten i deras eget regelverk har gjort det möjligt för Bury att hamna i dessa problem gör dem nog mer benägna att låta draken vila.

Lik förbannat klämtar klockorna för Bury. Att de förmodligen eller eventuellt inte blir utslängda från Football League idag betyder inte att de inte blir utslängda om några dagar. Situationen som den är just nu är naturligtvis ohållbar. Burys samtliga fyra första ligamatcher har blivit inställda, deras Ligacupmatch har förlorats på walkover, och där finns inget slut i sikte.

Daenerys Targaryen behövde självfallet inte bränna ner Kings Landing för att besegra eller ens hämnas på Cersei Lannister, det var en nonsensförklaring. Hon gjorde det ändå av helt andra och uttalade skäl, hon hade hur som helst ett val. Huruvida EFL har ett val även de är mer oklart. Deras uppgift är att bevaka engelsk fotbolls större intressen, och för att kunna göra det måste de till slut följa sitt eget regelverk.

Grejen med varje regelverk, varje drake, varje massförstörelsevapen eller stort hot, är att till slut måste den eller det faktiskt användas, åtminstone en gång, för att få folk att faktiskt respektera det, och förstå det. Fotboll är en sport som i hög utsträckning hålls samman av kärlek, men kanske måste fotbollen och dess olika ägare och intressenter också hållas under kontroll med en viss mängd skräck.

Det sorgliga är kanske att Burys uteslutning efter 125 år i Football League förmodligen bara väcker en bråkdel av det raseri som twitter och sociala medier lyckades prestera över Game Of Thrones avslutning.