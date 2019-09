EFL-hörnan (#7): Nottingham Forest har funnit form och substans!

Derby County 1-1 Cardiff; Fulham 1-1 West Brom; Blackburn Rovers 2-0 Millwall; Charlton 0-1 Birmingham; Hull City 2-2 Wigan; Middlesbrough 1-0 Reading; Preston North End 2-0 Brentford; QPR 3-2 Luton Town; Stoke 1-2 Bristol City; Swansa 0-1 Nottingham Forest; samt (på söndag) Huddersfield vs Sheffield Wednesday; och Barnsley vs Leeds.

https://www.bbc.com/sport/football/championship/table

KANON

Nottingham Forest. Tung seger på bortaplan för Nottingham Forest mot dittills obesegrade och nästan fullpottarna Swansea. Efter en något knackig start på säsongen har Sabri Lamouchi fått full snurr på maskinen i Nottingham Forest, och de ser helt klart redo ut att prestera en rejäl utmaning den här säsongen. Enda tråkiga från blågult håll är att Alexander Milosevic inte alls verkar vara en del i den maskinen.

KALKON

Stoke. Tar en tidig ledning hemma mot Bristol City innan Joe Allen drar på sig ett rött kort efter tolv minuter. Därefter vänder Bristol City och vinner matchen i andra halvlek. Just sådant som händer ett lag som inte längre har någon som helst tro på vad de själva gör. Stoke ligger fortsatt sist i tabellen. Den största frågan är förmodligen om detta var den sista spiken i Nathan Jones kista.

OMGÅNGENS MATCH:

QPR 3-2 Luton Town. Pust. Får man anta att Mark Warburton kände sedan QPR blåst iväg till en till synes ointaglig 3-0-ledning under första halvlek innan Luton Town fick dem att sätta andan i halsen med två reduceringar. Till sist lyckades QPR ändå hålla ut under en händelsefylld och dramatisk match, med två motståndare som onekligen gav i alla fall mig en härlig 1980-talsnostalgi.

OMGÅNGENS:

Spelare: Nahki Wells, QPR. Två mål av Wells som om inte avgjorde matchen åt QPR ändå gav dem det försprång de behövde för att till sist vinna matchen. Blir en viktig spelare för QPR om målformen håller i sig.

Manager: Sabri Lamouchi. Övertygar så här långt som manager för Nottingham Forest. Har hanterat en överfull spelartrupp med att helt enkelt placera de spelare han inte är intresserad av helt vid sidan. På så vis blir det klubbens problem snarare än lagets problem. Bra byten som vann matchen åt Nottingham Forest.

BTW

Logiskt. Derby County kan inte vinna hemma, Cardiff kan inte vinna borta. Naturligtvis slutade matchen oavgjord.

Leeds. En lördag utan Leeds, som en blöt fest utan huvudvärken efteråt. Swanseas förlust innebär att Leeds återtar serieledningen vid vinst mot Barnsley.

Yorkshire. Fram med puddingen. Tung Yorkshiresöndag när två derbyn spelas under söndagen. Först Huddersfield vs Sheffield Wednesday, sedan Barnsley vs Leeds.

SÄCKARACET:

Nathan Jones. Har lett säckaracet i EFL Championship en längre tid, och utökar nog ledningen i och med förlusten mot Bristol City ikväll. Verkligen tveksamt hur länge till som Stokes tålamod håller, eller när de känner att de verkligen måste trycka på den där avtryckaren. Risken är att det sker redan ikväll.

SVENSKKOLLEN:

Pontus Jansson, Brentford (++). Jobbig match för Jansson och egentligen hela Brentford som hade svårt att få till något vettigt spel på Prenton Park.

Nicklas Eliasson, Bristol City (++). Inbytt i 61:a minuten. Bra inhopp. Bristol Citys vinstmål föll bara någon minut efter bytet.