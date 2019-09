Rätt och fel i den engelska cupfotbollen!

Ännu en engelsk cupvecka är över. Ligacupens tredje omgång är avklarad och den passerade väl utan några större besvär eller stora incidenter. Om vi nu inte i detta räknar in Colchesters straffseger över Tottenham, som även om Ligacupen kanske inte står så högt på deras agenda ändå fördjupade den upplevda kris Tottenham befinner sig i. Som enskilt resultat betraktat däremot något inte helt ovanligt i engelskt cupspel.

På andra håll måste man misstänka att Southampton beseglade Kenny Jacketts öde genom att besegra Portsmouth med 4-0 på Fratton Park, deras största derbyseger någonsin om jag inte är felaktigt upplyst. Portsmouths supportrar gick in till matchen med förhoppningen att åtminstone inte bli förnedrade på hemmaplan, men inte ens det önskemålet infriades alltså.

Arsenal fortsätter å sin sida att imponera i cupspelet. En 3-0-vinst mot Eintracht Frankfurt följdes upp av 5-0 mot Nottingham Forest. Svårt att säga vad segern är värd egentligen, Nottingham Forest såg uppenbart inte detta som sin viktigaste uppgift den här säsongen, men en seger är alltid en seger. Vilket man får förmoda att även Man City tyckte som dängde Preston North End med 3-0 på bortaplan.

Under onsdagskvällen lottades Ligacupens fjärde omgång enligt följande: Everton vs Watford; Aston Villa vs Wolves; Man City vs Southampton; Burton Albion vs Leicester; Crawley Town vs Colchester; Chelsea vs Man Utd; Oxford United vs Sunderland; Liverpool vs Arsenal. Några riktigt saftiga matcher i den omgången minst sagt, två riktiga stormatcher och regionalderbyt mellan Aston Villa och Wolves icke att förglömma!

För närvarande snurrar det runt många idéer och åsikter om engelsk cupfotboll. Ofta blir det exempelvis så när Ligacupen har en omgång, att dess format och i vissa fall till och med dess själva existens ifrågasätts. Liknande sker med FA-cupen. Den dynamiken har ju uppstått att media ständigt och oftast opåkallat kritiserar och ifrågasätter de båda cuperna för att sedan beklaga sig över att cuperna har tappat i status.

Alla åsikter är naturligtvis inte lika mycket värda. Vissa åsikter är rätt sopiga, och andra åsikter är rätt bra. Det kan ibland löna sig att gå genom ett urval av de främsta åsikter som snurrar runt, och värdera om dessa åsikter är rätt eller fel. Här är ett sådant urval av åsikter:

Lägg ner Ligacupen!

En modern klassiker kan tyckas. Ännu ett exempel på hur fem-sex klubbars intressen tillåts sätta agendan för samtliga engelska klubbar. Man kan förstå att de klubbar som spelar i Champions League tycker det blir mycket med Ligacupen också, men det är en mycket liten minoritet som faktiskt spelar i Champions League.

För övriga är Ligacupen både en sportslig och ekonomisk möjlighet. Nåja, kanske inte så mycket en ekonomisk möjlighet för klubbar i Premier League och i EFL Championship, men väl för övriga. Att ta bort Ligacupen vore ännu ett slag mot dem, och de är blåslagna nog som det är.

Och att lägga ner Ligacupen ger inte ens den stora effekt som man säger sig vilja uppnå med det beslutet. I princip betyder det i genomsnitt två-tre färre matcher per säsong för lagen som gnäller som mest. Och detta är alltså klubbar som med väldiga resurser har samlat på sig mängder med spelare.

FEL!

Att vilja lägga ner Ligacupen vore ännu en vinst för den ”moderna fotbollen”!

På samma skalas andra ände hittar vi då de som istället tar Ligacupen i försvar, och menar att de som vill lägga ner Ligacupen bara går i den moderna fotbollens ärenden, det vill säga låter kommersiella intressen gå först och pengar tala så som alldeles ofta har blivit fallet i dagens fotboll.

Även om jag på sätt och vis kan tycka att den invändningen görs med hjärtat på rätt ställe så är det så klart en smula sött att höra om just Ligacupen, en cupturnering som skapades just för att ta tillvara kommersiella intressen och låta pengarna tala, genom att slå mynt av de nyligen installerade flodljusen på engelska arenor. Ligacupen kan minst lika väl ses som ett uttryck för den moderna fotbollen.

FEL!

Ungdomslag i Football League Trophy!

B-lag har länge varit en kontroversiell fråga i engelsk fotboll. Ska klubbar tillåtas ställa upp med B-lag i det engelska seriesystemet? Motståndet är minst sagt kompakt, och till sist blev det någon slags kompromiss att åtminstone i Football League Trophy, Ligacupens mindre kusin, så skulle detta vara okej.

Kompromiss och kompromiss för övrigt, det var så klart över många klubbars och de allra flesta supportrars döda kroppar. Jag var för förslaget eftersom jag såg den potentiella skadan som begränsad till just den aktuella cupen, samt eftersom jag faktiskt trodde det skulle finnas ett intresse av att se matcher också mot storlagens ungdomslag.

Med facit på hand kan jag bara konstatera att jag där hade fel. Missnöjet är alltjämt kompakt, det var ingen övergående grej, supportrar bojkottar matcherna i cupen och flera lag ställer ut i bästa fall andrauppställningar. Med en annan attityd hade det kunnat bli en framgång, men man har bestämt sig för att detta är en dålig idé.

FEL!

Straffar efter 90 minuter i Ligacupen!

Här har vi å andra sidan ett förslag jag initialt var emot. Från och med förra säsongen infördes regeln, eller kanske rättare sagt avskaffades förlängning i Ligacupen, åtminstone innan semifinalerna, så straffläggningen sker omedelbart efter 90 minuter. Något jag såg som skulle nedvärdera Ligacupen helt i onödan.

Efter att ha kört en dryg säsong med dessa regler kan jag konstatera att någon sådan effekt egentligen inte går att se. Det är bara lite annorlunda regler att hålla reda på, och även om det inte har gett någon positiv effekt att tala om så har det heller inte fått någon särskilt negativ effekt.

RÄTT!

Inga omspel i FA-cupen!

Omspelen i FA-cupen är något av en väl omhuldad tradition, man skulle till och med kunna säga att det genom alla år har varit en egenskap med FA-cupen som har gjort den så väldigt unik och speciell. Samtidigt är det en tradition som undan för undan, steg för steg, har dragit sig tillbaka och reducerats till intet.

Först togs omspelen av finalen bort. Sedan dröjde det ytterligare ett antal år innan omspelen av semifinalerna också togs bort. Därefter dröjde det en massa år innan den moderna fotbollen såg till att ta bort omspelen också i de två-tre omgångarna innan dess. Däremot är omspelen i FA-cupens allra första omgångar kvar, inkonsekvent nog.

Dels så holkas FA-cupen ur av detta, och blir bara mer och mer som alla andra cuper av detta slag. Dels så är det ytterligare ett exempel på beslut som fattas på de mindre klubbarnas bekostnad, där ett omspel i FA-cupen mot en större klubb för dem kan vara både en sportslig höjdpunkt och en ekonomisk räddning.

FEL!

Europa Conference League!

Rent tekniskt ingenting som har med engelsk cupfotboll att göra, annat än mycket indirekt. Men UEFA har sedan en tid tillbaka låtit meddela att de har för avsikt att starta en tredje europeisk cupturnering, under nuvarande Europa League, som nu har fått namnet Europa Conference League.

Ett namn som för de som har följt engelsk fotboll ett tag naturligtvis inte alls låter så fint och exklusivt som UEFA kanske hoppas. The Conference var det gamla namnet på vad som idag är National League, det vill säga divisionerna fem och sex i engelsk fotboll. Allt annat än glamouröst med andra ord.

Från England kommer vinnaren av Ligacupen att kvalificera sig till Europa Conference League, alternativt går den platsen till det ”bäst” placerade ligalaget. Som om inte Ligacupen hade det svårt nog.