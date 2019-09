Kan Everton vända sin säsong mot Man City?

Den ena klubben har öst in pengar i sin spelartrupp och genomlever just nu den bästa perioden i klubbens historia och en av de bästa perioderna i någon engelsk klubbs historia. Den andra klubben har öst in pengar i sin spelartrupp och många undrar om klubben någon gång har varit olyckligare än vad den är nu. Everton har investerat över £300m i sitt lag men ännu en säsong ser ut att bli föga mer än en ren besvikelse.

Evertons förlust mot Sheffield United på Goodison Park förra helgen var deras tredje förlust på hittills sex matcher den här säsongen, och deras tredje förlust på deras fyra senaste matcher. Förlusten blev desto värre inte bara av att den kom på hemmaplan, mot en av Premier Leagues nykomlingar, utan för att Sheffield United inte ens behövde spela särskilt bra för att vinna relativt bekvämt med 2-0.

Everton gick in i säsongen med förhoppningar om att kunna utmana topp sex den här säsongen, men ser ut att få nöja sig med ännu en säsong runt tabellens mittenskikt, och kanske framåt vårkanten slåss om den något tveksamma äran i att kunna kalla sig för bäst of the rest. Med så stora investeringar som Everton har gjort under de två senaste åren så följer naturligtvis även förväntningar om framsteg. Framsteg som inte riktigt kommer.

Man måste ha viss förståelse för att framsteg inte uppstår omedelbart, särskilt för en klubb med Evertons utgångspunkt och storlek. Om t ex Man City behövde en säsongs startsträcka med Pep Guardiola så är det inte på något sätt orimligt att ge Everton två-tre säsonger innan man avfärdar dem. Samtidigt vill man också se tendenser till framsteg, planteringen av frön som kommer blomstra under senare säsonger.

Sådana tendenser eller frön är svåra att se med Marco Silva för närvarande, istället ger Everton snarare intrycket av ett lag som tar två steg bakåt för varje steg framåt. Inte minst är det oroväckande att just de skäl som rimligtvis borde ha fått Everton att vilja anställa Marco Silva, det välorganiserade försvarsspelet och den tydliga taktiken och spelidén, är just de områden där Everton för närvarande brister som allra mest.

Vilket möjligen förstärker intrycket att Marco Silva för närvarande är effektlös som Evertons manager, att hans idéer helt enkelt inte har fått något fäste vare sig i klubben som helhet eller i spelartruppen specifikt. Liksom för att understryka just den saken så väljer alltså Everton att förlora med 2-0 hemma mot Sheffield United strax efter att Silva sagt att Everton måste agera som ”ice men” inför pressen. Tala om motsatt effekt!

Uttalandet i sig är naturligtvis ännu ett tecken på en stressad manager. Varje gång en manager börjar prata specifikt om pressen på laget, på spelarna och på honom själv, och dessutom börjar beskriva den pressen som orättvis och högre på dem än på andra klubbar, så beskriver det framför allt en manager som känner sig pressad och i allt högre utsträckning osäker på sin egen position i klubben.

Allting är inte Marco Silvas fel. Han fick ta över ett lag som redan från början var märkligt felbalanserat med gamla, tröga spelare på centrala positioner. Everton har efter att ha sålt Romelu Lukaku till Man Utd fortfarande inte ersatt honom på ett tillfredsställande sätt. De har en backlinje som utan Kurt Zouma och Phil Jagielka ser oroväckande tunn ut, detta samtidigt som Jordan Pickford helt tappat koncepterna efter dennes storsuccé i VM.

Den offensiva stjärnan Richarlison blandar vin med vatten och verkar endast punktvis vara särskilt intresserad i matcherna han spelar. Vilket möjligen är något som kan läggas Marco Silva till last som rimligtvis var den som främst låg bakom värvningen av spelaren från sin tidigare klubb Watford. Andra spelare, såsom Andre Gomes och Lucas Digne, har lyckats desto bättre i Everton.

Fabian Delph är ännu en spelare som har imponerat under sina första matcher med Everton, både som spelare på planen och som ledare i laget. Han är en av alltför få spelare i Everton som verkligen klivit upp och tagit ansvar under Evertons tuffa start på säsongen, både på och utanför planen. Vilket ironiskt nog gjort mittfältet till Evertons minsta problem, trots att de tappade Idrissa Gana Gueye i somras.

Mycket talar alltså för att Marco Silva sitter löst till som Evertons manager. Utan att veta något säkert framstår han som den manager i Premier League just nu som, rätt eller fel, är närmast att få sparken. För detta talar inte enbart lagets resultat och spelarnas enskilda prestationer utan även det faktum att Evertons supportrar har börjat tappa förtroendet för Silva, och har börjat visa det alltmer tydligt från läktarna.

När en sådan process väl har påbörjats är det svårt att vända den åt rätt håll igen. Få saker kan åstadkomma detta. En sådan sak skulle naturligtvis kunna vara en tung vinst som skulle kunna vända säsongen på rätt köl för Everton. Att exempelvis besegra Man City hemma på Goodison Park vore onekligen en sådan seger som skulle ingjuta mod och förtroende hos styrelse, spelare och supportrar, hos Everton som helhet.

Som utav en händelse, kanske snarare raka motsatsen till en tillfällighet, så möter Everton just Man City ikväll på Goodison Park. Den sena matchen under flodljusen. Att säga att det är en match som Everton borde vinna vore att göra motståndet orättvisa. Att säga att det är en match som Everton ska kunna vinna, en match som Everton inför säsongen förväntades åtminstone kunna hävda sig i, så är man mer i mitten av måltavlan.

Under normala omständigheter hade detta varit en match där Goodison Park redan från början burit fram Everton och skapat en elektrisk stämning. Situationen som sådan, med missnöjet med Marco Silva och lagets spel, är att detta kommer vara mer beroende av själva matchbilden. Lyckas Everton få matchen med sig så kommer de även få publiken med sig, och Goodison Park kommer då bli till ett helvete för Man City.

Men med den omvända situationen, att matchen håller på att tappas, så är för närvarande stämningsläget sådant att Everton då inte kommer kunna räkna med något större stöd från läktarna. Något sådant förtroende eller någon sådan uppskattning finns för närvarande inte mellan Evertons supportrar och Marco Silvas lag och spelare, som av supportrarna upplevs inte tillräckligt engagerade i laget.

Matchplanen borde således vara rätt enkel för Man City. Ge inte Everton lillfingret, för i så fall kan de mycket väl ta hela handen.