Viktigt med vinster för alla tre engelska lag i Europa League

Torsdagar med europeiskt cupspel. Vill man vara lite elak skulle man kunna jämställa det med att äta en god måltid sittandes utomhus i spöregn. Bättre än ingenting skulle man kunna tycka, men knappast vad man önskar sig mest när det gäller Europa. Å andra sidan kan man lika gärna vända på saken och konstatera att ska man sitta utomhus i spöregn så kan man lika gärna göra det ätandes en god måltid.

De engelska klubbarna i Europa League hade väl en lite sisådär premiäromgång, precis som man kan säga om de mesta av de engelska klubbarnas insatser i europeiskt cupspel hittills den här säsongen. Arsenal vann mycket övertygande borta mot Eintracht Frankfurt. Man Utd vann inte alls övertygande hemma mot Astana. Wolves å sin sida lyckades på något sätt förlora hemma mot Braga.

Gruppspelets andra omgång ser sådär lagom besvärligt ut för de engelska lagen. Arsenal möter Standard Liege hemma på Emirates och det är väl en match som Arsenal rimligtvis ska vinna. Man Utd åker till Holland för att möta AZ Alkmaar, och ska Man Utd vinna den matchen måste de spela betydligt bättre än senast. Wolves å sin sida har en på alla sätt tuff match framför sig borta mot Besiktas i Turkiet.

Arsenal har vad som ser ut att vara en tidig gruppfinal framför sig. Standard Liege vann även de sin första gruppmatch, mot Vitoria från Portugal. Lyckas Arsenal vinna ikväll har de självfallet tagit ett gigantiskt kliv mot att i praktiken ha säkrat ett avancemang till slutspelet redan efter två omgångar. Två vinster mot de två tänkta huvudmotståndarna på de två första matcherna väger tungt.

Där finns den självklara frågan om vilket lag Arsenal väljer att ställa upp med. Trots en slags omröstning i kaptensfrågan har det hittills varit så att Mesut Özil har tagit en ledande roll i cupspelet hittills, både i Europa League och i Ligacupen. Kanske inte riktigt den roll man tänker sig för en spelare som Özil, men likaväl den roll han kanske kan göra mest nytta i för Arsenal för närvarande.

Man Utd fick onekligen resultaten med sig i den första omgången. Inte bara vann de mot Astana, en vinst som onekligen satt långt inne för dem, utan dessutom spelade Partizan och AZ Alkmaar oavgjort. Även Man Utd skulle vid en vinst ikväll ta ett stort steg mot att säkra en kommande slutspelsplats. Men Man Utd har inte haft någon större lycka mot holländskt motstånd de senaste gångerna detta har varit aktuellt.

Mot Astana ställde Man Utd upp med ett mycket ungt och oerfaret lag. Och även om det finns något vackert och trevligt med den saken så var det i den matchen också rätt tydligt att ett sådant lag blir lite för tunt och lite för vekt att klara av även med europeiska mått relativt medelmåttigt motstånd, och det är på förhand svårt att se samma lag klara av AZ Alkmaar på bortaplan. Men märkligare saker har så klart hänt.

Wolves gick sannerligen på den europeiska nöten i den första omgången. Det var en rätt typisk förlust för ett europeiskt orutinerat lag som möter ett lag som regelbundet har spelat europeisk cupfotboll under många år. Wolves var det nominellt bättre laget och hade full kontroll över både matchbild och chansproduktion, men får inte in bollen och Braga gör därefter mål på i princip sin första och enda målchans.

Samtidigt var Wolves då också inne i en rätt djup formsvacka. Man kan hoppas eller i alla fall argumentera för att Wolves nu har hittat ut ur den formsvackan, inte minst med vinsten i helgen mot Watford. Nödvändigt för Wolves som naturligtvis måste göra en bra match ikväll om de ska få med sig en vinst eller ens poäng mot Besiktas, ännu en europeiskt väldigt rutinerad motståndare.

En särskild utmaning för Wolves ikväll blir självfallet atmosfären runt och på arenan. Att spela europeisk cupfotboll är en rätt speciell upplevelse naturligtvis, och det finns många exempel på lag som helt enkelt inte har lyckats hantera den. Atmosfären är ofta fientlig och alltid främmande. Onekligen är det ett slags eldprov som Wolves nu har framför sig den här kvällen.

Förlorar Wolves kvällens match kommer det bli väldigt svårt för dem att ta sig vidare till slutspel. Alltså är det mycket som står på spel för Wolves den här kvällen om inte deras europeiska cupäventyr ska vara på väg att ta slut innan det knappt ens har börjat, och göra så att deras omfattande ansträngningar i det europeiska kvalspelet framstår som much ado about nothing.

Tre engelska klubbar ska alltså spela europeisk cupfotboll på torsdagar. De flesta av dem tycker nog att det är ett elände på fler sätt än ett. Men ska man nu ändå spela europeisk cupfotboll på torsdagar så är det kanske vettigast att vinna, att spela europeisk cupfotboll på torsdagar och förlora är naturligtvis desto mer eländigt. Men just den här kvällen är det nog bara Arsenal som kan vara rimligt säkra på att faktiskt vinna.

Åtminstone om Arsenal kommer upp i normal standard.