EFL-hörnan (#11): Fyra poäng skiljer lag ett till tio i tabellen

Birmingham 2-1 Middlesbrough; Fulham 2-2 Charlton Athletic; Bristol City 1-0 Reading; Derby County 2-0 Luton Town; Huddersfield 3-0 Hull City; Millwall 2-1 Leeds; Nottingham Forest 1-0 Brentford; Preston North End 5-1 Barnsley; QPR 4-2 Blackburn Rovers; Sheffield Wednesday 1-0 Wigan Athletic; Swansea 1-2 Stoke; samt West Brom 4-2 Cardiff.

https://www.bbc.com/sport/football/championship/table

KANON

Huddersfield. I veckan tog Huddersfield sin första seger för säsongen när de besegrade Stoke på bortaplan. En liten triumf för Huddersfield och för nye managern Danny Cowley som ändå kanske inte betytt så mycket om Huddersfield inte kunde bygga vidare på den vinsten. Vilket de däremot gör genom att på ett övertygande besegra ett inte ofarligt Hull City på hemmaplan med 3-0. Därmed är Huddersfield på fullaste allvar äntligen inne i den här säsongen.

KALKON

Barnsley. Stort jubel när Barnsley kvitterade i första halvlek borta mot Preston då det var lagets första mål på bortaplan den här säsongen. Hade Barnsley vetat om vad som var å färde hade de kanske hållit inne med jublandet en smula. Preston var överallt på planen och Barnsley var i princip ingenstans. Matchen var förvisso ett strålande exempel på hur jobbiga Preston kan vara när de spelar bra, men också ett lika stråland exempel på ett Barnsley som kapitulerade den här matchen.

OMGÅNGENS MATCH:

Fulham 2-2 Charlton. Första halvlek var välspelad men framstod ändå som något av lugnet före stormen på Craven Cottage. Andra halvlek spelades i ett furiöst tempo under 45 minuter med mängder av målchanser åt båda håll. Under en period mitt under andra halvleken kom tre mål i snabb följd, kvittering av Fulham återtagen ledning för Charlton, ännu en kvittering för Fulham. Resten av matchen var en nervpärs där båda lagen hade flera möjligheter att vinna matchen.

OMGÅNGENS:

Spelare: Conor Gallagher, Charlton. Chelsealånet har gjort en bra säsong hittills för Charlton och visade inte minst det med en matchens lirare-insats borta mot Fulham. Målet var isen på kakan.

Manager: Alex Neil, Preston North End. Man måste gilla jobbet som Neil har gjort med Preston North End, som när de är som bäst mycket väl kan vara det mest svårspelade laget i EFL Championship.

BTW

Woodgate. Middlesbrough tänkte en vacker tanke när de anställde Woodgate som ersättare till Tony Pulis, men man tänkte redan då vad man definitivt tänker nu, att det kändes som en rejäl gambling som förmodligen inte betalar sig.

Harris. Harris säger upp sig bara några dagar tidigare och plötsligt vinner Millwall prestigematchen mot Leeds. Okej, det hjälper så klart att få straff, 1-0 och en motståndare utvisad tidigt i matchen.

Bowyer. Fortsätter imponera med Charlton. Återkommer till att Charlton inte ens borde spela i EFL Championship utifrån sina skitjobbiga yttre (eller inre) förutsättningar.

SÄCKARACET:

Nathan Jones, Stoke. Måste nog ändå säga att Jones leder säckaracet, trots att Stoke idag tog sin första seger för säsongen, borta mot Swansea, och trots att Stoke till synes valt att hålla fast vid honom. Min utgångspunkt var att det var något som bara sades för att invänta landslagsuppehållet. Återstår att se om den här segern på något sätt ändrar dessa av mig inbillade planer. En annan som borde sitta mycket otryggt är Jonathan Woodgate i Middlesbrough.

SVENSKKOLLEN:

Pontus Jansson, Brentford (++). Brentford har ändrat till en fyrbackslinje, och det har skapat en del oklarheter för dem.

Nicklas Eliasson, Bristol City (++++). Spelade från start den här gången, och spelade fram till Bristol Citys vinstmål. Utbytt i 72:a minuten efter en bra match.