Tuff match för Tottenham i Belgrad

Gruppspelet i Champions League brukar ju ibland anklagas för att vara tråkigt och rätt förutsägbart. En slags transportsträcka. Men den här säsongen kan man åtminstone inte klaga på underhållningen i en del matcher. Matchen igår kväll mellan Chelsea och Ajax till exempel var ju väldigt speciell på många sätt och vis. I slutänden ett rättvist resultat då egentligen inget av lagen förtjänade att vinna.

Möjligen skulle man kunna säga att matchen på samma gång var en klar markering varför förmodligen varken Chelsea eller Ajax kommer gå särskilt långt i Champions League den här säsongen. Champions League är speciellt och lite brutalt med sin cupspelskaraktär och Chelsea och Ajax visade båda två prov på att de förvisso är bra fotbollslag men även vad de brottas med för brister och svagheter.

Liverpool å sin sida fortsatte sin kampanj i Champions League med att vinna mot Genk på Anfield med 2-1. Möjligen är det en indikation över hur bra Liverpool är för närvarande att det gnyddes och stönades bland Liverpools supportrar att laget inte vann med större siffror än så. Segern var däremot aldrig i någon fara, och med det visar kanske Liverpool å sin sida varför de kan komma att gå väldigt långt i Champions League även den här säsongen.

Kvällen bjuder på tre europeiska matcher med engelska lag inblandade. Detta eftersom Arsenal utav outgrundliga skäl, det vill säga skäl som jag är alldeles för lat för att ta reda på själv, spelar sin Europa League-match redan ikväll. Samtidigt spelar Man City borta mot Atalanta och Tottenham beger sig till Balkan för en jobbig match borta mot Röda Stjärnan, regionens förmodligen mest klassiska klubb.

Atalanta vs Man City

Man City är i praktiken redan klara för slutspel i Champions League, efter tre vinster på sina tre första matcher. Det borde passa dem utmärkt. Därmed kan de ta lite lättare på den här på pappret ganska tuffa bortamatchen mot Atalanta och lägga fullt fokus på helgens monstermatch mot Liverpool på Anfield.

Det vore kanske fel att säga att Atalanta gjorde livet jobbigt för Man City när lagen möttes för två veckor sedan i Manchester. Men de tog åtminstone ledningen, även om Man City därefter drog på efterbrännarna och vann matchen högst komfortabelt med 5-1. Några sådana siffror blir det inte ikväll.

Förmodigen kommer de flestas intresse gällande kvällens match gälla vilka som inte spelar i Man City. Eftersom detta enligt gällande logik skulle säga något om hur Man City tänker sig sin startelva mot Liverpool i helgen. Det här är en match som bara ska spelas av för Man City, innan ett kommande slutspel, innan Liverpool på söndag.

Röda Stjärnan vs Tottenham

Tottenham vann med 5-0 mot Röda Stjärnan i London. Men vi vet att Röda Stjärnan samtidigt är ett helt annat lag på sin hemmaplan. Trots allt vann de mot Liverpool där förra säsongen, en förlust som satte Liverpool i rätt stor fara att inte ens ta sig vidare ur gruppspelet, i en turnering de till sist vann.

Röda Stjärnan kan nu göra precis samma sak mot Tottenham. Om Tottenham förlorar hamnar de två poäng bakom just Röda Stjärnan, och har dessutom Bayern München kvar på bortaplan i sina två sista matcher. Tottenham skulle i så fall vara beroende av en assist från antingen Bayern München eller Olympiakos för att kunna ta sig till slutspel.

Tottenham har däremot märkligt svårt att ta sig ur sin svacka, vilket i och för sig är ett rätt vanligt tecken på ett lag som passerat sin absoluta topp och är på nedgång. Nu brottas Tottenham också med traumat efter det som hände under helgen, där Heung-Min Son upplevde sig skyldig till den otäcka skada som drabbade Andre Gomes.

Kanske kommer det som någon lindring för ett sårat samvete att FA:s panel friade Heung-Min Son och hävde det röda kort han fick av Martin Atkinson. Ett ganska väntat utfall givet att det var ett rött kort baserat mer på effekten än på någon faktisk förseelse, men kanske också ett slags vitbrev för Son att känna sig mindre skyldig.

Svårt att säga hur den här saken kommer påverka Tottenham generellt och Heung-Min Son specifikt. Givet att Son mycket väl kan vara Tottenhams bästa och viktigaste spelare för närvarande så är det ett rätt rejält frågetecken som tornat upp sig ovanför Tottenhams redan ifrågasatta säsong.

Vitoria Guimaraes vs Arsenal

Granit Xhaka är inte längre Arsenals kapten. Den saken blev klar under gårdagen, efter the brou-ha-ha som uppstod på Emirates under matchen mot Crystal Palace, där Xhaka lackade på Arsenals supportrar som häcklade honom under matchen, och som kanske visade denna ilska på ett något oklokt sätt.

Nu var Xhaka efteråt ganska tydlig med vad som låg bakom hans ilska och frustration och gjorde väl en rätt bra för att inte säga viktig markering om vad som är okej att acceptera från supportrar och den respekt som ändå måste finnas. Den rakryggade ståndpunkten var nog att Xhaka var mänskligt fullt motiverad i sin kraftfulla reaktion.

Idag står Arsenal där med krökta ryggar. Jag hade trott att Xhakas statement skulle sätta streck i debatten och göra slut på diskussionen. Något annat vettigt sätt för Arsenal att hantera situationen såg jag inte. Men Arsenal envisas med devisen att om man utesluter alla vettiga alternativ, så återstår bara att köra de ovettiga.

Alltså ”sparkar” man Granit Xhaka som sin lagkapten. Vad man skickar för signaler i den större frågan om respekt och acceptabelt beteende är väl högst tveksamt. Supportrar som beter sig som idioter kommer hur som helst bara bli ännu mer uppmuntrade av något sådant här, när de vet att det kan ge önskad effekt.

Lag som går ut med t-tröjor till stöd för en av sina spelare har kanske ett inte alltför starkt historiskt facit i Premier League. Men om det någon gång hade varit motiverat att göra en sådan manifestation så vore det nog den här gången. Istället väljer Arsenal att vända sin spelare ryggen.

Jag kan bara anta att man därmed tänkte politiskt. Att det råder politiska skiljelinjer inom spelartruppen. Eller att man med beslutet ville blidka sina egna supportrar, eller i alla fall en falang av dem. Men i så fall är det politik utan princip. Och jag förväntar mig mer än så av en klubb som Arsenal.

Jag förväntar mig också att de vinner mot Vitoria Guimaraes. Men som vi såg på Emirates så kan det bli en tuff match. Då var det Nicolas Pepe som med två sena mål vann matchen åt Arsenal. Därefter har Arsenal gått vinstlösa tre matcher i rad, och snaran dragits åt ytterligare runt Unai Emerys hals.

Givet att Arsenal möter Leicester på bortaplan i helgen kan det nog vara bäst för hälsan att vinna ikväll.