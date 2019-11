Hörnan (#13): Tre till fem managers på stupstocken

Manager: Sean Dyche, Burnley. Har förmodligen inte fått tillräckligt med beröm för den säsong som Burnley gör för närvarande, men efter att ha besegrat Watford med 3-0 så är det ofrånkomligen dags för sådant beröm. Dyche kommer kanske aldrig vara någon särskilt poppig manager, men hans skicklighet går inte längre att betvivla.

TRE TAKEAWAYS:

Marco Silva. Har hängt löst under längre tid i Everton och måste väl rimligtvis hänga lösare än någonsin efter Evertons förlust mot Norwich. Ett resultat som var ett rejält återfall eller steg bakåt för ett Everton som börjat visa åtminstone tecken på att börja vända en svagt inledd säsong. Marco Silva ger ett tämligen uppgivet intryck och uttryck på Evertons bänk och det brukar bara kunna förebåda en enda sak. Och om twitters olika röksignaler stämmer så kan det hända vilken minut som helst.

Unai Emery. Varje beslut måste handla om framtiden och om Emerys förmåga att göra sitt jobb i Arsenal, och det börjar se allt mer omöjligt ut för Emery, samtidigt som Arsenals ledning verkar ha gett sig fasen på att vara lojala med sin manager. Vilket kanske är fint men sällan brukar trumfa realism i slutänden. Emery verkar sakna förtroende hos både supportrar och spelare, resultaten brukar ju styra sådant i ett rätt typiskt hönan eller ägget-resonemang, och då gör kanske Arsenal klokast att fatta ett beslut förr hellre än senare.

Manuel Pellegrini. West Ham har strukturella problem men mitt i smeten sitter också en manager som varken verkar ha förmågan eller energin att angripa dessa problem. West Ham är ett shambles på planen, framför allt defensivt, och det har blivit mycket tydligt att spelarna inte längre ser det som meningsfullt att ens försöka. Försvarsspelet är under all kritik och West Ham förblir ett hopplöst ojämnt lag på grund av det. Mario Husillos har hittills fått bära hundhuvudet men nu börjar ilskan rikta sig mer specifikt mot Pellegrini, vars just energi gick att ifrågasätta redan när han anställdes.

J.R.

Tottenham. Tacksam match att starta med för José Mourinho, absolut. Ändå går det inte att bortse från att en bortavinst mot West Ham är ett av de bästa möjliga sätten att börja som Tottenhams nya manager. Nu blev det lite oroligt på slutet men att arbeta sig upp till en 3-0-ledning visar också på att Tottenham åtminstone har höjt sig inledningsvis efter managerbytet.

CLIFF BARNES

Everton. Marco Silva låg förstås rätt löskokt till redan inför den här matchen, men en förlust hemma mot Norwich gör självfallet inte situationen på något sätt bättre. Everton såg onekligen långa stunder helt odugliga ut på fotbollsplanen och det är ju aldrig något bra tecken. Fortsätter det se ut på det här sättet så kommer Everton behöva börja oroa sig för nedflyttning.

OMGÅNGENS MATCH:

Sheffield United 3-3 Man Utd. Man såg kanske inte just den här matchen mellan just dessa båda som en kandidat till omgångens match. Få lag släpper in så få mål som Sheffield United. Få storlag gör så få mål som Man Utd. Naturligtvis slutar matchen 3-3, efter en episk vändning av Man Utd följt av en sen kvittering på tilläggstid av Sheffield United, och det var väl verkligen det absolut minsta de förtjänade.

BTW

Vet inte varför, har ändå svårt att just dessa dagar se en vinst på hemmaplan mot Chelsea som så väldigt imponerande som en del gör. Har inte riktigt köpt Lampardhypen.

Crystal Palace på väg att bli uppköpta för norr om £200m.

Ruggigt fin stämning på Bramall Lane.