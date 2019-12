Hörnan (#16): Man City får sikta på att säkra Champions League-platsen

Manager: Ole-Gunnar Solskjaer, Man Utd. Kan diskuteras länge huruvida Solskjaers spelidé bara råkar lämpa sig bäst mot tuffare motstånd, men två raka segrar mot först Tottenham och sedan Man City är naturligtvis svårt att käfta bort, även om det inte på något fundamentalt sätt förändrar grundanalysen.

TRE TAKEAWAYS:

Duncan Ferguson. Egentligen omöjligt att säga hur Everton tänker om sin nye manager. Ferguson är naturligtvis ett otroligt feelgood-alternativ, även om han nog på sikt inte kan ses som ett begood-alternativ. Everton ser nog en ersättare komma in men om Ferguson fortsätter leverera de rätta resultaten, hur gör man då? Vad händer om Ferguson fortsätter vinna, Everton ändå tar in en ny manager och resultaten plötsligt avtar? Vad för situation sätter man då sin nye manager i? Jag får ge Ferguson det att vad han kan göra som kan vara nog så viktigt är att koppla samman laget med supportrarna igen, och reparera den relationen. Väldigt tydligt på Goodison Park mot Chelsea.

Man City. Tung förlust för Man City mot Man Utd. En förlust som gör ligatiteln mer eller mindre omöjlig, även om det nog är så att den ligatiteln redan var borta. Hur som helst tror nog jag att förlusten mot Man Utd i sig sved betydligt värre för Man Citys supportrar igår kväll än någon förlorad ligatitel. Ett märkligt snabbt fall för det Man City som var tänkt att vara så dominanta och överlägsna under lång tid. En produkt både av tidens gång och av några få dåliga beslut. Titelstriden är i praktiken över för Man City, som härifrån får rikta in sig på att säkra Champions League-platsen till nästa säsong. För vilket de så klart är favoriter, men ännu utan några garantier.

Chelsea. Nyheten ramlade ner under veckan att Chelseas transferförbud hävs och att de kommer kunna värva spelare från och med januari. Ungefär samtidigt kom rapporter om att Chelsea minsann hade £150m att spendera. Helt klart ska det bli intressant att se hur detta påverkar Chelseas påstådda ungdomssatsning. Frank Lampard har redan yttrat sig om att beslutet inte bör förändra alltför mycket, men frågan är väl vad Chelsea tänker med tre förluster på sina senaste fyra matcher och ett snabbt krympande försprång ned till Man Utd och Tottenham på platserna strax under fjärdeplatsen.

J.R.

Leicester. Övertygande seger mot Aston Villa på bortaplan, och i och med den segern öppnar Leicester upp ett försprång om sex poäng ned till tredjeplatsen, och framstår med all tydlighet som den enda trovärdiga, kvarvarande utmanaren till Liverpool den här säsongen. En utveckling naturligtvis ingen hade förutsett inför säsongen. Även om det för all del mest känns som ett medialt behov av att skapa spänning och ovisshet att de nu börjar skriva om Leicester som en titelutmanare. Inte omöjligt att det kan bli så vad säsongen lider, men för närvarande känns det fortfarande som ett rejält långskott.

CLIFF BARNES

Bournemouth. Fem raka förluster nu för Bournemouth, och 0-3 hemma mot Liverpool som körsbäret på tårtan. Nu är det kanske ingen skam att förlora en fotbollsmatch mot just Liverpool, men jag har tjatat om det förut att Bournemouth helt enkelt är för svaga i sådana här matcher mot storklubbarna. När Bournemouths förlustrad även innefattar matcher mot de mindre klubbarna så börjar kanske finnas skäl att oroa sig för Eddie Howe och för Bournemouth.

OMGÅNGENS MATCH:

Brighton 2-2 Wolves. Manchesterderbyt hade onekligen sin charm och sin karaktär men söndagens sista match går inte av för hackor den heller i termer av svängighet, öppenhet, mål, chanser och så vidare. Riktigt häftig atmosfär också på Amex Stadium förhöjde upplevelsen mellan två hyfsat jämnstarka fotbollslag som båda två känns som två lag i form och medvind.

BTW

”Raheem Sterling calls for nine-point deduction for clubs whose fans racially abuse players” – Så lät det för inte alltför länge sedan. Hur låter det nu?

Kontroversiellt när Gary Neville sitter i Skys studio och säger att premiärministrar och politiker som fostrar och pratar rasism normaliserar och legitimiserar rasistiskt beteende. Vilket behövs sägas. Kontroversiellt men självklart.

Fjorton poäng efter ligatiteln i början av december. Är det inte sådant man brukade häckla José Mourinho för?

Vad är värt mest: Tio chanser med 5-10% chans att göra mål eller en chans med 90% chans att göra mål?

Watford vs Crystal Palace, en fenomenalt intetsägande fotbollsmatch.

Newcastle fortsätter trotsa alla konventioner. Och Sheffield United vände borta mot Norwich. Hur lång tid har Ralph Hasenhüttl och Daniel Farke kvar?