EFL-hörnan (#24): Brentford fortsätter vinna!

Barnsley 1-1 West Brom; Blackburn Rovers 1-1 Birmingham; Brentford 3-1 Swansea; Cardiff 1-1 Millwall; Charlton 3-2 Bristol City; Hull City 0-2 Nottingham Forest; Luton Town 3-3 Fulham; Middlesbrough 1-0 Huddersfield; Stoke 3-2 Sheffield Wednesday; Wigan 1-1 Derby County; Leeds 1-1 Preston North End; samt Reading vs QPR.

https://www.bbc.com/sport/football/championship/table

KANON

Brentford. Övertygande seger på hemmaplan för Brentford hemma mot Swansea, två lag som stod på samma poäng inför omgången. Med segern sköt sig Brentford upp på tredje plats i tabellen, åtminstone tillfälligtvis. Förhoppningarna om uppflyttning lever alltså i allra högsta grad för Brentford som verkar ha hittat flytet och formen nu när säsongen ger sig in på sin andra halva.

KALKON

Sheffield Wednesday. Leder med 2-1 mot Stoke när matchen går in på tilläggstid. I den tredje tilläggsminuten släpper Sheffield Wednesday in kvitteringen och i den sjunde (!) tilläggsminuten gör Stoke vinstmålet. Ödesdigert koncentrationstapp och poängtapp för Sheffield Wednesday kan tyckas som var inne i en rätt bra groove med Garry Monk som ny manager. Istället för trea med fem poängs marginal ned till playoffstrecket, och sex poäng till Leeds, ligger man nu fyra med två poäng ned till strecket.

OMGÅNGENS MATCH:

Charlton 3-2 Bristol City. Fantastiskt svängig match på The Valley och vilken feelgood-seger för Charlton som onekligen behövde något positivt för sin säsong. Nicklas Eliasson vände Charltons ledning till ledning för Bristol City med ett mål och en målgivande passning, men det skulle inte hålla. Under matchens sista femton minuter vänder Charlton matchen tillbaka och skickade hem publiken från arenan med en riktig annandagsstämning.

OMGÅNGENS:

Spelare: Macauley Bonne, Charlton. Två mål för Charlton när de vände och vann hemma mot Bristol City. Oväntat bra målproduktion från en något oväntad avsändare i den här matchen.

Manager: Michael O’Neill, Stoke. Det har inte varit någon lätt början för O’Neill med Stoke men kanske kan kvällens vinst vara början på något bra. Annars var det en match rätt typisk för allt bra och dåligt med Stoke som först tappar en ledning för att därefter, på tilläggstid, vända och vinna matchen på hemmaplan.

BTW

Mrabti. Placerad i frysboxen i sju matcher för Birmingham, men ikväll kom Kerim Mrabti tillbaka till startelvan för Birmingham och gjorde mål direkt, kvitteringen mot Blackburn Rovers gav Birmingham en värdefull poäng.

Luton. Tre gånger tar Luton ledningen mot Fulham, men lyckas ändå inte vinna. Lutons oförmåga att att hålla sina ledningar är vad som om något kommer skicka ned dem i League One igen.

Derby. Med blott sekunder kvar av matchen mot Wigan så gör Martyn Waghorn Derbys första mål på bortaplan sedan början av oktober och kvitterar efter att ha varit utspelade mest hela matchen.