Hörnan (#22): Man City börjar hitta vinter- och vårformen!

Manager: Nigel Pearson, Watford. Fyra vinster på de fem första matcherna, Watford ovanför nedflyttningsstrecket igen. Tala om att Nigel Pearson har gjort dundersuccé med Watford, men är så klart lite behjälpt av att Watford naturligtvis alltid var bättre än vad tabellen faktiskt antydde. Men Pearson har onekligen blivit ett argument för lite mer brittiskt jävlaranamma.

TRE TAKEAWAYS:

Mourinho. När spelet många gånger såg ut som det gjorde med Man Utd var jag ändå benägen att skära Mourinho lite slack, eftersom jag kände att det till stor del berodde på Man Utds situation och spelartrupp i kombination. När nu spelet ser exakt likadant och lika svagt ut med Tottenham, som har en betydligt bättre spelartrupp att jobba med, så börjar det bli dags att omvärdera den tankegången. Mourinho börjar alltmer framstå som en analog manager i en digital fotboll.

Dyche, Howe, Smith. Vilka vi inför säsongen kanske skulle ha kallat för The Unsackables. Givet tabellsituationen nu, givet de senaste resultaten, inte minst 0-3 mot Chelsea, 0-3 mot Watford och 1-6 mot Man City i den här omgången, så måste man kanske fråga sig om detta fortfarande stämmer. Paniken borde börja sätta in i Burnley, Bournemouth och Aston Villa. I fallande ordning skulle jag tro att Aston Villa, Bournemouth och Burnley börjar bli lätt benägna till ett managerbyte.

Norwich. Givet att Norwich är på väg att bli helt avhängda i tabellen, ser mer eller mindre givna ut för nedflyttning efter lite drygt en halv säsong, och vars spel och resultat börjar se direkt deprimerande ut, så är det ändå en smula underligt hur så lite kritik kan riktas mot Daniel Farke. Det börjar bli uppenbart att taktiken och tänket är alldeles för naivt för Premier League. Vi har en situation där åsikterna baseras mer på att Norwich råkar spela vad som uppfattas som ”rätt fotboll” än på någon form av rationell analys. Viktigare att tänka rätt än att tänka bra nu för tiden.

J.R.

Southampton. Tung vinst för Southampton borta mot Leicester, fastän de faktiskt hamnade i underläge. En kanske symboliskt viktig hämnd för den förnedrande 0-9-förlusten tidigare under säsongen. Och på tal om just den förlusten så måste så klart stora poäng ges till Southampton som kanske trotsat opinionen rätt rejält och faktiskt hållit fast vid Ralph Hasenhüttl och vågat tro på hållbarheten i sin egen idé. Av det ska inte dras för stora växlar men i det här fallet har det blivit bra.

CLIFF BARNES

Bournemouth. Här hade självfallet kunnat nämnas även Burnley, Norwich och Aston Villa, men de hade trots allt rejält tuffa matcher på programmet. Bournemouth är i stort behov av poäng och av vinster och möter Watford på hemmaplan, men lyckas alltså ändå förlora med 0-3 och knappt ens se intresserade ut. En direkt pinsam insats som inte reflekterar särskilt väl på Eddie Howes management.

OMGÅNGENS MATCH:

Tottenham 0-1 Liverpool. Kanske inte en spektakulär match men det är lite svårt att hitta någon uppenbart bättre den här omgången, trots att Tottenham egentligen var rätt svaga. Liverpool var däremot desto bättre och matchen fascinerade med deras jakt på mål och på ett avgörande av den här matchen. När avgörandet inte kom så blev till sist matchpsykologin sådan att Tottenham kunde börja vädra en kvittering med tillhörande dramatik.

BTW

Praktiskt med tre matchers avstängning för Pierre-Emerick Aubameyang, lagom så här under januarifönstret.

Är det tänkt att man ska bli mer imponerad av Man Utds kompetens om de nu värvar Bruno Fernandes i lätt panik efter att först ha neggat den affären i somras?

We all live in a Nigel submarine!

Verkar som om Pep Guardiola tror stenhårt på taktiska fouls även i trafiken.

Man var ändå tvungen att tycka lite synd om David Moyes när reaktionen gick från vild glädje till djup förtvivlan på bara någon minut.

Man City börjar hitta vinter- och vårformen!