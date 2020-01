Chelsea behöver en anfallare i världsklass för att klara säsongen

Ville man vara en aning skabrös skulle man kunna säga att Arsenal i hög utsträckning är ett lag som består av några anfallare i världsklass och bakom det inte så värst mycket att skriva hem från kolonien om. På samma sätt, fast helt och hållet omvänt, kunde man även säga att Chelsea är ett i grunden riktigt starkt fotbollslag som däremot sakar några riktiga anfallare i världsklass att skriva hem från kolonien om.

En något udda och ovanlig sak att behöva säga om just Chelsea, som kanske mer än något annat lag under Premier League-eran verkligen har präglats av sina talismaniska anfallare. Didier Drogba och Diego Costa var båda två i högsta grad betydelsefulla för Chelseas alla framgångar under två olika årtionden. Chelsea försökte återskapa detta med Alvaro Morata, men det visade sig vara ett försök som misslyckades.

Inte är det i och för sig så att Chelsea direkt saknar anfallare. Där finns anfallare i god kvantitet, men kanske inte av tillräcklig kvalitet. Tammy Abraham är anfallaren som har fått det största förtroendet under säsongen så här långt. Michy Batshuayi fortsätter vara något utav ett enigma i Chelseas spelartrupp. Olivier Giroud verkar inte precis ha någon större beundrare i Frank Lampard.

Något Chelsea däremot har saknat under säsongen är riktig spets i anfallsspelet. Många matcher har Chelsea dominerat spelmässigt utan att lyckas göra mål. Många poäng har tappats av just det här skälet. Matchen senast mot Newcastle är ett alldeles utmärkt exempel. Hade Chelsea haft en anfallare i världsklass den här säsongen hade lagen under Champions League-strecket kunnat kyssa sina förhoppningar adjö.

Tammy Abraham har spelat de flesta av Chelseas matcher den här säsongen och är en del i Chelseas och Frank Lampards påstådda ungdomssatsning. Sant är att Abraham har gjort det bättre än vad många inklusive mig möjligen hade trott inför säsongen. Men sant är också att de farhågor som fanns om Abraham som varandes något för lättviktig mot tuffare motstånd också har infriats.

Michy Batshuayi har gjort enskilda och åtskilda framträdanden i Chelseatröjan den här säsongen, mestadels som inhoppare eller som anfallare i cupspelet. Exakt vad som får det att inte klicka för Batshuayi i Chelsea måste ha något med karaktär och personlighet att göra, för det finns en kvalitet och potential i den här spelaren som saknas hos Chelseas andra alternativ. Men den hittar inte fram.

Olivier Giroud värvades så klart som en backup-lösning från Arsenal en gång i tiden så det är kanske inte så väldigt överraskande att han inte precis får någon speltid. Chelsea har sagt att Giroud kan lämna i januari om de hittar en ersättare, vilket så klart betyder att de knappast ser något värde i Giroud alls, annat än att de åtminstone vill undvika risken att stå där helt utan anfallare i värsta fall.

Chelsea har alltjämt ambitioner kvar den här säsongen. De har för närvarande den fjärde Champions League-platsen men kommer behöva gå en rejäl fajt för att lyckas behålla den säsongen ut. De är kvar i FA-cupen och Frank Lampard skulle helt säkert inte tacka nej till en titel under sin första säsong. De behöver onekligen en anfallare som kan göra mål om de ska ha någon vettig chans alls mot Bayern München i Champions League.

Frank Lampard borde nog rimligtvis inse att om Chelsea ska lyckas med någon av dessa ambitioner, än hellre alla tre, så är det helt enkelt inte realistiskt att fullfölja säsongen med endast de anfallsalternativ klubben just nu har tillgång till. Ungdomssatsning eller ej, Chelsea behöver förstärka sitt anfall. Lampard sägs ha £150m som ligger och bränner i fickan, men vilka alternativ är egentligen tillgängliga?

Timo Werner har funnits på Chelseas radar men ser ut att inte kunna bli aktuell förrän tidigast i sommar. RB Leipzigs titelfajt i Bundesliga gör förmodligen dem ytterst ovilliga att sälja i detta läge, samt minskar så klart Werners egen vilja att lämna redan nu. Andra spelare som nämnts är Jadon Sancho, Wilfried Zaha och Moussa Dembéle, men ingen av dem är heller riktigt den renodlade anfallare som Chelsea söker och behöver.

En bomb vore naturligtvis Edinson Cavani, som kanske i alla fall något överraskande lämnade in en transferbegäran till PSG under gårdagen. Nu är det framför allt Atlético Madrid som varit och ryckt i honom, men Frank Lampard har sannerligen inte varit sen med att öppet uttrycka sin beundran för Cavani och gjort det mycket klart att det är en spelare han väldigt gärna skulle vilja se i Chelsea.

Cavani är så klart 32 år, så det vore ju onekligen ett rätt rejält avsteg från Chelseas påstådda ungdomssatsning. Men nu är det förvisso också en ungdomssatsning som varit minst lika mycket en följd av nöd och tvång som av någon högre princip. Tveksamt om det är något som Chelsea investerat själ och hjärta i. Frank Lampard känner så klart även pressen på sig och då faller det sig ofta lätt att hellre satsa på mer erfarna spelare.

Nu är självfallet inte en värvning av en äldre spelare något som står i direkt motsättning till en påstådd ungdomssatsning. Tvärtom kan man mycket väl hävda att några erfarna och rutinerade spelare i laget och på planen kan vara till ovärderlig hjälp för de yngre spelarna, och ger dem ännu större möjligheter att växa. Snarare än att de yngre spelarna tvingas dra ett alltför tungt lass på egen hand.

Att Edinson Cavani är 32 år gammal betyder självfallet inte att han är slut som spelare, även om det har börjat gå tungt i PSG. Cavani som spelartyp känns i själva verket minst sagt perfekt för dagens Chelsea, och hans hunger och måldrive vore helt säkert något som både skulle göra stort avtryck och stor nytta för Chelsea. Det vore januarifönstrets första och kanske också enda femplus-värvning.

Alternativet är så klart att Chelsea än en gång är så fräcka att de vittjar Arsenals uppenbara anfallaröverflöd.

:::

TRANSFERKOLLEN

Mbwana Samatta, Genk till Aston Villa. Hur kommer det sig att det känns som om Aston Villa har myror i baken? Nedflyttningsstriden brukar så klart kunna ha just den effekten, och en tendens att värva bara för att känna att man gör något. Det här känns lite som en sådan värvning, en 27-årig anfallare som gjort mål i den belgiska ligan. Svårt att se att han ska slå Premier League med häpnad. Men Wesley är skadad så man kan förstå tanken. Godkänd – (++)