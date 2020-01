Man Citys cuptitlar bidrar till deras status som storlag

När Pep Guardiola kom till Man City för tre och ett halvt år sedan, samtidigt som José Mourinho kom till Man Utd, och hela det stora narrativet runt Premier League gällde den förväntade maktkampen mellan dessa båda klubbar så var perspektivet att Manchester skulle bli det dominerande epicentret inom engelsk fotboll. Det kan onekligen diskuteras i vilken utsträckning det faktiskt blivit på det viset.

I ett specifikt avseende går det däremot inte att ha någon som helst invändning mot den där tankegången. För Ligacupen har inte lämnat Manchester på fem år, och mycket talar väl även för att den blir kvar där, om nu inte Aston Villa lyckas med något ganska så stort på Wembley om någon dryg månad. Men rimligtvis var det väl kanske inte Manchesters dominans av Ligacupen som riktigt var vad folk då tänkte på.

Nu brukar det så klart sägas att Ligacupen antingen är meningslös, alternativt att det enda som betyder något för klubbarna är pengar eller ligan. Det hade så klart varit lite lustigt att berätta för dem på Villa Park igår kväll att Ligacupen är meningslös. Man kan rätt lugnt säga att de inte riktigt verkade hålla med. Spelarna och supportrarna firade tillsammans, och pengar var helt säkert mycket långt bort från allas tankar.

Problemet när sådana här frågor diskuteras, det vill säga om cupernas vara eller icke vara, deras format och så vidare, är att de hela tiden utgår från ett rent storklubbsperspektiv. I alla fall är detta perspektivet det överlägset mest framträdande. Samtalet utgår från hur cuperna ska göras bäst för storklubbarnas när cupernas faktiska syfte är att vara till för alla klubbar, och kanske framför allt gynna andra klubbar än just storklubbarna.

Pep Guardiola och Jürgen Klopp framställs många gånger som, och verkar heller inte precis ha något emot att framställa sig själva som, tämligen idealistiskt drivna karaktärer inom fotbollen. Good guys helt enkelt, och för all del inte utan anledning. Därför gör det så ont att se och höra dem prata så fullständigt i eget intresse på det här viset, allt annat än idealistiskt. På ett sätt vi aldrig hade hört Arsene Wenger eller Alex Ferguson prata.

Mest frapperande blir det kanske när Jürgen Klopp försöker börja lägga ord i mindre klubbars munnar. Inte bara Liverpool vill slippa omspelen måste vi förstå, utan detta är även för Shrewsburys bästa minsann. Jag tvivlar på att Klopp har ens den minsta insikt i en League One-klubbs prioriteringar här, och än mindre intresse. Samtidigt ger en ordförande för en annan League One-klubb några rätt rejäla bredsidor.

Man City kan kritiseras för både ett och annat, men knappast för hur de förhåller sig till de båda cuperna. Åtminstone inte sedan Pep Guardiola tagit över laget. Man City vann så klart FA-cupen förra säsongen, och har vunnit Ligacupen tre av de fyra senaste säsongerna, och är alltså på rätt god väg att vinna sin fjärde Ligacuptitel på kort tid, och sin tredje raka Ligacuptitel.

Man City gillar ju sina rekord som vi vet och Ligacupen är faktiskt ett utmärkt tillfälle att börja ta rekord från just Liverpool. Man City har hittills sex vinster i Ligacupen, två efter Liverpool som är de mesta mästarna. Liverpool har också ett annat rekord, nämligen som det lag som vunnit Ligacupen flest gånger i rad, nämligen fyra gånger i början av 1980-talet. Man City kan alltså vara på väg mot sin tredje raka vinst.

Just att Liverpool faktiskt har de här båda rekorden gör desto mer absurt och historielöst att höra just Liverpool, och därmed även Liverpools supportrar, eftersom man måste ju alltid hålla med om allting som klubben och dess representanter säger och gör, annars är man ingen riktig supporter, prata ner framför allt Ligacupen i sådan utsträckning. Det är en väldigt viktig del av deras historia.

Antalet titlar är exempelvis något som Liverpools supportrar brukar gilla att slå sig själva på bröstet över. Här brukar de för all del inte vara blyga med att räkna med nästan allt som existerar. Men sant är att Liverpools övertag i det här avseendet under lång tid har berott helt och hållet på deras övertag just i Ligacupvinster. Ta bort Ligacupen från denna sammanställning, och Liverpool tappar sin ledning.

Men Man City visar i min mening också på en annan viktig funktion för en genuin storklubb att verkligen vinna cuperna. För det är helt enkelt något som ger laget en helt annan känsla av dominans. Plocka bort Man Citys alla cuptitlar under 2010-talet och visst kommer vi fortfarande tycka att de har haft ett bra årtionde, men med cuptitlarna har de gett sig själva en plats som årtiondets mest dominanta fotbollslag.

Jag har vid ett tidigare tillfälle bloggat om vad jag anser är några nödvändiga kriterier för att verkligen kunna anses vara eller ha varit ett storlag. Ett sådant kriterie är att ligan måste vinnas åtminstone två säsonger i rad. Ett annat kriterie är att lagen även måste ha presterat riktigt bra i Champions League under den perioden. Ett tredje kriterie, viktigt i det här sammanhanget, är att vinna flera titlar under en och samma säsong.

Man City har möjligen kvar Champions League-kriteriet att klara av. Men ligan har de bockat av redan och cuperna har gett dem chansen att även bocka av det tredje och sista kriteriet. Två av tre kriterier är uppfyllda så det vore nog helt och hållet på sin plats att kalla detta Man City för ett stort lag, eller ett storlag, vad man nu vill. Liverpool har vunnit Champions League för all del, men ser betydligt tunnare ut i övrigt.

Detta med flera titlar under en och samma säsong verkar vara något viktigt kan illustreras av att både José Mourinho och Pep Guardiola har lyckats göra sig rätt löjliga på senare år genom att envist hävda antingen tre eller fyra titlar åt sina lag under en och samma säsong, fastän detta till och med inkluderar Community Shield. Ligacupen var med i båda dessa uträkningar.

Ligacupen är en bra och fin cup för alla klubbar att vinna. Det verkar ha blivit en förhärskande tankegång hos alldeles för många att bara för att det finns ännu häftigare priser att vinna så måste det betyda att den därför är meningslös eller värdelös. Men så är det självfallet inte. Inte heller existerar någon sådan trade-off mellan Ligacupen och andra titlar att en klubb faktiskt måste välja att vinna antingen det ena eller det andra.

Definitivt behöver inte Man City välja. De kommer ändå inte vinna ligan den här säsongen, och deras möjligheter att vinna Champions League är helt oberoende av hur det går för dem i Ligacupen. Aston Villa har inte så mycket till val alls, de har just ingenting annat så värst mycket större de faktiskt kan vinna. En cupfinal på Wembley är något väldigt stort för dem.

Man City mot Aston Villa i Ligacupfinalen på Wembley om någon dryg månad låter onekligen som en riktigt trevlig match på förhand.