Premier Leagues fem första spelare i sitt Hall of Fame

Halls of Fame är ju ett minst sagt amerikanskt koncept, inom idrotten något som främst är kopplat till nordamerikanska sporter som basket, ishockey, amerikansk fotboll och baseball. Men givet att Premier League kanske ändå är den liga som har kommit längst i efterapandet av just den amerikanska idrottsmodellen så är det möjligen inte så värst märkligt att nu Premier League kommit på att bilda sin egen Hall of Fame.

För all del tycker jag det är en rätt trevlig idé med Halls of Fame. Det finns mycket med den amerikanska idrotten jag inte har så värst mycket till övers för, men en Hall of Fame är helt klart en av de bättre sakerna som kan hämtas från den. Jag är som kanske är bekant vid det här laget en notorisk motståndare till individuella priser inom fotboll, vilka jag oftast ser som populism och humbug, men en Hall of Fame är något annat.

Anledningen är förmodligen att individuella priser och utmärkelser generellt sett försöker lyfta spelare ut ur både laget och dess sammanhang, och många gånger hävda någon form av objektivt mätbar jämförelse mellan olika spelare. En Hall of Fame förutsätter inte nödvändigtvis den typen av intellektuell reduktion, utan är till sin natur mer subjektivt och försöker värdera en spelares karriär som helhet, inte vid en specifik punkt i tiden.

Självfallet finns ingen övre gräns för antalet spelare som kan vara med i Premier Leagues Hall of Fame, utan det kommer naturligtvis öka med tiden. Inte heller har jag någon större koll på om Premier League redan har meddelat vilka spelare som faktiskt är aktuella för Premier Leagues Hall of Fame. Men frågan nu borde rimligtvis i första hand vara vilka spelare som ska in först i Premier Leagues Hall of Fame?!

Ett första kriterium kommer vara att spelaren inte längre kan vara aktiv. Ett andra kriterium måste vara att spelaren måste ha varit aktiv någon gång under Premier League-eran, annars blir det ett digert jobb för Premier League om de ska 100 år bakåt i tiden med alla spelare det innebär. Min gissning är att Premier League kommer lösa det så att Premier Leagues Hall of Fame ges en så kallad ”Legacy Wing” för äldre spelare.

Här är de fem spelare jag anser först av alla bör placeras i Premier Leagues Hall of Fame!

(5) John Terry

Inte precis min personliga favorit som personlighet, men hans insatser som mittback och som spelare går knappast att förneka. Definierade ett helt årtionde som en av om inte den bästa mittbacken i Premier League och var det bultande hjärtat bakom en hel eras storlag. Lyckades på något märkligt sätt hitta en väldigt fin kombination mellan den klassiska brittiska mittbackstypen och den mer kontinentala mittbacken. Lade aldrig några fingrar och gav verkligen allting för laget.

(4) Eric Cantona

Spelaren som var den tändande gnistan för Premier League-erans mest dominanta och framgångsrika fotbollslag, och förebilden för en hel ny ungdomsgeneration som växte fram både i Man Utd och därmed i engelsk fotboll i stort. Kom till Premier League i dess linda och när utländska spelare fortfarande var något relativt ovanligt, och var på många sätt föregångaren till den våg av utländska spelare som skulle följa i hans fotspår. Ett galet geni i uttryckets bokstavliga bemärkelse som onekligen gjorde ett stort avtryck både på Premier League, på motståndare och på motståndarnas supportrar.

(3) Dennis Bergkamp

Varenda Arsenalsupporter kommer väl förmodligen skrika efter Thierry Henry, och det är väl helt säkert ett namn som förr eller senare också kommer komma in i Premier Leagues Hall of Fame, med all rätt naturligtvis. Men i mening bör det vara senare. Förr finns andra Arsenalspelare som borde vara aktuella, såsom Patrick Vieira och den jag alltså fastnat för, Dennis Bergkamp. Det kreativa spelgeniet som i min mening var den verkliga stjärnan bakom både Arsenals och Henrys briljans under alla år, till och med under längre tid än vad Henry själv lyste. Gjorde saker på planen som ytterst få andra spelare klarade.

(2) Ryan Giggs

Var med redan när Premier League startade och, höll jag på att säga, var med ända fram tills att Premier League slutade. Nej, inte riktigt så, men i över 20 år var Ryan Giggs inte bara en spelare i mängden utan en vinnande och otroligt värdefull spelare, och som mer än kanske någon annan spelare kom att personifiera Premier League. Han var ung och cool när Premier League självt var ungt och coolt, och tillsammans med Premier League växte han sig äldre och mer mogen. Andra stjärnor har kommit och gått, och kanske i någon mening varit mer spektakulära. Ryan Giggs har å sin sida alltid funnits där, och kanske har han just därför framstått som mindre spektakulär än han faktiskt var.

(1) Alan Shearer

Borde inte rimligtvis finnas något snack om att Alan Shearer tar en plats i Premier Leagues Hall of Fame. Han har gjort flest mål av alla spelare under Premier League-eran, är tämligen uppenbart den bäste brittiske anfallaren som har spelat i Premier League under alla dessa år, en oerhört mångsidig men ändå brutalt effektiv anfallare som först vann en ligatitel med Blackburn Rovers och därefter gick tillbaka och blev en legend i sin egen hemmaklubb, Newcastle. Det är ett förunderligt förhållande att Premier Leagues arguably största spelare aldrig spelade för någon av de allra största klubbarna. Även om Newcastle kunde ha hört till dem om ödet velat annorlunda. I min mening förhöjer det snarare än förminskar hans storhet.

Om även managers ska väljas in i Premier Leagues Hall of Fame så finns naturligtvis bara ett enda rätt val.