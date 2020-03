Fredagen den trettonde kan bli en skräckis för engelsk fotboll

Serie A, Ligue 1, La Liga med flera. Liga efter liga meddelar att de ställer in, pausar eller gör uppehåll från allt spel med anledning av spridningen av Coronaviruset i ett försök att stoppa eller sakta ned smittospridningen. Premier League har däremot valt en annan väg, så sent som igår kväll gick de ut med ett trotsigt meddelande om att helgens matcher skulle spelas och spelas med publik som planerat. Någon timme senare meddelades att Mikel Arteta testats positivt för Covid-19.

Den nyheten får man väl förvänta sig ta skruv. Mycket riktigt så dröjde det inte länge innan Premier League kallade in klubbarna till ett nödinkallat extramöte under den här förmiddagen. Det är väl kanske inte särskilt långsökt att tänka sig att nyheten om Arteta kommer tvinga fram ett generellt spelstopp. Man kan väl inte precis påstå att Premier League så här långt har gett något särskilt övertygande intryck av ledarskap och kontroll i den här frågan.

Som alltid när sådana här saker händer kan det vara svårt att med säkerhet säga vad som är rätt och vad som är fel. Klart är däremot att det snabbt bildas en social sanning som på olika sätt blir en självuppfyllande profetia. Ofta blir det även någon slags kapplöpning om att visa sig duktigare och duktigare i att överträffa olika myndigheters rekommendationer och riktlinjer, fastän detta på intet sätt är någon garanti för att det faktiskt för någon som helst önskad effekt. Intryck blir viktigare än avtryck.

Hur jag än vrider och vänder på frågan framstår beslutet som självklart. Ställ in EM 2020 och pausa allt ligaspel i en månad tills vidare. Om en månad, eller om två månader, när helst det är möjligt, så starta upp ligasäsongen igen och avsluta den då. Det sätter ett totalt stopp för all fotboll under en kritisk tid med maximal effekt på spridningen av smittan men med minimal konsekvens för långt gångna ligasäsonger. Men eftersom det framstår som det självklara beslutet kan vi vara säkra på att det inte blir av.

Vad händer då med Premier League och med Football League om säsongen verkligen blåses av? Alla vet så klart att Liverpool kommer vinna Premier League, även om Premier Leagues regelverk även säger att om en säsong inte kan slutföras så är den heller ej att räkna som giltig, men det går knappast att säga samma sak gällande nedflyttningsstriden eller vilka klubbar som kommer ta sig till Champions League, eller vilka som går upp till Premier League. Med tanke på pengarna inblandade framstår detta som en juridisk mardröm.

Föreställ er då det omvända, det vill säga att Premier League helt enkelt avslutar säsongen och meddelar att eftersom den inte kunde genomföras så räknas den helt enkelt inte, utan säsongen får helt enkelt starta om, eller kanske rättare sagt så hoppar vi fram till starten av nästa säsong. Liverpool är alltså på väg att vinna ligan för första gången på 30 år, och vinna ligan överlägset och i stor stil. Scenariot att detta bara skulle gå upp i rök känns fullständigt absurt.

Å andra sidan, att avsluta säsongen i det här läget, utan att Liverpool blivit matematiska ligavinnare, och utse Liverpool till titelvinnare skulle möjligen vara rättvist i någon mening, men rätt eller fel skulle det därmed bli en ligatitel intill vilken det för evig tid skulle finnas en asterisk eller en parentes. Det skulle möjligen göras i eget intresse, men det skulle alltid vara en ligatitel som ifrågasattes och devalverades. Inga alternativ känns som särskilt bra alternativ för Liverpool.

Den mer omedelbara funderingen är så klart om det över huvud taget blir någon fotboll den här helgen. Vi får invänta eller avvakta Premier Leagues beslut i den frågan under dagen, efter Mikel Artetas provresultat. Det mesta talar väl för att matcherna faktiskt ställs in. Opinionen var rätt hård tidigare på Premier League, och opinionen lär knappast bli mindre nu. Att många tycker något betyder så klart inte att det är rätt, men det gör det ändå mer sannolikt att det faktiskt blir av.

Opinionen betyder att det blir svårt för Premier League att besluta något annat än att pausa sin ligasäsong. Inte blir det lättare av att så många andra av de största ligorna redan har fattat sina beslut att pausa sina säsonger. Det faktum att Serie A, Ligue 1, La Liga med flera har pausat sina säsonger gör det betydligt mer sannolikt att Premier League kommer tvingas göra detsamma. Byråkrater och beslutsfattare gillar sällan att stå ensamma i snålblåsten.

Situationen inbjuder till galghumor, även om det självfallet inte är så värst mycket att skratta åt. Men visst är det lite typiskt att en global pandemi ska hota en säsong i vilken Man City har goda chanser att vinna Champions League, Liverpool kommer vinna Premier League, och Leeds är på väg att gå upp i Premier League. Det skulle så klart kunna få vem som helst att undra om Man Utd möjligen har investerat tungt i några kinesiska biofarma-företag på sistone.

Problemets sportsliga sidor kan diskuteras i evighet. Men problemet har även en ekonomisk sida för inblandade engelska klubbar. Matchdagsintäkter har minskat till andelen rätt rejält för klubbarna i Premier League de senaste tio åren, så de drabbas i själva verket relativt lätt av hotet om inställd säsong eller spel för tomma läktare. Men längre ned i det engelska seriesystemet, från EFL Championship och nedåt, så är matchdagsintäkterna en betydligt större andel av klubbarnas totala intäkter.

För dessa klubbar kan den här krisen bli fullständigt förödande. Flera engelska klubbar lever redan på en mycket skör tråd, exempelvis Oldham Athletic, Macclesfield, Southend med flera, och skulle de plötsligt tappa matchdagsintäkterna antingen för resten av säsongen, eller under oviss tid framåt i tiden, då finns en omfattande risk att dessa klubbar puttas över ruinens brant. Det är inte framför allt de stora klubbarna som drabbas av detta, det är de mindre klubbarna.

Det kan självfallet låta trivialt att prata om sådana här saker gällande en samhällskris som innehåller dödstal och kraschande världsmarknader, vem i hela friden bryr sig om fotboll då? Well, rätt många skulle jag tro, definitivt är det något man kommer bry sig om när väl krisen har passerat sin höjdpunkt och man börjar försöka rensa upp i stöket. Dessutom är det kanske ett ämne som ändå passar rätt så väl in i något så fundamentalt trivialt som en engelsk fotbollsblogg.

Fredagen den trettonde alltså. Bådar väl kanske inte alltför gott gällande det beslut som Premier League ofrånkomligen kommer behöva fatta gällande den här säsongen. Men möjligen kan det ses som passande. En olycklig dag för engelsk fotboll, egentligen oavsett vilket beslut som än fattas.