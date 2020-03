Om den osynliga kostnaden för den engelska fotbollen

Min inställning när det här påtvingade uppehållet inleddes var att det skulle väl bli ungefär som när det är sommaruppehåll. Med andra ord lite stillsammare, ett kanske delvis om inte avstannat så åtminstone mer lågintensivt engagemang, betydligt svårare att hitta ämnen att skriva om och så vidare.

Några veckor in på uppehållet visar det sig att jag nog hade helt och hållet fel. Det är inte alls som ett sommaruppehåll, utan känns som något helt annat. Jag skulle ljuga om jag sa något annat än att till och med mitt engagemang för närvarande är lågintensivt på ett sätt som sällan faktiskt är fallet under ett sommaruppehåll.

Men kan därför fundera över vad som egentligen är skillnaden? Varför är det sommartider nej nej och inte sommartider hej hej?

Visst, här skulle man så klart kunna klämma i med något lätt pretentiöst om att hur eller till och med varför skulle man bry sig om något så trivialt som fotboll i dessa tider, när det händer så förfärliga saker runtom i världen. Men det är inte fallet, i alla fall inte för mig, och varför det inte behöver vara så har jag redan bloggat om.

En rent objektiv skillnad är att det under detta uppehåll till skillnad från under ett sommaruppehåll faktiskt inte händer något alls. Det händer väldigt mycket under ett sommaruppehåll för att vara ett uppehåll. Ibland spelas det mästerskap, det sparkas managers och köps spelare, det träningsmatchas, det händer saker. Shit happens.

Nu händer mer eller mindre ingenting. Det spelas ingen fotboll, det värvas inte spelare, det sparkas och anställs inga managers.

En mer subjektiv skillnad är att ett sommaruppehåll har ett klart och tydligt slut. Vi vet alla när säsongen drar igång igen och kan räkna dagarna. Detta uppehåll vet vi i nuläget inte alls när det tar slut eller hur länge det håller på. Det kan få ett hyfsat abrupt slut likaväl som det kan dras ut i flera månader, kanske ett halvår.

Ovissheten är tämligen demoraliserande. Ungefär som med all form av tortyr så är det som till sist tar knäcken på en känslan av att inte veta om eller när den ska ta slut.

Vilket rimligtvis snart måste börja ses som en faktor i beslutsprocessen för fotbollens myndigheter och organisationer. Ovissheten är i sig en kostnad och potentiell skada och kan därför i sig vara ett argument för att fatta ett beslut om hur det ska göras med säsongen förr hellre än senare, egentligen oavsett vad för beslut.

För allt prat om faktiska kostnader och uteblivna intäkter, så är kanske detta den engelska fotbollens just nu osynliga kostnad.

:::

Om något dygn släpper däremot Netflix andra säsongen av Sunderland ’Til I Die. Som om inte de hade det svårt nog. Kommer bli kostlig om än mörk underhållning. Räkna med en recension senare under veckan.

:::

Ingenting är hugget i sten, jag kan plötsligt få för mig något annat, men tills vidare kommer jag nog blogga utifrån de senaste veckornas upplägg, med bloggar under veckorna och uppehåll under helgerna. Vilket till exempel lämnar gott om utrymme för gästbloggar från skribenter som vill testa sina vingar eller lufta sina tankar.

:::

Imorgon är det 1 april. Av någon anledning känner jag att det finns extra utrymme för särskilt grymma aprilskämt den här gången.

:::

Den här idén som verkar snurra runt att avsluta Premier League i någon slags VM-liknande karneval under någon dryg månad låter som en svettig feberdröm hos någon som råkat somna i bastun.

Men det börjar väl i och för sig bli dags att acceptera att det här inte längre är en situation där man har råd att sålla bort dåliga idéer eller varje idé med någon svaghet, och vänta på den perfekta lösningen. Den finns inte.

:::

Vem hade kunnat tänka sig att Jack Grealish skulle vara en så dum pojke?!

:::

Huvvamig om det faktiskt inte börjar bli på riktigt att Saudiarabien tar över som Newcastles ägare. På gränsen till omöjligt att kunna landa helt och hållet på en enda sida i den diskussionen.

:::

Några av den engelska fotbollens twitterstjärnor verkar som vanligt ha svårt att hålla sina huvuden kalla. Fotbollen är på väg att dö, allt intresse på väg att försvinna, slutet på fotbollen som vi känner till den.

Get over yourselves! Fotbollen är snart tillbaka där vi lämnade den och när det sker kommer vi upptäcka att mycket lite faktiskt har förändrats. Allra minst förmodligen den engelska fotbollens twitterstjärnors benägenhet att överdramatisera.

:::

Psykologin i varför det inte sparkas och anställs manager under detta uppehåll som under ett vanligt uppehåll kan bli ett ämne för en kommande blogg.