De fem mest betydelsefulla vinsterna i Premier Leagues historia

Vissa mål är viktigare än andra mål. En uppfattning som att döma av vissa långdragna diskussioner om vissa anfallares fantastiskhet inte riktigt verkar ha sjunkit in hos precis varenda människa. Men vissa mål har i praktiken just ingen betydelse alls till att andra mål kan avgöra matcher, i vissa fall till och med avgöra ligor. Det är helt enkelt skillnad på mål och mål för att vara mycket rak på sak.

På samma sätt är vissa matcher också viktigare än andra matcher. Det vill säga att vinna vissa matcher kan vara mer betydelsefullt än enbart att man samlar på sig ytterligare tre poäng. Vinst i vissa matcher kan leda till större saker än så. Exempelvis att ett lag vinner sin liga, eller blir uppflyttade en division. Sedan finns så klart de vinster som till och med är ännu större än. Vinster som förändrar en klubbs hela framtid.

Dessa vinster är vad den här blogglistan ska handla om. Det vill säga de fem vinster som betytt mest i termer av förändrad framtid för sina Premier League-klubbar. Alltså vinster som skulle kunna beskrivas som dessa klubbars sliding doors-moment. Om de inte hade vunnit dessa matcher eller titlar så hade verkligheten därefter kunnat, kanske till och med högst sannolikt, se helt annorlunda ut.

Fokuset på förändring gör att exempelvis Leicester försvinner från den här listan. För hur fantastisk deras titelstrid än var så innebar den relativt lite i termer av förändring, i alla fall för dem. Ligatiteln innebar inte att Leicester plötsligt blev en etablerad superklubb på jämn fot med övriga. Storheten i Leicesters ligatitel består i insikten att i Premier League är mellanklubbarna tillräckligt starka att, om allt går vägen, de faktiskt kan vinna ligan.

Visst skulle man kunna tänka sig en alternativ lista, det vill säga en lista där klubbar inte vann och detta fick en konkret betydelse för deras närmaste framtid. Men den här listan gäller alltså de fem vinster som betydde och förändrade mest för klubbarna i Premier League.

(5) Chelsea vinner Champions League 2011-12

Här kan det så klart diskuteras hur stor betydelsen egentligen blev. Chelsea hade nog rimligtvis varit en framträdande klubb ändå. Men det var mer eller mindre sista dansen för det Chelsea som José Mourinho byggde upp åtta år tidigare. Utan den här vinsten hade Chelsea missat Champions League och deras chanser att bygga vidare hade sett helt annorlunda ut. Eden Hazard har angett som skäl att det blev Chelsea just att de vann Champions League. Åren efter den här triumfen blev turbulenta, men ytterligare två ligatitlar på fem år hade det nog inte blivit utan den här vinsten.

(4) Arsenal vinner The Double 1997-98

England är rätt insulärt till att börja med. Den engelska fotbollen är och framför allt var inte mindre insulär den. Det var stora frågetecken som ställdes när Arsenal, en av de mest klassiska engelska klubbarna, plötsligt fick för sig att anställa en mer eller mindre okänd fransk manager från Japan. Kritiken kom från såväl media som kollegor. Alex Ferguson gjorde väl några uttalanden som kanske inte hör till hans främsta. Historien är nu skriven, men sjutton vet hur det egentligen blivit för Arsenal om inte Arsene Wenger vunnit The Double med Arsenal redan under sin första fulla säsong i klubben, och blev Le Professeur med hela England.

(3) Man Utd vinner FA-cupen 1990

Mytbildningen runt detta är så tjock att det egentligen är omöjligt att säga vad som är sanning och vad som är överdrift. Jag tvivlar på att ens de inblandade riktigt kan svara på den saken. Men Alex Ferguson var skarpt ifrågasatt efter fyra år utan utifrån synbara framsteg med ett underpresterande Man Utd. Vissa menar att Ferguson hade fått sparken om Man Utd inte vunnit FA-cupen och därmed tagit sin första titel under honom. Andra säger att Mark Robins räddade jobbet åt honom redan i tredje omgången med vinstmålet mot Nottingham Forest. Nu hade nog Man Utd vunnit några titlar ändå under de kommande åren, men hur stor del av den titeldynasti som byggdes upp under 20 år kunde till stor del förklaras med kraften i Alex Fergusons personlighet?

(2) Liverpool vinner Champions League 2004-05

Den största vändningen i en Champions League-final någonsin! Det var för det första inte någon vändning utan en upphämtning. Klubbar som faktiskt gjort dramatiska vändningar i Champions League-finaler menar nog att den distinktionen är viktig. Anyways, det här kan ha varit en titel som ändrade Liverpools moderna historia. Liverpool var ett lag vars största spelare hade börjat lämna klubben i jakt på bättre saker. Titeln fick Liverpools bästa spelare att istället stanna i klubben, flera av Europas bästa spelare att istället vilja flytta till Liverpool. På ryggen av Champions League-finalen återskapade sig Liverpool som storklubb igen, vilket i sin tur fick konsekvensen att de blev intressanta som köp för FSG fem-sex år senare. Därifrån kan ett hyfsat rakt streck dras till det Liverpool vi ser här och nu. Händer allt detta utan den där natten i Istanbul?

(1) Chelsea tar sig till Champions League 2002-03

Den enskilda vinsten med störst betydelse är den vinsten som egentligen inte gav någon titel alls. Den garanterade bara att Chelsea tog sig till Champions League nästa säsong, det vill säga 2003-04. Vinsten kom i en dramatisk sista omgång på Stamford Bridge mot Liverpool, och segermålskytten Jesper Gronkjaer bör ha en evig plats i Chelseafansens blå hjärtan. Chelsea var en klubb på konkursens rand. Men Chelseas plats i Champions League fick en rysk oligark att sluta titta på Tottenham och Newcastle för ett uppköp, och istället köpa Chelsea för en spottstyver. Resten är historia. Vinsten förändrade inte bara Chelseas hela framtid och kanske till och med existens, den kom att förändra hela det engelska fotbollslandskapet.