Blir det tredje gången gillt för Exeter i League Twos playoff?

Premier League ena kvällen och League Two nästa kväll. Tvära kast inom den engelska fotbollen när dess olika divisioner försöker avsluta sina respektive säsonger på lite olika sätt. Där Premier League tillsammans med EFL Championship har bestämt sig för att försöka slutföra sina säsonger så har League One och League Two däremot beslutat sig för att avsluta sina respektive säsonger.

Eftersom uppflyttning och nedflyttning ändå ska fungera som normalt betyder att avsluta säsongen i det här fallet att League Twos playoff ska spelas. Detta självfallet och precis som vanligt för att avgöra vilket som ska bli det fjärde laget från League Two att flyttas upp till League One, och därmed göra redan uppflyttade Swindon, Crewe Alexandra och Plymouth Argyle sällskap i League One.

League Twos playoff-semifinaler:

Colchester vs Exeter

Northampton vs Cheltenham

Det finns ingenting som är märkligt eller annorlunda med detta playoff. Det är fyra lag med i playoff som vanligt. Dessa lag möts i semifinaler i form av dubbelmöten som vanligt. Fyran möter sjuan och femman möter sexan som vanligt. De båda vinnarna möter varandra i en playoff-final på Wembley som vanligt. Semifinalreturerna spelas på måndag, och playoff-finalen spelas en vecka senare, måndagen den 29 juni.

Enda skillnaden, naturligtvis, är att matcherna kommer spelas utan publik. Vilket helt klart kommer bli en annorlunda upplevelse.

Alla fyra lagen har gjort ett rätt bra case under säsongen för att få vara med och spela detta playoff. Det skiljde fyra poäng upp till tredjeplatsen så inget av lagen var riktigt nära någon automatisk uppflyttningsplats. Colchester och Northampton på sjätte och sjunde plats hade båda 58 poäng. Port Vale på åttonde plats hade 57 poäng, men i övrigt skiljde det fyra poäng ner till nästa lag.

En titt på tabellen avslöjar i huvudsak fyra hyfsat jämna lag, möjligen med ett enda men kanske betydelsefullt undantag. Samtliga lag har gjort mellan 52-54 mål under säsongen, det vill säga mer eller mindre identiska cirka 1,4 mål per match. Men det lag som släppt in klart lägst antal mål den här säsongen är Cheltenham, som släppt in tio mål färre än näst bästa lag som råkar vara Colchester.

Någon överdrift vore det alltså inte att säga att Cheltenhams försvarsspel har tagit dem till fjärdeplatsen och till detta playoff. Frågan är i så fall om Cheltenhams försvarsspel även gör dem till favoriter till uppflyttning, till laget att slå i detta playoff. Det brukar sägas att den viktigaste förmågan i cupspel, som ju playoff är en form av, är förmågan att inte förlora fotbollsmatcher. Här verkar Cheltenham ha en styrka.

Den mer avancerade statistiken förtydligar bilden. Cheltenhams defensiv bygger inte så mycket på förmågan att förhindra motståndarna från att komma till chanser, utan mer på att Cheltenham har sett till det har krävts väldigt många chanser för att faktiskt göra mål på dem. De förväntas exempelvis inte släppa in färre mål än övriga lag. Över längre tid är det naturligtvis svårt att upprätthålla en sådan prestation vs prognos.

På samma gång är Cheltenham det enda laget i detta playoff som faktiskt har gjort fler mål den här säsongen än vad de har förväntats göra. Cheltenham har i själva verket skapat lägst antal chanser per match av alla lag i League Two, det vill säga inte bara lagen i playoff. Däremot har Cheltenham varit ett av de allra mest effektiva lagen på att utnyttja sina målchanser.

Kort sagt har Cheltenham alltså i någon mening överpresterat både defensivt och offensivt för att ta sig till detta playoff. Alltså är det inte någon självklarhet att den enkla statistiken faktiskt indikerar att Cheltenham kommer ha någon automatisk fördel i detta playoff. Om deras defensiv och offensiv tvärtom normaliseras så borde det ge övriga lag en rätt god chans mot dem. Utöver att ett playoff alltid är lite abnormalt.

Rutin brukar vara viktigt i playoff. Och om det är en viktig faktor även i detta playoff så talar det i så fall tveklöst till Exeters fördel. Exeter är det enda laget av League Twos fyra playoff-lag med någon form av playoff-erfarenhet de senaste åren. Huruvida just denna erfarenhet är en bra erfarenhet är kanske öppet, givet att Exeter förlorat playoff-finalen två gånger de tre senaste säsongerna.

Kan Cheltenham fortsätta överprestera i playoff precis som de verkar ha gjort mest hela säsongen? Blir det tredje gången gillt för Exeter? Eller kan någon av Northampton eller Colchester vända på begreppen? De första svaren på dessa tre frågor får vi redan ikväll när League Twos playoff drar igång.