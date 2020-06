Nu firar vi midsommar i Premier League!

Normalt sett brukar jag göra ett kortare uppehåll med bloggandet vid två olika helger under året. Julhelgen och midsommarhelgen. Rätt självklart egentligen. Vad gäller sommaren har det väl sällan varit något större problem, inte mycket händer i engelsk fotboll vid midsommar. Den här sommaren vill det sig alltså annorlunda. Ändå tänkte jag nog hålla på den gamla vanan. Den här bloggen får täcka hela helgen.

Det är ju en minst sagt märklig sommar vi har framför oss. Både Premier League, övriga ligor, men också inhemska cuper samt Champions League och Europa League ska spelas klart under dessa sommarmånader. Detta under minst sagt udda former. Men kanske blir det åtminstone för oss svenskar inte märkligare den här sommaren än just vad det blir den här helgen, midsommarhelgen.

Rubriken gav liksom sig själv. Är man svensk av en viss ålder så var ett klassiskt referat när Martin Dahlin språngnickade in 3-1 i krysset mot Ryssland på midsommaraftonnatten och Arne Hegerfors lätt gammelsvengelskt meddelade att nu firade vi midsommar i Pontiac Silverdoom. Och är man svensk av annan ålder lär man nog ha hört det där referatet ett antal gånger ändå.

Vi får väl se hur många språngnickar upp i krysset vi får se den här midsommarhelgen. Det märks ju på fotbollen hittills att lagen definitivt är både normalt ovana vid att spela fotboll igen, och specifikt ovana vid att spela fotboll under dessa omständigheter. Men allt är nytt i början innan man hunnit med att vänja sig. Många matcher blir det hur som helst under den här midsommarhelgen. Här är de viktigaste i tur och ordning:

Fredag 19:00 – Norwich vs Southampton

Hade Norwich tänkt sig ha minsta lilla chans att hålla sig kvar i Premier League den här säsongen måste de naturligtvis vinna den här matchen, och inte ens då är det väl mer än ett långskott egentligen. Samtidigt har Southampton en chans att med tre poäng verkligen distansera sig från den där nedflyttningsstriden. Mentalt viktigt resultat för båda lagen.

Fredag 21:15 – Tottenham Hotspur vs Man Utd

Fredagens andra match är ett ”internt” möte i Champions League-striden. Pressen dock allra mest på Tottenham som börjat halka efter i tabellen. Båda lagen har haft fördel av uppehållet på så sätt att de kunnat få tillbaka skadade spelare. För Man Utd gäller dock fortfarande frågetecken hur de kommer kunna använda sig av Paul Pogba i den här matchen. José Mourinho möter sin gamla klubb, vilket brukar kunna ha sin betydelse.

Lördag 13:30 – Fulham vs Brentford

Jisses vilken uppstart på EFL Championship igen. Trean och fyran i tabellen stöter på varandra direkt, i ett rätt hetsigt västderby i London. Det här är två klubbar som alls inte gillar varandra, men också två lag som båda två har höga förhoppningar om att jaga ifatt Leeds och West Brom ovanför dem i tabellen. Fulham ligger närmast. Kan Pontus Jansson göra både sig själv, sin nya och sin gamla klubb en tjänst?

Lördag 13:30 – Watford vs Leicester

Watfords förra match hemma på Vicarage Road bara råkade vara en 3-0-vinst mot självaste Liverpool, som ju inget annat lag vunnit mot hittills den här säsongen. För ett lag som ligger ovanför nedflyttningsstrecket på blott målskillnad så borde det vara en skön sak att ha med sig i bagaget, även om det här med att spela på hemmaplan inte riktigt är samma sak längre.

Lördag 16:00 – Brighton vs Arsenal

Brighton har inte vunnit en ligamatch sedan slutet av december, vilket betyder att de gjort nio raka matcher utan vinst. Den negativa sviten har ofrånkomligen dragit in dem i nedflyttningsstriden, två poäng ovanför strecket. En vinst vore alltså synnerligen behövlig mot ett Arsenal som onekligen är i behov av vinster även de. Kan Arsenal hämta sig från misären mot Man City i veckan?

Lördag 18:30 – West Ham vs Wolves

West Ham visade trots ett antal förluster ändå upp hyfsad form precis innan uppehållet, och tvingade både Arsenal och Liverpool till rätt svettiga matcher. Men symptomatiskt för lag längst ned i tabellen så leder bra insatser till för få poäng. West Ham krigar för sina liv för att hålla sig kvar i Premier League. Wolves har alltjämt god chans på en Champions League-plats. Vem drar längsta strået här?

Lördag 20:45 – Bournemouth vs Crystal Palace

Hemmaplan för alla lag i nedflyttningsstriden alltså, dessutom i rad efter varandra, sedan Aston Villa imorgon. Viktig omgång för nedflyttningsstriden med andra ord, och visst är det väl Bournemouth som har den på pappret allra mest vinnbara matchen. Befinner man sig i en nedflyttningsstrid så ska man så klart vinna mot Crystal Palace hemma. Men det är lätt att säga att man ska, betydligt svårare att göra.

Söndag 13:00 – Cardiff vs Leeds

Det kommer alltid vara till Leeds moraliska fördel att de faktiskt agiterade för att spela klart säsongen. Hade den avslutats som övriga divisioner i Football League så hade Leeds varit klara för Premier League nu. Det innebär inga garantier för att det inte kommer tillbaka och biter dem i rumpan så klart. Leeds kan spela på lördagens resultat, och skulle de lyckas vinna sin första match så kommer det nog lugna rätt många nerver.

Söndag 15:00 – Newcastle vs Sheffield United

St James Park är ju normalt en rätt uppenbar reklampelare för Sports Direct. Lite kul ska det bli att se vad för former detta gör nu utan publik. Här ska däremot spelas en fotbollsmatch också, och det är väl minst sagt lite oklart var Newcastle egentligen står både efter uppehållet och givet osäkerheten runt klubbens framtid. Rimligtvis känner de sig väl ganska trygga i tabellen också. Kan Sheffield United utnyttja läget?

Söndag 17:15 – Aston Villa vs Chelsea

Båda lagen är i behov av vinst och poäng, även om Aston Villas behov nog måste ses som mer akut än Chelseas. Aston Villa behöver börja vinna mot lagen på övre halvan, men övertygade väl inte särskilt mot Sheffield United i veckan. Den hängmatchen var lite av en bortkastad möjlighet för Aston Villa, som får vara glada för den poäng de ändå fick med sig. Kan Aston Villa kompensera sig själva mot Chelsea?

Söndag 20:00 – Everton vs Liverpool

Man misstänker att det nog var både en och annan Evertonsupporter som hoppades innerligt att ligasäsongen skulle nollas och voidas. Sådan är motviljan mot Liverpool för närvarande. Nu blev det inte så. Liverpool kommer vinna ligan. Bästa möjliga för Everton är således att åtminstone vinna Merseysidederbyt mot dem, och därmed även förlänga Liverpools väntan på den där ligatiteln.

Måndag 18:15 – Exeter vs Colchester

Mot slutet av en rätt fattig första semifinal i League Twos playoff så gjorde tidigare Arsenalspelaren Cohen Bramall 1-0 till Colchester på frispark, och gav därmed dem en liten fördel inför returmötet på bortaplan. Ändå är det väl fortfarande först och främst den här semifinalen som lever, när Exeter nu ska försöka vända det där 0-1-underläget på St James Park (jodå) och ta sig till Wembley för tredje gången på fyra år.

Måndag 21:00 – Man City vs Burnley

Tveksamt om något av lagen egentligen har så mycket att spela om i den här matchen. Man City kommer inte vinna ligan, inte heller riskerar de missa Champions League. Burnley kommer naturligtvis inte åka ur Premier League, men däremot är det nog ett rejält långskott att de skulle knipa en av de europeiska cupplatserna. Vinner eller förlorar Burnley i sådana här matcher på att spela utan publik? Intressant tanke, oklart svar.

Glad midsommar!