Underhållande Oxford mot överpresterande Wycombe

Hittills har det varit de något mindre klubbarnas säsong i League One. Inför säsongen tänkte kanske många att stora och välkända klubbar som Sunderland, Portsmouth och Ipswich skulle kunna ta sig upp eller tillbaka till EFL Championship. Istället blev det Coventry och Rotherham som lade beslag på de två uppflyttningsplatserna. Playoff-finalen följer samma mönster, där Oxford United och Wycombe Wanderers ska göra upp om den tredje platsen i EFL Championship.

Endast 3-4 mil skiljer Oxford från Wycombe rent geografiskt. Med andra ord är det lokala rivaler som nu drabbar samman på Wembley i League Ones playoff-final . Endast en poäng skiljer de båda lagen åt i tabellen när säsongen fick ett plötsligt slut. Vi kommer alltså kunna se fram emot en het, en jämn och kanske framför allt en svårförutsägbar match på Wembley. Mellan två lag som både är väldigt olika, och tog olika vägar fram till den här playoff-finalen.

Oxford tvingades ta sig igenom två tuffa semifinaler mot Portsmouth. Två matcher som båda slutade 1-1. Det var tajta och svårspelade fotbollsmatcher som avgjordes med små marginaler. Oxford fick in en snygg men flytbetonad kvittering i första semifinalen på bortaplan. Kvitteringen på hemmaplan var möjligen ännu värre, där Portsmouth gör självmål på hörna, nickandes bollen ur händerna på den egna målvakten innan bollen går några få millimeter över mållinjen. Oxford vinner till sist på straffar.

Wycombe å andra sidan behövde inte gå till sådana längder för att besegra Fleetwood Town i sin semifinal. De passade på att vinna redan den första matchen med 4-1 sedan Fleetwood Town dragit på sig två röda kort en bit in i matchen. Därefter var det mest en ren praktikalitet att säkra finalplatsen på hemmaplan. Den största dramatiken kom kanske efter matchen då Wycombes anfallare Adebayo Akinfenwa avslöjade att en så kallad representant för Fleetwood Town kallat honom för ”vattenbuffel”. Oklart vem.

Framför allt är det två fundamentalt olika fotbollslag som möts. En olikhet som kanske beskrevs bäst av OptaJoe på följande sätt: ”During the regular League One season, Oxford made 258 sequences of 10+ passes from open play; 22 more than any other side in the division. In contrast, Wycombe made just 12 – the fewest of any side.”

Karl Robinson har gjort Oxford till League Ones kanske största underhållare. De gjorde flest mål av alla lag i League One med undantag för Peterborough, inget lag i ligan skapar fler chanser per match än dem. Endast Portsmouth förväntades göra fler mål per match än Oxford under säsongen. Oxford United är alltså inte ett fotbollslag som enbart passar runt bollen inom laget för passandet egen skull, deras bollinnehav är ett offensivt bollinnehav, inte ett defensivt bollinnehav.

Wycombe bryr sig inte särskilt mycket om bollinnehav, vilket passningsstatistiken ovan kanske också visar. Wycombe är ett tämligen direkt fotbollslag, Gareth Ainsworth har liksom inte krånglat till det på något sätt. På flera sätt är det en mer modern engelsk fotboll som ställs mot en mer traditionell engelsk fotboll ikväll. Wycombes stora styrkor är framför allt att de har ett starkt försvarsspel samt är väldigt farliga på fasta situationer, på vilka de gjort 24 mål den här säsongen, över hälften av alla sina mål.

Oxfords nyckelspelare kommer helt säkert vara mittfältaren James Henry, som genomgående varit en av lagets bästa och viktigaste spelare under säsongen. Henry gör sin kanske bästa säsong under karriären, och hans 14 mål och tio målgivande passningar under säsongen är naturligtvis en följd av det. Wycombes viktigaste spelare, vilket säger något om lagets olikheter även det, kan mycket väl vara den redan nämnde Adebayo Akinfenwa.

Hur något av lagen kommer klara sig i EFL Championship är svårt att säga. Oxfords fotboll känns kanske bättre anpassat för en högre division, och har en potential att utvecklas ännu mer. Både Oxford och Wycombe befann sig däremot i botten av League One-tabellen förra säsongen, så det är inte så att något av lagen så att säga har knackat på dörren till EFL Championship under en längre tid. Båda lagen skulle inleda en säsong i EFL Championship som mycket osäkra kort.

Historia väntar för den av Oxford och Wycombe som vinner ikväll och tar sig upp i EFL Championship. Oxford har inte befunnit sig så högt upp som i den andra divisionen sedan 1999, alltså innan millennieskiftet. För Wycombe vore det däremot ännu större, de har aldrig någon gång under sin över 130 år långa historia varit så högt upp i det engelska seriesystemet. Oklart om den saken kommer hjälpa eller stjälpa dem den här kvällen.

Oxford United har varit kanske inte bara League Ones utan ett av den engelska fotbollens mest underhållande lag den här säsongen. Om Oxford United orkar vara underhållande även på Wembley ikväll har de väldigt goda chanser att spela i EFL Championship nästa säsong. Om Oxford United kan vara lika underhållande i EFL Championship så blir de väldigt intressanta att följa där.