Klarar Aston Villa av att gripa (näst) sista halmstrået mot Arsenal?

På sätt och vis påminner Aston Villas säsong en smula om Man Utds ligasäsong 2011-12 för åtta år sedan. Det begås så många misstag, det sumpas så många matcher och det tappas så många poäng i onödan att man har hunnit med att ge upp säsongen minst fyra-fem gånger innan sista omgången. Ändå befinner man sig där, inför de allra sista omgångarna, med ändå någon slags chans att vända flopp till topp.

Den gången pulserade det ända in i säsongens slutsekunder. Vilket det riskerar göra den här säsongen också för Aston Villa. Med för närvarande tre poäng upp till Watford strax ovanför nedflyttningsstrecket, ett Watford som möter Man City och Arsenal i sina sista matcher, och med Bournemouth på samma poäng, så kan detta bli en rysare utav sällan skådat format. Möjligen kan den till skillnad från för Man Utd sluta lyckligt.

Watford har som bekant tryckt på den stora kärnvapenknappen och sparkat sin manager inför de båda återstående matcherna. Om det får någon som helst effekt, och vad den effekten i så fall är, är högst oklart. Det får vi nog se ikväll. Men om matcherna mot Man City och Arsenal går som väntat så borde Aston Villa kunna ha goda förhoppningar om att äta upp deras fyra måls försprång i målskillnad.

Bournemouth har i och med den tunga förlusten mot Southampton placerat sig i den besvärliga situationen att de helt enkelt måste besegra Everton på bortaplan i den sista omgången för att kunna hålla sig kvar i Premier League. Bournemouth kan däremot som mest få 34 poäng, och kan väl knappast förväntas förbättra sin målskillnad i någon större utsträckning på Goodison Park, ens om de vinner.

Under säsongen har det ju skojats lite om att Arsenal skulle dras med i striden mot nedflyttning, och nu verkar det ju faktiskt ha blivit verklighet. Men Arsenal har så klart ingen huvudroll i detta drama, utan endast en biroll. I och med att de möter Aston Villa och Watford i de båda sista omgångarna kommer de kunna ha en stor inverkan på vilka av dem som stannar kvar i Premier League och vilka som åker ur.

Aston Villas match mot Arsenal känns ändå helt avgörande för dem, även om den kanske rent formellt-matematiskt inte behöver vara det. De kommer naturligtvis veta om hur det gick mellan Watford och Man City innan avspark. Den bestämda känslan är i vilket fall som helst att Aston Villa verkligen behöver vinna mot Arsenal ikväll för att ge sig själva en vettig chans att hålla sig kvar i Premier League.

Tuff uppgift kan det synas givet att Arsenal kommer från en imponerande svit där de vunnit över både Liverpool och Man City. Å andra sidan, kan man sitt Arsenal så kan man kanske säga att det är perfekt läge för Aston Villa att möta Arsenal. Just när de har några riktigt bra resultat innanför västen brukar de vara som allra mest benägna att drabbas av någon slags hybris och drabbas av oväntade bakslag.

Men när Dean Smith under uppehållet pratade om hemmamatcherna som skulle hålla Aston Villa kvar i Premier League, så måste detta rimligtvis ha varit en av de matcherna han i så fall tänkte på. Naturligtvis föreställde han sig då ett fullsatt och kokande Villa Park i ryggen, men det faktum att läktarna nu gapar tomma betyder så klart inte att matchen därför blir det minsta mindre betydelsefull och avgörande.

Nu var inte det där någon särskilt betryggande attityd av Dean Smith. Om grundbulten i lagets strategi att hålla sig kvar i Premier League var att hemmapubliken skulle hjälpa dem över mållinjen så låter det farligt nära en manager som antingen inte längre har några idéer kvar, eller inte längre har något förtroende för sina egna idéer. Det låter som en manager som förlitar sig på att det ska räcka med att ”vilja mest” eller dylikt.

På samma sätt har Dean Smiths högljudda och framför allt långvariga och återkommande gnäll på sådant som frånvarande spelare, ej fysiskt förberedda spelare, och hur fem byten hjälper storklubbarna snarare än dem, mer och mer framstått som en slags ursäkt att gömma sig bakom. Det kan knappast ha varit ägnat att ingjuta självförtroende och rätt attityd hos de egna spelarna.

När böckerna ska stängas för Aston Villas säsong så kommer en av de stora frågorna vara, oavsett om Aston Villa åker ur eller håller sig kvar i Premier League, om de gjorde rätt som höll kvar i Dean Smith. Omständigheterna är förmodligen sådana att om Aston Villa åker ur Premier League så gör de det på grund av Dean Smith, och om Aston Villa håller sig kvar i Premier League så gör de det trots Dean Smith.

Missnöjet med Dean Smith är utbrett bland Aston Villas supportrar. En undersökning visade att nästan tre fjärdedelar av supportrarna helst såg att Dean Smith ersattes med någon annan manager. Förklaringen är helt enkelt att Smith har framstått som otillräcklig i Premier League, framför allt han inte har lyckats organisera Aston Villas försvar på ett vettigt sätt, och att detta har kostat Aston Villa mängder med poäng.

Vi som sett flertalet av Aston Villas matcher känner så klart igen oss. Aston Villa har konsekvent visat upp ett av ligans minst organiserade och mest snurriga försvar, och det är ingen tillfällighet att Aston Villa har släppt in flest mål av alla lag i ligan med undantag för Norwich. En höftning på antalet poäng Aston Villa har tappat den här säsongen som en direkt följd av grova försvarsfel landar försiktigt räknat på över tio poäng.

Dean Smith har haft den saken för sig att det var han som tog Aston Villa tillbaka till Premier League efter tre år i Football League. Det var kanske samtidigt en bedrift som i någon mening överdrev hans managerinsats. I själva verket var det en direkt följd av en stark säsongsavslutning som hade minst lika mycket med Jack Grealishs återkomst från skada att göra. Aston Villa var ett lag i medvind som seglade upp i Premier League.

Så fort Aston Villa tog sig tillbaka till Premier League uppstod istället uppgiften att hålla Aston Villa kvar i Premier League. Den uppgiften har visat sig bekymmersam. Man måste ifrågasätta beredskapen här då det pratades mest om att Aston Villa var tillbaka där de hörde hemma och om vad de skulle uppnå i Premier League. Många gånger kändes det som om Dean Smith ägnade sig mer åt publikfrieri än åt planering.

Samtidigt är det väldigt lätt att enbart kritisera Dean Smith. Kritiken kan även riktas mot klubbens ledning ovanför honom. Aston Villas värvningar har inte riktigt lyckats. Aston Villa har onekligen inte varit blyga med att investera i nya spelare, men värvningarna har handlat alldeles för mycket om kvantitet snarare än kvalitet. Spelare som Wesley och Trezeguet har inte varit bra nog. Marvelous Nakamba levde inte upp till sitt namn.

Aston Villa spenderade över £140m på nya spelare inför och under säsongen men endast i genomsnitt £11m per spelare. På dagens marknad kommer det vara svårt för en Premier League-klubb att värva tillräckligt bra spelare för en sådan summa. Det var definitivt inte möjligt för Aston Villa att få de spelare som Dean Smith såg som transfermål, nämligen Kalvin Phillips, Said Benrahma och Neal Maupay.

Två av dessa spelare håller nu istället på att spela upp sina respektive lag i Premier League, en av dem har redan lyckats, och den tredje har varit instrumentell i att hålla Brighton kvar i Premier League. Givet spelarna och dess respektive kvaliteter på planen är det frestande att tänka och tro att om de istället hade spelat för Aston Villa så hade den här säsongen redan kunnat sluta lyckligt för Aston Villa.

Aston Villas bekymmer den här säsongen faller alltså på flera håll. Oavsett om Aston Villa åker ur eller håller sig kvar i Premier League så är det i vilket fall som helst en situation som behöver utvärderas och Aston Villa bestämma sig rätt väg framåt. Ett Aston Villa som åkt ur Premier League kommer förmodligen inte längre ha Jack Grealish. Ett Aston Villa i Premier League kan ha kvar Grealish samt lättare attrahera rätt manager.

Mycket står alltså på spel för Aston Villa under den kommande veckan, med början alltså ikväll mot Arsenal. Inte bara med avseende på Aston Villas möjligheter att välja sin väg framåt, utan också givet de ekonomiska konsekvenser som uppstår för Aston Villa i den händelse de blir nedflyttade igen. Ett Aston Villa som åker ur Premier League den här gången kan få betydligt mycket tuffare att ta sig tillbaka.

Två matcher återstår för Aston Villa den här säsongen. Mot Arsenal på hemmaplan ikväll, samt i den allra sista omgången borta mot redan klara West Ham. Även om Aston Villa skulle förlora mot Arsenal ikväll så finns alltså fortfarande en chans att hålla sig kvar, i alla fall om Man City gör jobbet mot Watford, men endast genom att vinna mot Arsenal ikväll ger Aston Villa sig själva en bra chans att hålla sig kvar i Premier League.

Aston Villa säsong har präglats av missade chanser och av att inte ha tagit de chanser som erbjudits dem. Senast mot Everton som ett tydligt exempel på detta. Mot Arsenal ikväll måste Aston Villa ta chansen! Det är kanske inte deras sista halmstrå. Men det börjar bli väldigt ont om halmstrån.