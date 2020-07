Årets lag i EFL Championship 2019-20

Manager: Marcelo Bielsa, Leeds. Inget snack här liksom. Att ta Leeds tillbaka till Premier League är en historisk bedrift, och det har dessutom gjorts helt på Bielsas sätt och med knappa resurser. När säsongen som helhet ska avslutas för engelsk fotboll kommer Bielsa vara ett av namnen som säsongens manager oavsett division.

Målvakt

Freddie Woodman, Swansea. Stabil närvaro i Swanseas mål och en stor anledning varför Swansea gick betydligt bättre i ligan den här säsongen än många trodde i förväg. Främste målvakten i en liga som kanske saknade målvakter som stack ut ur mängden.

Backlinjen

Matty Cash, Nottingham Forest. Mångsidig spelare som har gjort några fantastiska matcher som högerback för Nottingham Forest. Offensiv men ändå trygg. Konkurrensen hård med Luke Ayling som varit viktig för Leeds.

Pontus Jansson, Brentford. Möjligen kan jag anklagas för att vara lite för svensk här, men Brentford har haft ett tajt försvar mycket på grund av Jansson, och Jansson utgör ett bra fysiskt komplement till Ben White.

Ben White, Leeds. På frågan hur Leeds skulle klara sig utan Pontus Jansson blev svaret White, och det med marginal. Strålande mittback som passat perfekt in i Bielsas system och motsvarar högt ställda tekniska krav.

Kristian Pedersen, Birmingham. Birmingham trotsade EFL:s financial fair play-regler för att värva Pedersen förra säsongen, och det kan man väl för all del förstå. Har varit en av ligans dominanta vänsterbackar den här säsongen.

Mittfältet

Kalvin Phillips, Leeds. Hade flera bud från Premier League-klubbar inför säsongen, men valde att stanna kvar i Leeds. Otroligt viktig spelare för Leeds, och det är mindre konstigt än det kan låta att en Championship-spelare faktiskt är landslagsaktuell.

Eberechi Eze, QPR. Kreativ och produktiv spelare som ställt till ett mindre helvete för de flesta motståndarförsvar den här säsongen. Måste betraktas som extremt märkligt om inte Eze spelar i Premier League nästa säsong.

Pablo Hernandez, Leeds. Gammal är äldst i ligan. Har långa stunder varit smått fenomenal för Leeds i Marcelo Bielsas klassiska roll som enganche. Har klivit fram med mängder av matchavgörande insatser under säsongen.

Anfallet

Matheus Pereira, West Brom. Har inte spelat överdrivet många matcher under säsongen men har varit briljant när han faktiskt spelat. Briljansen gör att han blir förlåten för att ha skaffat sig ett rykte som ligans värste filmare.

Aleksandr Mitrovic, Fulham. Kanske är det ingen överraskning att Mitrovic befinner sig i det här laget liksom han vinner skytteligan. Hård kamp med Ollie Watkins, men Mitrovic har mer eller mindre egenhändigt hållit Fulham kvar i toppen av tabellen.

Saïd Benrahma, Brentford. Äckligt bra spelare för Brentford som är kreativ både i att skapa chanser för andra spelare och göra mål själv. En spelartyp vi sett förut i den här ligan men som känns betydligt mer på riktigt än de flesta andra.

:::

LINHEMS KOMMENTAR:

Det finns tyvärr inte mycket att klaga på men jag har några invändningar.

Rafael Cabral! Reading lyckades på något vänster plocka upp den gamla Napolimålvakten som gjort A-landskamper för Brasilien och varit starkt bidragande att Reading höll sig kvar i Championship denna säsongen. Vore ett fynd för större lag i behov av en rutinerad målvakt

Vill även nämna att kanske var faktiskt Ethan Pinnock, snarare än Pontus Jansson, Brentford bästa mittback denna säsong? Narrativet, som finns såväl i England som i Sverige, säger att Jansson kom in och löste Brentfords defensiva problem men det glöms bort att Pinnock anlände samtidigt och förutom elegant försvarsspel bidrar han också med både fin uppspelsfot och längd i offensivt straffområde.

Eftersom jag är väldigt petig och tycker att antalet spelade minuter är ett viktigt kriterium skulle jag bara ha Pablo Hernandez på bänken. Om än som en otrolig inhoppare, fotbollens motsvarighet till NBA’s Lou Williams.

Jag skulle flytta ner Matty Pereira till mittfältet och sätta in Millwalls enda kreativa spelare, Jed Wallace med tio mål och tretton assists. Det må inkludera en del fasta situationer men fasta situationer är ett fundament i Millwalls anfallsspel och det är verkligen inte allt som Jed Wallace bidrar med. Han har bland annat en handfull kandidater till säsongens mål.

:::

Sista omgången av EFL Championship 2019-20 blev svårt dramatisk. Och det finns så många möjliga historier att ta med sig:

Brentford. Vann åtta raka matcher i ligan och hade därmed två raka matchbollar att greja uppflyttning till Premier League, men sumpar dem båda! Hur hämtar sig Brentford inför ett playoff som börjar om tre dagar? Brentford känns som en karbonkopia av förra säsongens Leeds.

Nottingham Forest. Hade ett järngrepp om playoff-platsen, men slarvade bort allt i slutet av säsongen. Går sex matcher i rad utan vinst, men tappar ändå playoff-platsen genom att släppa ett försprång om sex måls skillnad, på tilläggstid! Huvuden kommer rulla i Nottingham.

Swansea. Omvänd lycka för Swansea som alltså helt oväntat tar sig upp på playoff-plats under säsongens allra sista minuter. Kommer de kunna ta med sig den medvinden in i ett playoff, där de redan i semifinalen alltså möter ett Brentford som nog å andra sidan måste känna att allting skiter sig för dem?!

Hull City. För tre år sedan spelade Hull City i Premier League. Nu landar Hull City sist i tabellen och flyttas nesligen ned i League One. En klubb som blivit ett offer för ovilliga och ogillade ägare som vägrar att acceptera att sälja klubben med förlust, och låter därmed klubben förfalla.

Barnsley. Sagolik avslutning på säsongen för Barnsley, som med två raka vinster i de två sista omgångarna, båda på tilläggstid, mot Nottingham Forest och mot Brentford, två av topplagen, lyckas rädda sig själva kvar i EFL Championship. Mitt i all misär alltså denna solskenshistoria.

Charlton. Från himmel till helvete för Charlton. Klubben andades frisk luft igen när de under säsongen blev av med Roland Duchatelet. Löften om snabb framgång kom med en ny ägare i form av arabisk oljeshejk, men guldet blev till sand. Osämja och inbördeskrig följde, kaoset i och runt klubben fortsatte. Nedflyttningen blev ett faktum.

Wigan. En otroligt sorglig historia. Wigan höll på att klara av två great escapes under en och samma säsong men snubblade på målsnöret. En strålande andra halva av säsongen gjordes om intet när Wigans nya ägare försatte klubben i konkurs, vilket medförde ett automatiskt avdrag om 12 poäng.

:::

EFL Championship 2019-20, playoff:

26/7 – Swansea vs Brentford

27/7 – Cardiff vs Fulham

29/7 – Brentford vs Swansea

30/7 – Fulham vs Cardiff

Playoff-finalen spelas den 4 augusti.