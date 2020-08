De fem klubbarna i Premier League med mest att göra i sommar

Sommaren är kort. Om det mesta kommer att regna bort har jag för närvarande ingen aning, däremot är det ju så att sommaren den här gången kommer vara kortare än vad den kanske någonsin varit tidigare. Säsongen är precis avslutad, för tre av klubbarna är den i själva verket ännu inte avslutad, men redan om bara lite drygt fem veckor drar nästa ligasäsong igång igen, den 12 september.

Transferfönstret kommer för all del vara öppet ända fram till början-mitten av oktober, så det finns gott om utrymme att hitta på saker. Men de flesta normalt fungerande klubbar kommer naturligtvis vilja hinna med att ordna så mycket av sin business som möjligt innan säsongen faktiskt drar igång igen. Vilket gör att vi kan ha en mycket livlig månad framför oss.

Alla klubbar kommer naturligtvis ha mycket för sig under sommarsäsongen. Sedan har alla klubbar självfallet olika behov, både i termer av storlek och inriktning. Kort sagt, vissa klubbar kommer helt enkelt vara betydligt mer upptagna än andra. Av både goda och mindre goda skäl. Som vanligt kommer kanske nykomlingarna vara mest aktiva av alla, men det har jag valt att försöka bortse från, då de ofta har en annan utgångspunkt.

Vilka fem engelska klubbar har mest att göra den här sommaren? Den trots allt enkla frågan utgör startpunkten för denna sedvanliga måndagslista. Det kan kanske också ses som någon slags mycket grov sammanfattning av läget i Premier League när nu silly season, transferfönstret, sommaren och försäsongen är på väg att blåsa igång på fullt allvar. Men naturligtvis långt ifrån någon komplett sammanfattning.

Dessa fem klubbar i Premier League har mest att göra, alternativt kommer göra mest under sommaren:

(5) Burnley

Burnley har länge glidit under radarn som någon slags symbol för stabilitet och allmän oföränderlighet. Sean Dyche hyllas för att åstadkomma stora saker med små medel, och det har blivit nästan omöjligt att se Dyche lämna klubben. Samtidigt har frustrationen växt hos Dyche som mer eller mindre ställt ett slags ultimatum till Burnleys styrelse att börja investera mer i spelartruppen. Uppenbart är att Dyche vill höja klubbens ambitioner och kanske känner att klubbens framgångar, med motsvarande intäkter, möjliggör en sådan satsning. Räkna med att Burnley kommer vilja minska Dyches frustration.

(4) Man City

Självfallet är Man City ett väldigt starkt fotbollslag, så deras upprustning kommer ske från en position av styrka. Men den här säsongen har också gjort uppenbart att en uppfräschning är helt nödvändig. Backlinjen, i vilken endast Aymeric Laporte har hållit en godkänd nivå under säsongen, behöver och kommer uppgraderas rejält. Likaså mittfältet. Man City saknar inte spelare på mittfältet men David Silva kommer lämna ett stort hål efter sig, samtidigt som nytt blod kan behövas på andra ställen. Lägg därtill att Leroy Sané är ett betydande tapp för Man City. Man City kommer bygga nytt, och för första gången kommer vi kanske få se hur Pep Guardiola grejar en sådan sak.

(3) Aston Villa

Aston Villa höll sig kvar i Premier League på det berömda håret. Därmed har de köpt sig själva en säsong till. Men de kan inte ta detta som någon garanti att det räcker till att fortsätta i samma hjulspår och tro att det ska hålla dem kvar igen. Aston Villas värvningar inför den här säsongen har varit otillräckliga, och ett stort frågetecken vilar över vad som händer med Jack Grealish, om han stannar kvar eller anser att det är tid för honom att flytta till en större klubb, eller en klubb med större titelpotential. Aston Villa kommer behöva värva mer kvalitet jämfört med förra säsongens fokus på kvantitet.

(2) Tottenham

José Mourinho påstår att Daniel Levy vet precis vad Tottenham behöver göra i sommar. Vilket så klart som alltid låter lite olycksbådande, eftersom vi har hört Mourinho säga sådana här saker förut. Men Tottenham har ett omfattande jobb framför sig. Både mittfältet och backlinjen är i behov av omfattande förnyelse och förstärkning. På samma gång kommer det vara intressant att följa vilka spelare som faktiskt blir kvar i Tottenham och vilka som möjligen kommer börja söka efter bättre alternativ. Tottenham har eftersatt förnyelse under en längre tid, och den notan kommer de behöva börja betala igen den här sommaren.

(1) Crystal Palace

Detta transferfönster har av Crystal Palaces supportrar beskrivits som det viktigaste i klubbens historia. Vilket låter fasansfullt dramatiskt, kanske till och med en aning överdramatiskt. Men det ligger något i det. Roy Hodgson finner sig ansvarig för en rejält åldrad spelartrupp, där den yngsta spelaren i dess normala startelva är 27 år gammal, och den spelaren gör inga som helst hemligheter av att han vill lämna Crystal Palace för grönare jaktmarker. Crystal Palace lyckades behålla Wilfried Zaha förra sommaren, by hook and by crook, men det kommer de inte lyckas med igen och det är tveksamt om det ens är lönt att försöka. Det är den största utmaningen för Crystal Palace den här sommaren, men långt ifrån den enda. Samtidigt som frågetecknen kring Roy Hodgson också snurrar runt klubben.