Community Shield är ett bra sätt att börja säsongen på ett bra sätt

Knappt har en säsong hunnit med att avslutas innan nästa säsong är på väg att börja. Det är inte ens en månad sedan det spelades FA-cupfinal på Wembley, inte ens en vecka sedan det spelades Champions League-final i Lissabon. Men redan idag är det alltså dags för den traditionella ridåhöjaren för en ny säsong, Community Shield, den här gången alltså mellan Liverpool och Arsenal.

Här är samma gamla story med Community Shield. Aldrig en titel som kan räknas in bland alla de riktiga titlarna, fastän både José Mourinho och Pep Guardiola båda har försökt övertyga omvärlden om motsatsen under senare år. Alltid en match som är kul att vinna och en silvertallrik som är både rolig och nyttig att få lyfta inför säsongen. Ett bra sätt att kunna börja säsongen på ett bra sätt.

Arsenal och Liverpool går naturligtvis in till den nya säsongen med helt olika förutsättningar och utgångspunkter. Liverpool har gått från att vara den ständigt jagande klubben till att nu behöva försöka försvara en ligatitel, en helt annan uppgift än vad de hade framför sig förra säsongen. Arsenal måste nu visa att de verkligen har tagit ett kliv framåt med Mikel Arteta och blanda sig i Champions League-striden på riktigt igen.

Samtidigt har det gjorts viss sak över likheterna mellan Arsenal och Liverpool, utifrån att både Mikel Arteta och Jürgen Klopp tog över respektive klubb mitt under en säsong med lagen på tionde plats i tabellen, lyckades stabilisera dem utan att därför riktigt lyckas lyfta dem, för att sedan avsluta säsongen med en cupframgång. I Arsenals fall en FA-cuptitel och i Liverpools fall en Europa League-final.

Så långt fungerar för all del likheten, men ska den likheten fortsätta gälla så har Mikel Arteta ett digert jobb framför sig. Under sin första fulla säsong lyckades Jürgen Klopp ta Liverpool upp på Champions League-plats, i första hand på Arsenals bekostnad till och med. En Champions League-plats de lyckades behålla säsongen därpå, samtidigt som de tog sig hela vägen till Champions League-final.

Kanske måste inte Mikel Arteta ta sig hela vägen till Champions League-final för att visa att han kan ha samma effekt på Arsenal som Jürgen Klopp bevisligen har haft på Liverpool, men att ta sig till Champions League känns som en nödvändighet. Lyckas inte Arteta med det uppdraget går det inte att säga att han har lyckats som Arsenals manager, även om där naturligtvis finns konkurrens om platserna.

Arsenal började däremot se bättre ut mot slutet av förra säsongen, och det är uppenbart att Mikel Arteta faktiskt har något att arbeta med och bygga vidare på. Hittills har kanske inte sommarsäsongen producerat några mirakel för Arsenal, men William Saliba har så klart förstärkt mittförsvaret och dessutom har ju Willian kommit till klubben. Det ska bli intressant att se båda två under kvällen.

Annars väntar vi kanske framför allt på besked om Pierre-Emerick Aubameyangs framtid, och i det avseendet har väl just ingenting förändrats sedan FA-cupfinalen. Då visste ju de små fåglarna att om Arsenal vann FA-cupfinalen så skulle Aubameyang också skriva på ett nytt kontrakt. Arsenal vann FA-cupfinalen, Aubameyang skrev inte på något nytt kontrakt. Tänka sig!

Alldeles förvånade bör vi kanske inte bli om nu samma saga berättas om den här Community Shield-matchen. Om Arsenal vinner Community Shield mot Liverpool så kommer plötsligt Aubameyang skriva på nytt kontrakt. Då kommer Aubameyang plötsligt få ett förtroende för Arsenals projekt som det så fint heter, som han tydligen inte hade innan dessa båda vinster.

Nu verkar det väl för all del som att Aubameyang ändå inom kort kommer att skriva på ett nytt kontrakt med Arsenal. Att det har dragit ut på tiden beror som alla rimligtvis förstår på att Aubameyang har inväntat marknaden, för att se om någon klubb med i nuläget större Champions League- och titelchanser hugger på kroken. Men inga sådana klubbar har alltså nappat.

Liverpools sommar har för all del inte riktigt lyckats med att lugna ned infödingarna, som efter att ha firat sin första ligatitel på 30 år verkar en smula oroliga över att bli av med den lika kvickt igen. En rimlig oro kanske givet att konkurrenterna förstärker för fullt. Inte för att Liverpool har något skriande behov att förstärka truppen, men snarare är det kanske värvningar som av olika skäl inte blir av som rör upp stämningarna.

Det började med Timo Werner som istället för att köpas av Liverpool istället värvades av Chelsea. Nu är det Thiago Alcantara som har sagts vara på gång till Liverpool för den trots allt relativt blygsamma summan om £30m, men som också verkar dra ut på tiden och omgärdas av rykten att inte bli av och möjligen vara på väg att norpas av andra klubbar han också. Rimligt, han borde intressera de flesta klubbar.

Community Shield brukar vara en första pejl på hur det egentligen står till med de båda inblandade lagen, och vad man kan förvänta sig av dem under säsongen. Vad just den matchen egentligen säger är alltid uppe för diskussion, men just den här gången är det kanske svårare att säga något bestämt än vanligt. Givet de mycket märkliga säsonger som omger detta Community Shield både bakåt och framåt.

Historieböckerna kommer kanske framför allt prata om hur Covid-19 rubbade varenda cirkel som fanns säsongen 2019-20. Men effekterna av dessa rubbade cirklar kommer visa sig brutala även under 2020-21. Flera klubbar har inte fått mycket vila alls, försäsongen har blivit helt rumphuggen för alla klubbar, transferfönstret flyter in i säsongen, och spelschemat under säsongen kommer vara blodigt och brutalt för alla.

Arsenal avslutade förra säsongen med att vinna mot Liverpool, Man City och Chelsea. Arsenal har mest att vinna på att följa upp den avslutningen av förra säsongen med att inleda den här säsongen med att vinna mot Liverpool och lyfta silver. Liverpool kan däremot visa att en möjligen något trubbig avslutning på förra säsongen nu är ett minne blott, och inleda den här säsongen som de avslutade förra ligasäsongen.

Med att lyfta silver!

:::

Kommer aldrig förstå hur man tänker när man inte bara samma dag utan under mer eller mindre samma tid som Community Shield bokar in fyra matcher i Ligacupens första omgång; Blackburn Rovers vs Doncaster Rovers, Stevenage vs Portsmouth, Stoke vs Blackpool och Preston North End vs Mansfield Town.

:::

TRANSFERKOLLEN

Eberechi Eze, QPR till Crystal Palace. Mycket intressant värvning. Eze var QPR:s far and away bästa och mest kreativa spelare förra säsongen, och Crystal Palace är i skrikande behov av mer kreativa spelare. Eze är dessutom början på en föryngring av Crystal Palaces minst sagt ålderstigna lag. Flera andra klubbar i Premier League var på jakt efter Ezes signatur, av goda skäl. Med beröm godkänd – (++++)

Thiago Silva, PSG till Chelsea. Våldsamt rutinerad mittback av hög kaliber. Chelsea förstärker sitt mittförsvar, en lagdel som onekligen var i stort behov av förstärkning, som vi såg åtskilliga prov på under förra säsongen. Kommer gnölas om ålder och därav om det kortsiktiga i värvningen. Men ja, den är tänkt som en kortsiktig värvning och det är så den också ska bedömas. Med beröm godkänd – (++++)