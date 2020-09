Avspark (#2): Coventry måste hitta vinnarvanan!

Man kan tycka att det finns något lätt drygt och överlägset med att beskriva en förlust i positiva termer, i synnerhet när det gäller en nykomling. ”Visst förlorade ni matchen, men oj så bra ni spelade!”, lätt klappandes på huvudet liksom. Ändå var det precis vad vi fick göra både för Leeds och för Coventry City förra helgen.

Coventry avslutade förra säsongen som mästare i League One. Detta efter att de haft flest poäng per match när ligan avbröts. Därmed återvände Coventry till EFL Championship, den serie där många nog menar att de allra minst hör hemma. Förhoppningarna, kanske även förväntningarna, på Coventry inför säsongen är rätt höga.

Premiären mot Bristol City visade också varför. Matchen förlorades med 1-2 men det var också en tuff bortamatch att inleda med. Coventry tog ledningen, förlorade matchen med ett sent mål, och spelade generellt en mycket bra fotboll. Att döma av Coventrys fotboll i den första matchen kommer de knappast behöva bekymra sig för nedflyttning.

Coventry är inte minst starka offensivt. Mark Robins har implementerat en mycket progressiv 3-4-3-uppställning som kommer ge motståndarna i EFL Championship många och stora problem den här säsongen. En uppställning som även passar perfekt för Matty Godden, Coventrys primära anfallare och främsta målskytt.

Orosmolnet runt Coventry är och förblir deras arenasituation. De har fortfarande ingen egen hemmaarena. Istället delar de St Andrew’s med Birmingham City. Det var en av de stående punkterna med Coventry förra säsongen, hur de vann League One fastän de tvingades spela på bortaplan hela säsongen.

Nu kanske det är en slags överdrift förvisso. St Andrew’s fungerade minst sagt rätt bra för Coventry förra säsongen. De hann med att spela 17 ligamatcher på St Andrew’s förra säsongen, vann elva av dessa matcher och förlorade endast en enda. Nu blir det så klart tuffare i EFL Championship, men visst har Coventry en hemmaplan.

Hemmaplan har de också ikväll, när de möter QPR i den andra omgången. En match som Coventry helt säkert borde hoppas kunna vinna. Trots allt är det ju vinster och poäng som räknas i slutänden, inte hur bra man spelade. Det finns desutom ett mycket tydligt bäst före-datum för den typen av tröstande ursäkter.

Efter att ha knappt förlorat mot Bristol City i första omgången, och sedan förlorat på straffar mot Gillingham i Ligacupen, så känner nog Coventry att det bäst före-datumet närmat sig. Det får inte börja bli en dålig vana för dem att spela bra men förlora. Mot QPR ikväll måste Coventry starta en bra vana att vinna.

:::

Tio spaningar:

(1) QPR, Coventrys motståndare ikväll, leder serien efter den första omgången, sedan de besegrat Nottingham Forest med 2-0 på hemmaplan. Mark Warburton har nog framför allt lyckats med det att göra QPR svåra att slå.

(2) Både Nottingham Forest och Brentford avslutade förra säsongen i stor besvikelse, och inledde den här säsongen med att förlora första matchen. Viktiga hemmamatcher för dem nu mot Cardiff och Huddersfield.

(3) David Raya och Said Benrahma verkar ha ådragit sig Arsenals respektive Crystal Palaces intresse, men åtminstone vad gäller målvakten Raya verkar det som om Brentford inte har någon intention att släppa ifrån sig honom den här säsongen.

(4) Neil Warnock, omgiven av rykten att han ska vara på väg att säga upp sig på grund av missnöje med uteblivna värvningar, har precis testats positivt för Covid-19 och närvarar alltså inte för Middlesbroughs match mot Bournemouth.

(5) Sheffield Wednesday har inlett säsongen starkt, trots besvikelsen att tvingas inleda säsongen med tolv minuspoäng. Kan de ge ännu ett styrkebesked genom att vinna hemma mot ligafavoriten Watford?

(6) Alla tre nedflyttade klubbar vann sin första match, vilket är rätt ovanligt men många skulle nog säga programenligt. Orkar Norwich, Bournemouth och Watford upprepa bedriften i andra omgången?

(7) Nathan Jones och Luton Town verkar vara en match made in heaven. Jones fungerade inte alls lika bra utanför Luton, och Luton fungerade inte alls lika bra utan Jones. Nu är de tillsammans igen. Kan Luton Town vinna även sin andra match hemma mot Derby?

(8) Sabri Lamouchi borde rimligtvis slåss för sin existens för närvarande i Nottingham Forest, efter förra säsongens debacle och efter förlusten i första omgången. Otroligt viktigt att vinna första hemmamatchen mot Cardiff.

(9) Viss missräkning för Preston North End att förlora ligapremiären hemma mot Swansea. Kan de kompensera för detta genom att lyckas skaka om Norwich på bortaplan? Alex Neils gamla klubb möter hans nya.

(10) Bristol City känns som en av ligans outsiders den här säsongen, och det är definitivt en klubb med ambitioner. Kan de följa upp vinsten mot Coventry i premiären med en vinst borta mot Stoke så visar de på substans bakom ambitionen.

:::

Helgens omgång:

Fredag: Coventry City vs QPR. Lördag: Nottingham Forest vs Cardiff City, Brentford vs Huddersfield Town, Blackburn Rovers vs Wycombe Wanderers, Luton Town vs Derby County, Middlesbrough vs Bournemouth, Norwich City vs Preston North End, Reading vs Barnsley, Rotherham vs Millwall, Sheffield Wednesday vs Watford, Swansea vs Birmingham City. Söndag: Stoke City vs Bristol City.