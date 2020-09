Avspark (#3): Back to British för Nottingham Forest!

Lyle Taylor, Jack Colback, Cyrus Christie, Scott McKenna, Tyler Blackett, Luke Freeman och Harry Arter. Sju av Nottingham Forests elva nyförvärv den här sommaren är alltså brittiska spelare. Övriga fyra nyförvärv är Loic Mbe Soh, Miguel Angel Guerrero, Abdoulaye Diallo och svenskbekante Fouad Bachirou.

Med andra ord är det en minst sagt rätt rejäl satsning vi ser av Nottingham Forest den här sommaren. Det har bara gått cirka sex veckor sedan förra ligasäsongen avslutades, med den närmast chockartade besvikelsen mot Stoke City, samtidigt som playoff-platsen förlorade på målskillnad i allra sista omgången.

Sex veckor är just ingen tid alls. Normalt sett har ju ett lag i alla fall tre månader på sig att återhämta sig från förra säsongens besvikelse. Den här säsongen har Nottingham Forest haft endast en knapp månad på sig att hantera sitt eget sorgearbete. Det säger kanske sig själv att det kan vara rätt besvärligt.

Alltså kommer det kanske inte som någon större överraskning att Nottingham Forest har haft en riktigt svår start på den här säsongen. De två första omgångarna har båda två slutat med förluster. 0-2 mot QPR i premiäromgången följdes upp av ännu en 0-2-förlust mot Cardiff City hemma på City Ground i andra omgången.

Inte en poäng och inte ett enda mål således för Nottingham Forest hittills under den här ligasäsongen. Givet att det spekulerades rätt hårt om att Sabri Lamouchi skulle få sparken efter förra säsongens debacle så är det här knappast en inledning på säsongen som direkt dämpar den typen av rykten och antydningar.

Det saknades knappast skäl för spekulationerna. Men det verkar ändå som om Lamouchi och Nottingham Forests ägare Evangelos Marinakis hittade någon sorts plan framåt i tiden under sommaren, och beslutade sig för att fortsätta tro på varandra inför den här säsongen vad gäller förmågan att göra planen till verklighet.

Investeringen under det här transferfönstret visar i alla fall att det inte enbart är vackra ord, utan att det faktiskt finns en genuin vilja bakom Marinakis ambition att hitta tillbaka till Premier League med Nottingham Forest, och att det är med Lamouchi han föreställer sig lyckas. Man investerar inte så mycket med en manager man inte vill tro på.

Karaktären på värvningarna säger dock något om investeringen, på hur Nottingham Forests plan faktiskt ser ut, och på vad de möjligen anser gick fel förra säsongen. Det är i huvudsak alltså brittiska spelare, och i flertalet fall kan man nog säga att det är heller inte vilka brittiska spelare som helst.

Att Nottingham Forest satsar brittiskt är en rätt tydlig kontrast mot förra sommaren då Nottingham Forest i betydligt högre kontrast satsade europeiskt i allmänhet och kanske portugisiskt i synnerhet. Det var en illa dold hemlighet att Nottingham Forest försökte kopiera Wolves framgångsrecept.

Kanske kan man tänka sig att Nottingham Forests egen analys av deras sammanbrott under förra säsongens avslutning framför allt handlade om att de hade spelare som kulturellt eller mentalt inte riktigt lyckades hantera trycket i Football League. Kanske är det därför brittiska spelare nu värvas med betydligt större vana vid detta.

Visst är det en plan som kan fungera. Men många värvningar betyder också att Nottingham Forest ännu en gång ska genomföra en säsong under vilken de behöver spela ihop laget igen. Många värvningar betyder även att kraven och förväntningarna ökar desto mer på Sabri Lamouchi.

Tålamodet och förtroendet lär även vara begränsat för Nottingham Forest och för Evangelos Marinakis. En tredje raka förlust för Nottingham Forest ikväll borta mot Huddersfield kan mycket väl betyda slutet för Sabri Lamouchi. Det förtroende som Lamouchi fick i somras är trots allt en färskvara.

:::

Tio spaningar:

Högintressant söndagsmatch mellan Bournemouth och Norwich, två nedflyttade lag, två lag på playoff-plats med fyra poäng vardera. En match som borde kunna säga mycket om hur säsongen kommer gå för de båda lagen.

Fantastisk inledning på säsongen för Luton Town som vunnit båda sina matcher. Nu ställs de inför riktigt tufft motstånd borta mot Watford. Är det slut på det roliga nu för Luton Town, åtminstone för stunden?

Sheffield Wednesday har redan käkat upp en tredjedel av sitt poängavdrag, men nu ställs de däremot inför en riktigt tuff uppgift, bortamatch mot Bristol City som inlett säsongen med två raka segrar även de.

Wycombe Wanderers förväntas nog bli ligans slagpåse den här säsongen, och två förluster på de två första matcherna dämpar inte dessa förväntningar. Wycombe måste börja vinna för att inte minst tro sig själva om att trotsa dessa förväntningar.

Brentford öppnade vinstkontot senast mot Huddersfield Town med en mycket stabil 3-0-seger. Sedan dess vann de borta mot West Brom i Ligacupen. Borta mot Millwall kommer onekligen bli ett bra test för deras cojones.

Middlesbrough har inlett säsongen haltande, med en poäng på de två första matcherna, och med Neil Warnock både allmänt missnöjd och positivt testad för Covid-19. Kanske inte de bästa förutsättningarna inför en bortamatch mot QPR.

Preston North Ends manager Alex Neil verkar knappast nöjd med hur andra klubbar har värvat under dessa oroväckande tider. Möjligen hänger det samman med Prestons egen skakiga start i relation till förväntningarna på säsongen.

Philip Cocu är en annan manager vars klocka rimligtvis borde klämta just nu. Derby County har förlorat båda sina två första matcher. Hemmamatchen mot Blackburn Rovers måste ses som väldigt viktig att vinna.

Huddersfield låg farligt nära en andra raka nedflyttning förra säsongen. Två förluster på de två första omgångarna, och i synnerhet en oroväckande 0-3-förlust senast mot Brentford, visar att nedflyttning riskerar vara ett allvarligt hot även denna säsong.

Barnsley svarade för något av en great escape förra säsongen. Kanske är det lättnaden därifrån som håller i sig i säsongsinledningen just nu. Hemma mot Coventry City måste Barnsley hoppas på sin första seger och sina första poäng.

:::

Helgens omgång:

Fredag: Huddersfield Town vs Nottingham Forest. Lördag: Watford vs Luton Town, Wycombe Wanderers vs Swansea City, Barnsley vs Coventry City, Birmingham City vs Rotherham, Cardiff City vs Reading, Derby County vs Blackburn Rovers, Millwall vs Brentford, Preston North End vs Stoke City, QPR vs Middlesbrough. Söndag: Bristol City vs Sheffield Wednesday, Bournemouth vs Norwich City.