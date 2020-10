Avspark (#4): Vad vill Bournemouth?

En klubb som precis blivit nedflyttade från Premier League brukar ju normalt sett utstråla någon form av ambition. Där brukar pratas om att ta sig tillbaka till Premier League igen redan samma säsong. Man försöker behålla sina viktigaste spelare. Man förstärker med nya spelare.

Bournemouth verkar vara undantaget som bekräftar regeln, även om det naturligtvis är ett vansinnigt fånigt uttryck. Ett undantag kan aldrig bekräfta en regel, tvärtom. Desto märkligare med Bournemouth eftersom de ju faktiskt tillbringat fem år i Premier League innan de åkte ner. De har inte bara varit uppe och vänt som t ex Norwich.

Listan på spelare som lämnat Bournemouth är inte kort. Här hittar vi Ryan Fraser, Nathan Aké, Jordon Ibe, Brad Smith, Harry Arter, Callum Wilson, Charlie Daniels, Simon Francis, Andrew Surman, Aaron Ramsdale, Artur Boruc, Jermain Defoe med flera. Kvaliteten på den här listan går liksom inte att snacka bort heller.

Eddie Howe fick lämna Bournemouth efter förra säsongen då Bournemouth alltså åkte ur Premier League. Många väntade sig ett rätt spännande namn att ta över efter Howe. Vad blev det istället? Jo, Bournemouth anställer Jason Tindall internt, det vill säga Howes egen assistent. Agerandet skriker väl inte precis ambition.

Men om nu Bournemouth har blivit av med alla dessa spelare så borde de väl rimligtvis ha varit rätt aktiva med att ersätta dem och förstärka laget. Trots allt är det ju liksom inga småpengar de fått för spelare som Aké och Wilson exempelvis. Bournemouth borde onekligen ha pengar att bränna.

Men icke! Vi hittar två spelare som kommit med sina flyttkartonger till Bournemouth under den här sommaren. Unge målvakten Joshua Clarke från Chelsea och lånet Rodrigo Riquelme från Atlético Madrid. Det är ett rätt säkert antagande att ingen av dessa båda kommer göra något större avtryck den här säsongen.

För all del har väl Bournemouth ändå kvar ett rätt bra fotbollslag. Asmir Begovic, Steve Cook, Dan Gosling, Lloyd Kelly, David Brooks, Jefferson Lerma, Lewis Cook, Adam Smith, Dominic Solanke med flera. Stommen till ett bra lag. Men Bournemouth ser betydligt tunnare ut den här säsongen än förut.

Värre riskerar det för all del också bli. Det engelska transferfönstret stänger först den 16 oktober. En spelare som David Brooks t ex är nog flera klubbar intresserade av. Man Utd har sagts sniffa runt spelaren, vilket i och för sig låter alldeles för begåvat av dem för att kunna vara sant.

Bournemouth har ändå inlett säsongen på ett positivt sätt, med sju poäng på sina tre första matcher. Ikväll kan en tredje vinst komma borta mot Coventry. Men det finns skäl att fundera över vad Bournemouth egentligen vill den här säsongen. Eftersom det har en direkt effekt på vad Bournemouth kan den här säsongen.

:::

Tio spaningar:

Det saknas inte konspirationsteorier runt City Ground när det stod klart att Keith Stroud blev domaren för Nottingham Forests match mot Bristol City. Stroud var domaren under en match mot West Brom förra säsongen, och hade väl en mycket dålig dag.

Kanske borde Nottingham Forest ändå försöka fokusera på sådant de faktiskt kan påverka och kontrollera. Sin egen fotboll exempelvis. Tre raka förluster har satt saken på sin spets både för laget och för Sabri Lamouchi.

Något av sista dansen borde det ju även vara för Philip Cocu med Derby County, som om de förlorar mot Norwich City på bortaplan den här omgången i så fall har startat säsongen med fyra raka förluster.

Oroliga tider för Nottingham Forest när Sabri Lamouchi ligger så nära sparken, samtidigt som klubbens director of football precis har blivit gripen av fransk polis. Mycket som går fel just nu för den röda klubben.

Kan Adam Armstrong fortsätta måla för Blackburn Rovers? Den tidigare Newcastletalangen har verkligen inlett den här säsongen starkt och öst in mål för Rovers som inlett säsongen piggt och ligger på playoff-plats.

Bristol City har inlett säsongen med tre raka vinster, och skulle de lyckas göra det till fyra raka vinster genom att vinna borta mot Nottingham Forest så går det inte längre att bortse från dem som en av säsongens uppflyttningskandidater.

Brentford verkar ha trampat igång säsongen nu, och besegrade Fulham med 3-0 i Ligacupen under veckan. Hemmamatchen mot Preston North End borde kunna vara en ledtråd om vilken riktning Brentford kommer ta i tabellen.

Reading möter Watford i ett tidigt toppmöte i tabellen. Readings perfekta start på säsongen med tre vinster på sina tre första matcher andas lite mer tillfällighet än vad det gör för Bristol City.

Vladimir Ivic tog över som manager för Watford med ett solitt rykte om sig som en defensivt organiserad och orienterad manager. Starten sviker knappast det ryktet, med hittills två gjorda och noll insläppta mål på tre matcher.

Linhem gästbloggade om Millwall i veckan. Kan Millwall leva upp till Linhems högt ställda förväntningar på dem och ta poängen borta mot Swansea, ett annat lag som tippats i toppen av tabellen den här säsongen?

:::

Helgens omgång:

Fredag: Coventry vs Bournemouth. Lördag: Norwich City vs Derby County, Blackburn Rovers vs Cardiff City, Luton Town vs Wycombe Wanderers, Middlesbrough vs Barnsley, Nottingham Forest vs Bristol City, Reading vs Watford, Rotherham vs Huddersfield Town, Sheffield Wednesday vs QPR, Swansea vs Millwall. Söndag: Brentford vs Preston North End, Stoke City vs Birmingham City.