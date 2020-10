Aston Villas superseger mot Liverpool kan leda till fler segrar

Man skulle utan att överdriva kunna säga att jag var rätt hård med Aston Villa direkt efter förra säsongen. Eller rättare sagt att jag var rätt hård med Dean Smith. Aston Villa hade precis räddat sig kvar på håret i Premier League i säsongens allra sista omgång, men jag var ganska tydlig i min uppfattning att Aston Villa behövde hitta en annan manager än Smith. Att dennes brister och begränsningar riskerade innebära att Aston Villa inte skulle överleva en andra nedflyttningsstrid.

Aston Villa lyssnade så klart inte på min uppfattning, åtminstone agerade de inte utifrån min uppfattning. Dean Smith är fortfarande Aston Villas manager. Kanske på grund av Covid-19 och situationen detta har skapat. Kanske för att Aston Villa inte riktigt fick tag på något enligt dem bättre alternativ än Smith. Eller kanske helt enkelt för att Aston Villa tvärtemot mig anser att Smith är rätt manager för Aston Villa, och han gjorde ett bra jobb som höll Aston Villa kvar i Premier League.

Hade detta nu varit en god och fin värld så hade Aston Villa kanske förlorat sina tre första ligamatcher den här säsongen och jag hade kunnat vältra mig i självgott vad var det jag sa-mysande. Ty sådant är ju som vi vet alltid viktigt. Men så god är inte världen mot mig, ty istället har Aston Villa gått och vunnit sina tre första ligamatcher. Vilket istället skulle kunna få min uppfattning att verka helt och hållet stollig. Det är ju på sätt och vis rätt roligt det också i och för sig.

Var jag då fel ute som ansåg att Aston Villa borde byta ut Dean Smith? Nja, det återstår väl att se. Trots allt har Aston Villa bara spelat tre matcher den här säsongen. Vi har sett lag inleda säsongen väldigt starkt förut, överraskande starkt till och med, bara för att kort därefter falla samman. Därmed inte sagt att Aston Villa kommer falla samman, men det är ändå minst sagt osannolikt att de kommer lyckas upprätthålla sådan här form över en större del av säsongen.

Samtidigt var Aston Villas problembild förra säsongen dualistisk. Visst gick det att rikta skarp kritik mot det taktiska arbete som Dean Smith gjorde med Aston Villa. Men där fanns även skäl för kritik mot Aston Villas sportsliga ledning, med deras sporting director Jesús Garcia Pitarch i spetsen. Det var han som låg bakom Aston Villas värvningar inför deras första säsong tillbaka i Premier League, och bedrev en värvningspolitik som många sammanfattade som kvantitet före kvalitet.

Kanske inte helt oväntat fick så Pitarch sparken i somras. Istället anställde Aston Villa dansken Johan Lange som klubbens nya sporting director. Med Lange vid rodret har Aston Villa tagit en helt annan approach till transferfönstret än Pitarchs tydliga fokus på brasilianska och afrikanska spelare huvudsakligen hämtade från den belgiska ligan. Den här sommaren har istället spelare med omfattande erfarenhet av engelsk fotboll värvats, såsom Ross Barkley, Emi Martinez, Matty Cash, Ollie Watkins och Bertrand Traoré.

Kvalitet före kvantitet skulle man här kunna säga. Aston Villa har spenderat väsentligt mindre den här sommaren på nya spelare än vad de gjorde förra sommaren, men har ändå lyckats värva fler spelare som är om inte bättre spelare, eftersom sådant alltid kan vara lite lurigt att vara alltför kategorisk med, så i alla fall bättre spelare för Aston Villa. Laget Aston Villa ser betydligt mer komplett och konkurrenskraftigt ut nu än vad det gjorde någon gång under förra säsongen.

Om Aston Villas problembild alltså bestod av två sidor så skulle man därmed kunna säga att åtminstone den ena sidan verkar åtgärdad, nämligen sidan med klubbens ledning och sporting director. Därmed har kanske i sin tur förutsättningarna för den andra sidan förändrats och förbättrats, det vill säga sidan med Dean Smith som manager. Det kan så klart vara svårt att säga i vilken utsträckning Aston Villas problem på planen under förra säsongen berodde på bristande kvalitet i spelarmaterialet.

Möjligen är detta ett omständigt sätt att komma fram till att jag ännu inte är beredd att helt avsvära mig uppfattningen att Aston Villa borde ha hittat en ny manager inför den här säsongen, att Dean Smith helt enkelt inte riktigt håller måttet. Uppfattningen var och är grundad i en hyfsat sund analys. Däremot är jag beredd att kompromissa med denna uppfattning på så vis att Smith ändå kan få chansen att visa vad han kan åstadkomma med detta nu kvalitativt sett bättre spelarmaterial.

Vad Dean Smith har åstadkommit med Aston Villa hittills under säsongen ska man självfallet inte rynka på näsan åt. Tre vinster på tre matcher imponerar. Det tog Aston Villa nio matcher att hitta tre vinster förra säsongen, och totalt under förra säsongen tog Aston Villa nio vinster. Aston Villa har tagit en tredjedel av dessa vinster redan under endast en knapp tolftedel av säsongen. Även om just denna poängtrend inte kan hålla i sig så har Aston Villa ändå gett sig själva en väldigt god grund att stå på.

Spelglädjen gick också att ta på mot Liverpool i söndags. Vinster mot Sheffield United och Fulham i all ära, men 7-2 mot Liverpool var ett resultat som sände chockvågar över hela fotbollsvärlden. Nu ska det inte nödvändigtvis dras extrema slutsatser av extrema resultat, kanske särskilt inte i dessa tider. Shit happens och det var en match i vilken tillfälligheterna fick väldigt stort utrymme. Men det var också påtagligt hur roligt Aston Villa tyckte det var att spela fotboll. Inte minst jämfört med förra säsongen.

Framför allt är det en seger som kan ge Aston Villa ett fantastiskt momentum och ett fenomenalt självförtroende under resten av säsongen. En stor del utav chockfaktorn med segern var att så väldigt många liksom tog för givet att Liverpool skulle vinna matchen mot Aston Villa, kanske till och med vinna den enkelt. Man kan hävda att det visar på en kanske bristfällig förståelse för Premier League. I vilket fall som helst är Aston Villas seger mot Liverpool en seger som kan leda till fler segrar, det vill säga en superseger.

Om Aston Villa kan vinna mot Liverpool, och kanske särskilt om Aston Villa kan vinna mot Liverpool med 7-2, då kan Aston Villa naturligtvis vinna alla matcher de spelar i Premier League den här säsongen. Det är en väldigt värdefull vetskap att ha för ett lag som jag och många med mig gissade skulle vara inblandade i ännu en nedflyttningsstrid den här säsongen.