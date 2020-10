Aston Villa har inlett en galen säsong galet bra

Everton, Aston Villa, Liverpool, Leicester och Arsenal. Så ser topp fem i Premier Leagues tabell ut. Okej för att 1980-talet har varit väldigt populärt de senaste åren, men det här känns väl nästan som om någon har tagit saken lite för långt. Premier League har gått retro med andra ord. Everton leder ligan för närvarande, Aston Villa kan ta över serieledningen ikväll om de vinner mot Leeds, och har i så fall god chans att behålla den.

Säsongen är i sin linda, så det realistiska är naturligtvis att det här kommer hinna med att justeras under säsongen. Aston Villa har vunnit samtliga sina fyra första ligamatcher, och kan ta sin femte raka ligaseger ikväll mot Leeds. Alls inte omöjligt. Men naturligtvis kan inte Aston Villa upprätthålla ett sådant facit över en hel säsong. Men Aston Villas positiva start på säsongen tyder däremot på en betydligt bättre säsong än förra säsongen.

Vad ligger bakom Aston Villas metamorfos? Här finns den enkla förklaringen att det först och främst handlar om tillfälligheter, att vad vi ser råkar vara föga mer än en bra period för Aston Villa och att det inte betyder så mycket mer än så. Här finns en annan förklaring i att Aston Villa har förstärkt spelartruppen under sommaren, och har mer kvalitet på viktiga positioner på planen än vad de faktiskt hade förra säsongen.

En annan tung förklaring kan vara försvarsspelet. Aston Villas stora akilleshäl förra säsongen då de släppte in i genomsnitt 1,76 mål per match, endast Norwich släppte in fler mål än Aston Villa, och de lyckades hålla nollan i endast sex matcher under säsongen som helhet. Under säsongens första fyra matcher har de bara släppt in två mål, färre än något annat lag i ligan, och redan hållit nollan i tre av dessa matcher.

En fjärde mer individuell förklaring skulle kunna vara Ross Barkley, som verkar ha hittat sin plats både i laget och på planen väldigt snabbt. Barkley saknade kanske strukturen under sina år i Everton och i Chelsea hade han alltid svårt att skapa sig själv en plats, men i Aston Villa har han snabbt kommit till sin rätta. Barkley verkar ha återfunnit spelglädjen, och verkar vara en riktigt bra lekkamrat till Jack Grealish.

Allt av detta kommer testas hårt den här kvällen. Leeds är en besvärlig motståndare, och framför allt är Leeds en motståndare som ställer höga krav på det egna lagets metoder och system. Finns det sprickor i Aston Villas fasad så kan vi vara ganska säkra på att Leeds kommer att hitta dem. Om Aston Villa ska kunna betvinga Leeds så kräver det precision och effektivitet i lagets egna spel.

Skulle Aston Villa lyckas vinna mot Leeds finns det kanske fog för Aston Villas supportrar att börja fundera över vad de egentligen har möjlighet att uppnå den här säsongen. Kan de slå lag som Liverpool, Leeds och Leicester så kan de naturligtvis slå vilka lag som helst, och med ett upparbetat försprång i poäng så finns det yta att jobba med. Kanske är inte europeiskt cupspel nästa säsong en omöjlighet.

Under en vanlig säsong hade det nog fortfarande varit klokt att baissa den typen av frågeställningar. Men det här är som vi ser många exempel på inte någon vanlig säsong, utan en säsong med galna resultat och annorlunda förutsättningar. Det är och kommer bli en galen säsong, och i den galenskapen kan även klubbar som Aston Villa slita åt sig sina köttstycken. Alla kort är på bordet helt enkelt.

Visst finns de som klagar på den saken. Superklubbarnas missnöje med sakernas tillstånd är ju välkänt vid det här laget, de skulle helst av allt se att det aldrig fanns någon galenskap över huvud taget, utan att allting var våldsamt förutsägbart, till deras egen fördel naturligtvis. Även supportrar till dessa klubbar gnäller, även om det kanske mest av allt handlar om att de har blivit lite för vana vid att vinna vissa matcher.

Men för de flesta av oss är det ju också både fräscht och underhållande. Ett galet och oförutsägbart Premier League är våldsamt bra TV, det måste man trots allt säga. Vi vet inte riktigt hur den här säsongen kommer sluta där vi annars brukar kunna känna oss rätt säkra åtminstone på huvuddragen i hur säsongen utspelar sig. Det här är en säsong där i princip allting kan hända.

Exempelvis att Aston Villa leder Premier League efter fem omgångar, efter att ha vunnit fem raka matcher.

:::

Back to British var ledordet för Nottingham Forest inför säsongen. Bulken av värvade spelare var brittiska spelare. Det var som om analysen efter förra säsongen var att det saknades spelare som var vana vid den tuffa säsongen i EFL Championship, att man kanske blev en smula soft touch med tidigare fokus på kontinentala och portugisiska spelare.

Back to British blev det snabbt även på managerposten. Det hann med att gå fyra omgångar av säsongen, där Nottingham Forest förlorade alla fyra. Sedan fick Sabri Lamouchi sparken av Nottingham Forests klubbledning och av ägaren Evangelos Marinakis. Lamouchis ersättare blev istället Chris Hughton, onekligen en manager fostrad i den brittiska fotbollens mylla.

Effekten måste beskrivas som försiktigt positiv. Nottingham Forest vann Hughtons första match vid rodret mot Blackburn Rovers, och detta var alltså även Nottingham Forests första vinst den här säsongen. Nästa match blev tuffare. 1-1 hemma mot Rotherham är kanske inte något kanonresultat, men givet att Nottingham Forest hamnade i underläge var det kanske ändå att betrakta som en vunnen poäng.

Matcherna kommer tjockt och snabbt i EFL Championship, och efter matcherna i tisdags och onsdags så är det nu redan på fredagkvällen dags för ett hett rivalmöte och derby mellan Nottingham Forest och Derby County. Matcher som alltid brukar spela stor roll för båda lagen. Kanske ännu mer den här gången när båda lagen har inlett säsongen så väldigt svajigt.

Nottingham Forest sparkade alltså Sabri Lamouchi, men än så länge klamrar sig Derby County fast vid Philip Cocu. Derby County förlorade de tre första matcherna innan de tog en vital seger i den fjärde omgången. Då tänkte man kanske att det var på väg att lätta upp för Derby County och Cocu, men den vinsten har följts upp med två ytterligare förluster.

Efter veckans förlust mot Huddersfield Town kom så den klassiska förtroendeförklaringen för Philip Cocu från Derby Countys klubbledning. Vi har fullt förtroende får vår manager hette det alltså. Jo, men tjena. Den här gången lyckades de knappast själva hålla ett straight face utan var tvungna att lägga till ett stycke om att de såg fram emot att laget skulle börja vinna fler matcher.

Det är väl knappast en överdrift att säga att det nog vore rätt viktigt för Derby County och för Philip Cocu att vinna mot Nottingham Forest ikväll.