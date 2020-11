Slutspel är och förblir ett coin-toss för Man Utd!

Chelsea inledde Champions League-gruppspelet med en tämligen oinspirerande 0-0-match hemma mot Sevilla, men känns efter tre matcher tämligen säkra på att ta sig till slutspel. Man Utd inledde Champions League-gruppspelet med två tämligen oväntade vinster mot PSG och RB Leipzig, men kan efter tre matcher ändå inte alls känna sig särskilt säkra på att ta sig till slutspel. Så märklig kan alltså världen vara.

Detta kan förklaras på lite olika sätt. För det första med att Chelseas formkurva har pekat uppåt under gruppspelet samtidigt som Man Utds formkurva pekar om inte nedåt så har den i alla fall planat av. Chelsea inledde skakigt men har därefter presterat starkt, omvänt har Man Utd inlett starkt men sedan svarat för ett rätt rejält platt fall. Att Chelseas svaga match ändå gav dem en poäng gör naturligtvis sitt till.

För det andra är det självfallet en fråga om motståndet i gruppen. Att Chelsea känns tämligen givna för slutspel beror på att de och Sevilla har tagit ett så bestämt tag i den där gruppen, och att både Krasnodar och Rennes känns avhängda efter tre omgångar, det skiljer sex poäng mellan dessa båda par av lag. Att Man Utds situation känns desto krångligare beror på att motståndet i gruppen är PSG och RB Leipzig.

ANNONS

Situationen kan väl egentligen beskrivas på ett rätt enkelt sätt. Vinner Chelsea mot Rennes ikväll så har de i praktiken säkrat sin slutspelsplats. Det kan till och med vara matematiskt säkert redan ikväll om Sevilla samtidigt tar poäng mot Krasnodar, men även om Krasnodar skulle vinna mot Sevilla så är Chelseas plats i slutspelet i praktiken närmast given. Det enda som är kvar att spela om är vem som kommer etta och tvåa i gruppen.

Man Utds situation ser betydligt mycket mer besvärlig ut. Alla tog för givet att de skulle vinna mot Basaksehir i förra omgången, kanske tog de till och med det själva för givet. Men Man Utd är naturligtvis inte så bra att de kan ta för givet att vinna mot något lag, och ett lag som är så bra att de kan ta sådant för givet är oftast så bra just för att de aldrig tar sådana saker för givet.

Men förlusten mot Basaksehir på bortaplan betyder att Man Utd nästan måste vinna mot Basaksehir på hemmaplan ikväll, med måste för all del inom citationstecken. Sanningen är så klart att även om Man Utd vinner ikväll så kan de absolut inte känna sig säkra på något slutspel. De kommer med största sannolikhet ändå behöva prestera ett bra resultat i minst en av de återstående båda matcherna mot PSG och RB Leipzig.

ANNONS

Tre scenarier känns realistiska för Man Utd:

Man Utd vinner, PSG vinner mot RB Leipzig!

Tabellen efter fyra omgångar ser då Man Utd leda gruppen på nio poäng, före både PSG och RB Leipzig på sex poäng. PSG och RB Leipzig kommer inte längre kunna ta några poäng av varandra utan det är fullt realistiskt för båda dem att avsluta gruppen med två vinster och sluta på tolv poäng. Basaksehir kan knappast förväntas ta några poäng mot dessa båda lag, vilket betyder att Man Utd måste ta poäng i någon av matcherna mot först PSG eller RB Leipzig.

Prognos: 60%

Man Utd vinner, PSG och RB Leipzig kryssar!

Tabellen har Man Utd i topp med nio poäng, RB Leipzig på sju poäng och PSG trea med fyra poäng. Ändå riskerar faktiskt detta vara ett lurigare scenario för Man Utd. För om RB Leipzig vinner nästa match mot Basaksehir går de upp på tio poäng, och om Man Utd då förlorar mot PSG på Old Trafford, vilket liksom inte är out of the realm of possibility, så går Man Utd in i sista omgången piskade att behöva vinna på bortaplan mot RB Leipzig, vilket kan vara en tuff nöt att knäcka.

Prognos: 40%

Man Utd vinner, RB Leipzig vinner mot PSG!

ANNONS

Tabellen ser Man Utd och RB Leipzig gemensamt toppa tabellen på nio poäng vardera, med PSG kvar på tre poäng. Till synes en betryggande situation för Man Utd. Men kanske bara till synes. Självfallet räcker det med en poäng för Man Utd att därifrån ta sig vidare till slutspel. Men förlorar man mot PSG i femte omgången så sätter det samtidigt en rejäl press på dem att verkligen behöva ta en poäng borta mot RB Leipzig. Som förvisso i det läget kommer vara klara för slutspel redan.

Prognos: 80%

Vän av ordning konstaterar så klart snabbt att samtliga dessa tre scenarior bygger på den väldigt enkla grundförutsättningen att Man Utd vinner mot Basaksehir ikväll. Vilket som vi vet riskerar vara en minst sagt riskabel utgångspunkt. Behöver man allehanda straffhjälp för att besegra West Brom på Old Trafford så är knappast Basaksehir en motståndare man bara kan avfärda hur som helst.

Men vinner inte Man Utd mot Basaksehir ikväll så sjunker procentsatserna i de där prognoserna dramatiskt. Och i den utsträckning Ole-Gunnar Solskjaer alls har någon goodwill och förtroendekapital kvar, som han har i huvudsak enbart på grund av de milt sagt oväntade vinsterna mot PSG och RB Leipzig i Champions League, så är detta i så fall helt och hållet förbrukat och avskrivet.

ANNONS

Varenda match för Man Utd hittills i Champions League har slutat på ett helt och hållet oväntat sätt. Det börjar bli dags för Man Utd, och för Ole-Gunnar Solskjaer, att en av deras matcher faktiskt slutar precis som väntat. Kanske är detta i själva verket ett tydligare styrkebesked än enskild oväntade vinster mot PSG och storsegrar mot RB Leipzig. Det vill säga att motsvara förväntningar snarare än att hela tiden behöva överträffa dem.

Vinner Man Utd mot Basaksehir ikväll har de 58% chans att ta sig till slutspel. Vilket måste vara sant eftersom det ju sägs i siffror! Men självfallet är det inte mer än det förväntade värdet av de tre prognoserna baserat på en 50% chans för PSG-vinst, 30% chans för oavgjort och 20% chans för PSG-förlust. Ändå säger det kanske något om gruppen att Man Utd redan vunnit mot PSG och RB Leipzig, men ändå är slutspel ett coin-toss.

Så borde det faktiskt inte behöva vara!