Kan Luciabollen lysa upp det engelska ligaspelet?

Nog finns det många skäl att egentligen föredra Lucia före julafton eller julhelgen. Inga särskilt påtvingade traditioner och ritualer, inget ätande av saker som måste ätas bara för att de ska ätas, inget julklappande med alla de märkliga övertoner och undertoner detta ofrånkomligen för med sig, ingen stress. Mest av allt bara skön stämning, skön sång, lugnt och avslappnat, pepparkakor, lussebullar, glögg och kaffe.

Symboliskt ska Lucia vara ljusets triumf över mörkret, vetskapen om att mitt i kallaste och mörkaste vinter så kommer ljuset alltid åter. Mörkret skall flykta snart, och dagen skall åter ny. Varför detta kan vara nyttigt och nödvändigt i ett land som Sverige är inte särskilt svårt att förstå. Mörkerdepressionen lär väl ha varit tuffare det här året än kanske något annat år. Men kanske kan det även vara nyttigt och nödvändigt i Premier League.

Tunga dagar är det onekligen för Premier League-lagen. Det märks att det har spelat fotboll länge och intensivt nu. Tröttheten och slitaget börjar onekligen ge sig till känna, och det märks på matchernas kvalitet och intensitet. Wolves mot Aston Villa och Man Utd och Man City under lördagen var matcher som inte alls hade den energi vi rimligtvis hade anledning att hoppas på givet matchernas kaliber och status.

Kan då söndagens Luciamatcher på samma sätt som vår ljusdrottning komma med en påminnelse om ljuset? Harry Kane är ju onekligen vitklädd och med ljus i hår, så kanske kommer han hitta på något alldeles speciellt mot Crystal Palace med alla sina tärnor. Kan Liverpools alla stjärngossar göra vad de ska mot Fulham? Kan Arsenals tomtenissar tippetippetipptappa sig fram till en vinst mot Burnley?

Southampton vs Sheffield United

Back to winning ways för Southampton mot Brighton senast, efter att ha vänt 0-1-underläge till vinst på bortaplan. Laget som var obesegrat efter de två första omgångarna innan den något orättfärdiga förlusten mot Man Utd visade alltså att det förmodligen var att betrakta som ett olycksfall i arbetet.

För Sheffield United börjar snart varenda match vara samma visa om och om igen. Efter elva omgångar är de nu enda laget att inte vinna en enda match hittills, och vad värre är så har de fortfarande bara tagit en enda poäng. Kommer inte vändningen snart kommer den till slut aldrig komma, åtminstone inte i tid.

Ena laget har vunnit över hälften av sina matcher. Andra laget har ännu inte vunnit någon match alls. Skuggorna ruva onekligen över Sheffield United, och mörkare än så här kan det väl omöjligtvis bli. Inget lag behöver en Lucia lika mycket som Sheffield United för närvarande. Frågan är om hon kommer idag.

Crystal Palace vs Tottenham Hotspur

Crystal Palace tenderar väl att inte vinna jättemånga matcher, men när de väl vinner så tenderar det å andra sidan att vara rätt spektakulära vinster. Som senast när det blir 5-1 mot West Brom på bortaplan, om än för all del behjälpt av en utvisning. Men Crystal Palace är ett lag som visar upp höga toppar och djupa dalar.

Här finns naturligtvis en möjlighet för Tottenham att dra nytta av att både Man City och Chelsea tappade poäng under lördagen, och på samma gång sätta press på Liverpool inför deras bortamatch i London några timmar senare. Men de kan knappast räkna med någon promenadseger på förhand.

Frågan om Tottenham kan vinna ligan den här säsongen kommer naturligtvis förfölja dem. De har ännu inte bevisat sig på det viset. Men tecknen hittills den här säsongen är goda, med vinster både i stormatcherna och i de tajta matcherna mot den här typen av motstånd. Tottenham har hittat sätt att vinna. Så även i eftermiddag?

Fulham vs Liverpool

Fulham bemästrar onekligen förmågan att överraska oss. Säsongen inleddes svagt och det dröjde sju matcher innan laget vann sin första match, hemma mot West Brom. Sedan ytterligare tre matcher innan Fulham plötsligt, liksom från ingenstans, bestämde sig för att vinna borta mot Leicester.

Kommer Fulham överraska oss igen mot Liverpool? Nej, egentligen är det väl inte mycket alls som tyder på den saken. Fulhams problem i båda ändarna av planen, ett svajigt försvar och ett inte överdrivet produktivt eller effektivt anfall, gör att Liverpool torde få med sig alla tre poäng.

Men märkligare saker har så klart hänt. Liverpool befinner sig däremot i samma position som Tottenham att under kvällen kunna dra fördel av att både Man City och Chelsea gick på varsin mina under lördagen. Den här typen av tillfällen måste man utnyttja under en ligasäsong. Inte minst den här säsongen kanske.

Arsenal vs Burnley

Två lag det onekligen går väldigt tungt för just nu i Premier League. Det är en och en halv månad sedan Arsenal vann en ligamatch. De har förlorat båda sina senaste matcher hemma på Emirates. Burnley å sin sida har hittills bara vunnit en enda match den här säsongen, vilket inte är bra nog alls.

Allt prat om Sheffield Uniteds oväntat katastrofala säsongsinledning har på något sätt dragit uppmärksamheten från att Burnleys säsongsinledning har varit nästan lika oväntat katastrofal den. För all del har Burnley ändå lyckats skrapa ihop några fler poäng här och där, men bortaplan i sådana här matcher brukar inte vara deras kopp te.

Skuggorna ruva onekligen över Arsenal för närvarande, där missnöjet är utbrett både vad det verkar bland supportrar och spelare. Mikel Arteta har ett stort jobb framför sig att både övertyga supportrarna om sin förmåga att få Arsenal att spela offensiv fotboll igen, och att få fart på sina spelare igen.

Leicester vs Brighton

Graham Potter borde onekligen känna till sin Luciatradition vid det här laget. Frågan är väl om han har tagit med sig den tillbaka till England. Tveksamt. Allt snack om kultur och hans holistiska management som gjorde honom så speciell med Östersund är något han inte verkar ha gjort sak av i England. Åtminstone inte vad vi hört.

Om Potter hade fått sina Brightonspelare att svassa omkring i vita linneskrudar, dumstrutar och tomtedräkter så hade det nog onekligen lagts märke till. Men kanske är det vad som behövs för att få fart på Brighton, som ju parkerat sig oroväckande beständigt på en inte helt lugn sextonde plats, strax ovanför strecket.

För Leicester handlar det ju om att börja bygga en vinstsvit igen efter att ha tagit två raka förluster mot Liverpool och Fulham. Ett bra steg på den vägen var Jamie Vardys mycket sena vinstmål mot Sheffield United senast. Leicester förväntar sig nog definitivt att följa upp den vinsten med ännu en vinst mot Brighton ikväll.

Och när den matchen är klar så är det nästan midnatt som råder.