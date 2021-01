Tretton saker att tänka på under FA-cupens tredje omgång

Dags för den här helgen igen alltså. En av den engelska fotbollens enskilt bästa helger om man är lagd åt ena hållet. En möjlighet för det egna laget att vila sina bästa spelare till viktigare matcher om man är lagd åt andra hållet. FA-cupen och dess tredje omgång är helt enkelt olika saker för olika personer, och jag misstänker att en stor del av skillnaden, men inte hela skillnaden, ligger i hur gammal man är.

Här brukar då och då diskuteras skillnaden i storlek och betydelse mellan FA-cupen och Ligacupen. FA-cupen brukar då framställas som en riktig cup och Ligacupen bara som en cup för reserver och ungdomar. Utan att gräva djupare i den diskussionen här och nu kan jag bara konstatera att jag har hört väldigt mycket prat om FA-cupen den här helgen som en cup och ett tillfälle att spela reserver och ungdomar.

ANNONS

Ett allt större ekonomiskt och medialt fokus på Champions League och europeiskt cupspel har över en period av flera årtionden gjort att det inhemska cupspelet reducerats i betydelse, och FA-cupen och Ligacupen därmed bli alltmer likvärdiga i termer av storlek och betydelse. Arguably och kanske ironiskt är detta det enda faktiskt hållbara skälet för att lägga ner Ligacupen, att båda cuperna har blivit alltmer lika varandra.

Värdet i FA-cupen, eller för den delen i Ligacupen, hittar vi emellertid inte i dess storhet som titel. Vilket kan vara svårt att förstå för dagens konsumenter och producenter inom fotbollens åsiktsindustri. Vi hittar värdet i FA-cupen i dess historik, dess traditioner och värderingar, dess sportsliga och ekonomiska värde för alla engelska klubbar. Just i dessa tider borde kanske detta ses som viktigare än kanske någonting.

Värdet i mer specifikt FA-cupens tredje omgång brukar många gånger vara att det är den omgången där det är som allra mest sannolikt att de minsta klubbarna möter de allra största klubbarna. Den här gången har vi några väldigt bra exempel på just detta med matcher som Everton vs Rotherham, Chelsea vs Morecambe, Newport County vs Brighton, Stockport vs West Ham och inte minst Marine vs Tottenham.

ANNONS

Matchen mellan Marine och Tottenham utgör det största avståndet i antal divisioner mellan två lag någonsin under den tredje omgången i FA-cupens långa historia. Marine från Division One North West i Northern Premier League, den åttonde nivån i det engelska ligasystemet, mot ett av de allra bästa lagen från Premier League. Detta är bara en enda av många olika saker att hålla ögonen på under FA-cupens tredje omgång:

QPR möter Fulham

Den tredje omgången brukar ha en liten vana att trots låga sannolikheter para ihop rivaler. Den här gången föll lotten på det heta derbyt i västra London, och QPR skulle säkert väldigt gärna visa att det inte existerar någon divisions skillnad mellan lagen.

Chelsea

Så problematiska har de senaste veckorna varit för Chelsea att till och med en FA-cupmatch mot Morecambe har börjat ses som en möjlighet för Chelsea att börja vinna igen. Eftersom de naturligtvis har lottats hemma vore allt annat enastående.

Newport County

Vi har faktiskt blivit rätt bortskämda de senaste åren med skrällar från Newport County i cupspelet. Förmodligen erbjuder Newport County den största skrällchansen även den här gången när de lottats hemma mot Premier League-laget Brighton.

ANNONS

Showtime för Xisco Munoz

Alldeles nyss sparkade Watford Vladimir Ivic och anställde istället Xisco. Inledningen har väl kanske varit lite hit och dit. Här har däremot Xisco en utmärkt chans att göra sig både populär och ett stort namn genom att slå ut Man Utd på Old Trafford.

Aston Villa

Förmodligen den enskilt största ögonbrynshöjaren den här säsongen var Aston Villas 7-2 hemma mot Liverpool. Förra säsongen vann Aston Villa en cupmatch mot Liverpool med 5-0. Kan detta bli ännu en stor seger mot ett förmodligen B-betonat Liverpool?

Burnley

Första matchen vi ser med Burnley under nytt ägande. ALK Capital köpte en majoritetsandel i klubben för £200m strax innan nyåret. Frågan är om nya ägare har påtvingat Sean Dyche nya ambitioner i cupspelet.

Bristol mot Sheffield

Två lag som båda får lida av att folk inte kan förstå att deras städer innehåller två jämnstora lag. Bristol Rovers möter Sheffield United, och frågan är om detta är matchen då Sheffield till slut äntligen får vinna en match den här säsongen.

ANNONS

Arsenal och Özil

Mikel Arteta vill helt säkert fortsätta Arsenals tradition i FA-cupen. Det har spekulerats i om Mesut Özil kommer registreras igen i januari. Låt oss säga att ingår han inte i den här matchtruppen mot Newcastle så kan nog den idén avfärdas.

Wolves

Inte riktigt starka nog den här säsongen för att lyckas utmana i tabellen. Alldeles för bra för att riskera åka ur Premier League. Inget europeiskt cupspel. Utan några riktiga stakes i ligan kan Wolves verkligen gå all-in på FA-cupen.

Man City

Bland det som imponerar mest med Pep Guardiolas Man City, och en sak som särskiljer dem från deras konkurrenter, är den beundransvärda egenskapen att helt genuint verkligen gå för att vinna alla cuper och titlar de spelar. Storklubbsattityd.

Sheffield Wednesday

Sparkade Tony Pulis och efter att inte ha vunnit på en evighet så har Sheffield Wednesday plötsligt vunnit två matcher i rad. Kan Sheffield Wednesday göra det tre vinster i rad borta mot Exeter?

Newcastle

Missnöjet med Steve Bruces fotboll har ökat exponentiellt den senaste tiden. Det mesta av missnöjet har handlat om en total brist på ambition och idé. Finns det någon chans att en cupmatch mot Arsenal kommer göra något annat än bekräfta den bilden?

ANNONS

West Brom

Horribel start i West Brom för Sam Allardyce som har lyckats förlora med 0-3, 0-5 och 0-4 hemma mot Aston Villa, Leeds och Arsenal. Big Sam har aldrig brytt sig om cuperna, men har han verkligen råd att strunta i cupen den här gången, mot Blackpool?