Leeds och Bielsa är ett bättre uttryck för prosa än för poesi

Marcelo Bielsa var förra helgen utnämnd till fotbollens stora poet. Bakgrunden var att Leeds skulle möta Tottenham och journalisterna såg då tillfället att dra upp ett av José Mourinhos gamla lätt nedsättande citat om ”fotbollens poeter”. Mourinho hade inte just Bielsa i åtanke den gången, men eftersom Bielsa är poeternas andlige fader så var det kanske en alldeles för frestande vinkling för journalisterna att ignorera.

Men det var en beskrivning som i alla fall inte jag såg som särskilt passande, eller träffande är kanske ett bättre ord. Marceloa Bielsa för mig är en extremt metodisk, en taktiskt extremt detaljerad och disciplinerad manager. En beskrivning av Bielsa vore knappast som den fria, obekymrade poeten. Om Bielsa skulle falla under någon sådan här kategori så vore det förmodligen den rakt motsatta.

Grejen är så klart bara att fastän Bielsas fotboll är extremt metodisk, extremt detaljerad och extremt disciplinerad så är den också progressiv, underhållande och inte minst framgångsrik. Och ärligt talat är det väl här som både Mourinhos och många experters begränsade perspektiv kommer till uttryck. En metodisk och disciplinerad fotboll måste inte vara en defensiv och tråkig fotboll.

Detta känns som en viktig poäng eftersom det finns en tendens att tänka att underhållande fotboll är detsamma som bra fotboll, att metodisk fotboll måste vara tråkig fotboll, att ett högre antal insläppt mål måste betyda dåligt försvarsspel liksom omvänt, att ett lägre antal insläppt mål måste innebära en bra defensiv. Men detta bygger på en begränsad förståelse för fotbollens nyans och komplexitet.

Här finns något nästan nedvärderande i det antydda antagandet att Leeds supportrar föredrar Marcelo Bielsas underhållande och roliga fotboll, fastän den sägs vara defensivt svag. Någon sådan motsättning existerar i själva verket inte och har aldrig gjort. Leeds supportrar föredrar Bielsas management eftersom fotbollen är bra, eftersom fotbollen är rolig och framför allt eftersom fotbollen är framgångsrik.

Narrativet att Leeds och Bielsas fotboll är defensivt otillräcklig för uppgiften uppstod eller fick i alla fall full fart efter Leeds 2-6-förlust mot Man Utd. Men det är ett narrativ som grundas endast på det absoluta och totala antalet insläppta mål. Och där ligger Leeds just nu rätt dåligt till. Med sina 33 insläppta mål hittills så har endast ett enda lag släppt in fler mål än Leeds, som i sin tur släppt in minst fem mål mer än alla andra lag i ligan.

Men en mer specifik analys av Leeds defensiv ger en annan bild. Den visar exempelvis att Leeds har hållit nollan i sex av sina 17 matcher, vilket inte överträffas av särskilt många lag. Leeds median för antal insläppta mål per match, vilket händelsevis är exakt samma median som Liverpool som leder ligan. Däremot har Leeds exempelvis fyra matcher i vilka de har släppt in fyra mål eller fler.

Med andra ord, i vissa matcher fungerar Leeds defensiv tydligen alldeles utmärkt, men i andra matcher verkar den inte fungera särskilt bra alls. Föga förvånande kanske så är det i de flesta fallen mot de största och bästa klubbarna som Leeds släppt in flest mål. Det vill säga matcher där Bielsas man mot man-baserade taktik utan boll blir som allra mest sårbar, mot lag med väldigt skickliga spelare.

Tjafset runt defensiven grundar sig på truismen att för att hålla sig kvar i Premier League så måste man ha ett tillräckligt bra försvarsspel. Endast ett lag under Premier League-eran har släppt in mål i högre takt än Leeds och ändå hållit sig kvar i Premier League. Alltså tittar folk på siffran i Leeds insläppta mål-kolumn och tänker att detta måste betyda att Leeds är på väg att åka ur Premier League.

Verkligheten är i själva verket en annan. Leeds ligger på en mycket stabil tolfte plats i tabellen, med tolv poängs marginal ned till nedflyttningsstrecket. Leeds är inte ens i närheten av att riskera åka ur Premier League. Sanningen är att om Leeds hade vunnit sina matcher med 1-0 snarare än 4-3 så att säga så hade tonläget varit ett helt annat, fastän läget i själva verket hade varit exakt detsamma.

Olika managers har olika utgångspunkt i hur de prioriterar mellan offensiv och defensiv, mellan anfallsspel och försvarsspel. Vissa kommer alltid tycka det viktigaste är att göra fler mål än motståndarna, andra kommer alltid tycka det är viktigast att släppa in färre mål än motståndarna. Men ingen av dessa utgångspunkter måste betyda att managern ifråga är mer eller mindre metodisk eller disciplinerad.

Det finns helt enkelt flera olika sätt att skinna en katt. Att spela en fotboll som leder till att man släpper in många mål totalt, men fördelat så att man förlorar vissa matcher stort men samtidigt kan vinna relativt fler matcher än vad som kanske är normalt, kan mycket väl resultera i att laget tar fler poäng än det lag som koncentrerar sig mer ensidigt bara på att släppa in få mål.

Och en mer sann truism än att för att hålla sig kvar i Premier League så måste man ha ett tillräckligt bra försvarsspel är kanske att för hålla sig kvar i Premier League måste man helt enkelt ta tillräckligt många poäng och vinna tillräckligt många matcher. Ligafotboll handlar inte om antalet gjorda och insläppta mål i första hand, utan om att vinna matcher och ta tillräckligt många poäng för att uppnå sin målsättning med säsongen.

Här finns säkert dem som mest har väntat på att säga ”vad var det vi sa” gällande Marcelo Bielsa och Leeds försvarsspel, och såg sin chans efter matchen mot Man Utd. Det saknas inte de vars självkänsla av outgrundliga skäl såras av att en manager som Bielsa hypas upp och får beröm. Att West Brom samtidigt anställde Sam Allardyce gav helt säkert den här brasan lite extra syre.

Lite var det ju som att Bielsa minsann kunde lära sig ett och annat av engelsk fotboll också, och av Allardyce. Det gick för all del aldrig så långt att folk började förespråka att Leeds skulle ersätta Bielsa med någon som Allardyce. Vilket så klart blir extra ironiskt när det enda lag som släppt in fler mål än Leeds är West Brom, och endast eftersom West Brom har släppt in tolv (!) mål på sina tre senaste hemmamatcher.

Hur tror vi att tonläget hade gått om det hade varit Leeds och Marcelo Bielsa som istället lyckats spela 1-1 borta mot Liverpool, men samtidigt förlorat hemma mot Aston Villa med 0-3, förlorat hemma mot West Brom med 0-5, och förlorat hemma mot Arsenal med 0-4? Då hade det naturligtvis funnits goda skäl att kritisera Leeds och Marcelo Bielsa för att ha en för dålig defensiv, som riskerar få dem nedflyttade.

Men i nuläget är den här kritiken helt enkelt inte motiverad. Det är helt enkelt en av de här myterna som har växt fram runt Leeds och Marcelo Bielsa. Det finns specifika detaljer i Leeds försvarsspel som förtjänar kritik, som kanske framför allt hur Leeds har lyckats försvara sig på fasta situationer. Men att bara säga att Leeds defensiv är för dålig för att kunna hålla sig kvar i Premier League är att måla med alldeles för breda penslar.

Beskrivningen av Marcelo Bielsa som en poet är grovt förenklad. Hela motsättningen mellan poesi och prosa är för all del överdriven. Marcelo Bielsa är i själva verket minst lika prosaisk som José Mourinho, det råkar bara vara en helt annan typ av prosa.